Nueve casos más, van 19: una fallecida, tres altas, un residente en Madrid, y 14 leves o con buen pronóstico

El jueves a media mañana alcanza un recuento de 19 casos de coronavirus en Extremadura, de los cuales nueve son recientes, de las últimas horas, y están casi todos relacionados con la aparición de un foco en Arroyo de la Luz, importado de un viaje a Andalucía, que de momento ha causado una mujer de 59 años fallecida y siete contagios.

También ha dado positivo un sanitario del área de salud de Cáceres, que viajó a un congreso, y una persona que ha venido de Madrid y se le ha detectado; son los otros dos casos nuevos.

Por otro lado se han producido tres altas, por lo que los casos activos son en este momento 14 (faltan la fallecida y el paciente detectado en Jarandilla que volvió a Madrid), todos ellos con primeras pruebas negativas y perspectiva de recibir el alta, leves, o con buen pronóstico, ha resumido en una rueda de prensa esta mañana el vicepresidente segundo de la Junta y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José Vergeles.

El único episodio importante, la mujer de 59 años de Arroyo de la Luz, se cree que se contagió en un viaje a Andalucía y su fallecimiento se debe a que padecía una enfermedad previa con riesgos cardiovasculares importantes, a los que se ha añadido la infección por virus.

Por otro lado, tras una reunión de vicepresidentes y consejeros de la Junta con los sindicatos de funcionarios, y entre ellos los de profesores, se ha comunicado que las clases se mantienen porque “no hay evidencia de riesgo epidemiológico”, y en particular los niños menores de 10 años “o no se contagian, o si lo hacen desarrollan síntomas muy leves, y no se sabe por qué”; también se mantienen las oposiciones de la Junta.

De todas maneras todas las decisiones son provisionales, “de momento”, sujetas a cómo vaya la situación, y si hay motivos para cerrar las aulas, como han pedido ya cuatro sindicatos, “se cerrarán y que nadie tenga la menor duda”.

Para Vergeles es importante que no haya ningún contagio “comunitario” dentro de la región, una transmisión apreciable del virus de unas personas a otras, cosa que sí ocurre en Madrid, Euskadi, Rioja y Cataluña.

Cáceres (11 casos)

La más castigada es el área sanitaria de Cáceres, donde hasta el momento se han producido 11 casos, y más detalladamente en Arroyo de la Luz, tras un viaje de personas mayores a Andalucía, donde además de una mujer fallecida de 59 años hay siete personas contagiadas, por haber viajado con ella, o haber mantenido contacto posterior.

Son una mujer de 61 años, leve, con trazabilidad positiva, es decir está identificado el caso índice y es ese viaje, que está en aislada en domicilio, pero además han dado positivos 4 mujeres y 2 hombre de 45 a 80 años en ese brote, todos ellos leves y en casa.

El funeral se hará a puerta cerrada, solo con familiares, según decisión tomada por Sanidad y de acuerdo con la familia, para evitar más contagios en la aglomeración de personas ya que está el precedente de que buena parte de los aparecidos en Euskadi y Rioja se originaron en un mismo entierro.

En Cáceres por otro lado es novedad un hombre de 41 años, que vino de Madrid y está aislado en una clínica privada, y otro varón, de 55, de profesión sanitario, que “ha ido a un congreso y dio positivo una vez volvió, se aisló en casa, y el pronóstico y síntomas son leves”, según el consejero de Sanidad. “Esto me lleva a decir que cuando las autoridades tomamos decisiones y medidas es para que se cumplan, y la de no asistir a congresos es para proteger al sanitario, y sobre todo a la población que atiende”, que no la contagie.

Igual que “si no se vacunan contra la gripe, ponen en peligro a sus pacientes”.

En el área sanitaria de Cáceres la buena noticia es que un paciente de 56 años ha recibido el alta.

Badajoz (3)

En Badajoz permanecen las dos mujeres de 20 y 21 años, en casa: “Llevan horas sin síntomas y prevemos el alta en los próximos días, cuando den negativo”.

Sigue aislada en domicilio una mujer de 57, leve.

Llerena-Zafra (2)

Un hombre de 58 años confinado en domicilio, “ha mejorado sustancialmente, pendiente de una primera prueba para negatividad”, y el otro varón, de 19, ya ha sido dado de alta.

Plasencia (1)

Hay un varón de 86 años en aislamiento hospitalario, con pronóstico “bueno”. Hubo temor por una parte del hospital de Plasencia pero tras un estudio, “no hemos tenido que cerrar nada de Traumatología”.

Coria (1)

Un paciente de 56 años ha sido dado de alta

Navalmoral (1)

El paciente detectado en Jarandilla, que volvió a Madrid inmediatamente y allí convalece en su casa.

De momento siguen sin presentarse casos en solo dos áreas sanitarias, la de Mérida y la de Don Benito-Villanueva.