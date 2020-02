Vecinos protestan en Badajoz por el abandono que sufren los barrios

Representantes de distintos barrios de Badajoz han alertado del abandono que sufren y piden mejoras, debido al "pésimo estado" de sus calles, inseguridad ciudadana, problemas de iluminación, parques en malas condiciones, plagas de insectos o comercios sin apoyo municipal.

El presidente de la asociación de vecinos de Suerte de Saavedra, Fernando Gonçalves, ha explicado que la situación es insostenible y que el Ayuntamiento de Badajoz "debe acabar con su inactividad en las barriadas y resolver estas deficiencias".

La protesta ha estado impulsada por la barriada de Antonio Domínguez, cansada del estado de "abandono" que sufre, llamada a la que se han sumado en los últimos días asociaciones vecinales de diversos barrios.

Vecinos de Las Moreras-Cañadas, Suerte de Saavedra, Gurugú, Las Ochocientas o Huertas Rosales, entre otras, se han unido al hartazgo.

Calles rotas, inseguridad

Entre las demandas se encuentran la mejora de las "deterioradas" calles y zonas verdes, presencia policial para evitar la "inseguridad ciudadana", que se acaben con los constantes problemas de luz por las noches, que se desbrocen los solares y se actúe contra las plagas, mejorar las instalaciones deportivas y crear nuevas o impulsar la accesibilidad.

Las barriadas también consideran que no hay apoyo municipal a los comercios y bares, falta señalización vertical y horizontal, no se resuelve el problema de los reventones de tuberías o no se tiene especial cuidado en zonas cercanas a guarderías y colegios hoy "inseguras por su pésimo estado".

Las asociaciones van a concentrarse todos los meses, durante los días en que se celebre pleno municipal, hasta que se resuelvan estas problemas que "padecen" las barriadas.

"Un Ayuntamiento que abandona a sus ciudadanos y es pasivo con su gestión de la ciudad, merece la indignación de todos", han afirmado desde las asociaciones vecinales.