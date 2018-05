Cientos de hectáreas de tomate, fruta y maíz dañadas por las tormentas del domingo

UPA-UCE ha asegurado que las tormentas registrada este domingo han vuelto a causar daños en el campo extremeño, ya que han quedado inundadas cientos de hectáreas de terreno de tomate, fruta y maíz.



"Volvemos a sufrir las consecuencias de una nueva tromba de agua cuando aún no habíamos terminado de evaluar los daños de la anterior", ha lamentado el secretario general de UPA-UCE, Ignacio Huertas, en un comunicado.



Miajadas, Arroyo de San Serván, Almoharín, Conquista del Guadiana, Don Benito, Torremayor, Montijo, Pueblonuevo del Guadiana, Corte de Peleas y Almendralejo se han visto "gravemente" afectadas por la lluvia, según esta organización.



En zonas como Miajadas, por ejemplo, se han recogido más de 50 litros en media hora.



Por ello, y debido a la situación "catastrófica" en la que se encuentra Extremadura, principalmente, pero también otras comunidades autónomas, UPA nacional solicitará que se reúna la Mesa de Adversidades Climáticas para que analice el grave problema generado, ha anunciado.



El objetivo de esta petición es, según esta organización, que el Ministerio de Agricultura sea consciente de la situación y declare estas áreas como zonas afectadas gravemente por una emergencia de protección civil (antigua zona catastrófica).



Las primeras cifras de pérdidas que aporta Agroseguro se sitúan ya en 40 millones de euros, pero la cantidad será mucho mayor, ha adelantado UPA-UCE.



"Cultivos como el viñedo, el maíz o los cereales tienen un bajo nivel de aseguramiento, por lo que en esos casos hablamos de una mínima parte del total de la superficie", ha precisado Huertas.



Por esto, ha pedido a las administraciones que pongan en marcha medidas efectivas que ayuden a paliar el grave problema que sufre el campo por las tormentas.

El Gobierno estudia una declaración

El Ministerio del Interior estudiará la declaración o no de zona afectada gravemente por emergencias para Extremadura y en concreto la comarca de las Vegas Altas del Guadiana, tras los daños ocasionados por las fuertes lluvias y el pedrisco este mes de mayo.



Para ello, los afectados deberán presentar un informe a través de los técnicos de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio que será valorado posteriormente por el Ministerio de Interior y la Dirección General de Protección Civil.



De ello han informado la delegada del Gobierno en Extremadura, Cristina Herrera, y la subdelegada del Gobierno, Pilar Nogales, a una treintena de alcaldes de la provincia de Badajoz, con los que se han reunido este lunes en el Ayuntamiento de Santa Amalia.



Un encuentro en el que los ediles han tenido la oportunidad de exponer ante la delegada del Gobierno los daños sufridos en sus cosechas y donde la delegada les ha puesto al día sobre las posibles ayudas que podrán solicitar a las distintas administraciones.



Durante la reunión, Herrera se ha referido a dicha cualificación y ha recalcado que de aprobarse por el Gobierno nacional, no indemnizaría los daños en los cultivos, de los que se encargarían los seguros agrarios pertinentes.



La citada valoración comprende los daños producidos en explotaciones ganaderas o agrícolas, primera vivienda, personas físicas o jurídicas, infraestructuras municipales o bienes inmuebles de tipo mercantil.



Entre las medidas económicas que se aprobarían destacan las ayudas al empleo con la reducción de medidas fiscales y de la Seguridad Social, así como determinadas exenciones de las cuotas del Impuesto de Bienes Inmuebles o reducciones del Impuesto sobre Actividades Económicas.



Durante los últimos días, la Junta de Extremadura y Agroseguros están llevando a cabo los informes de valoración de los daños causados por las últimas tormentas en las que el pedrisco ha afectado en varias ocasiones a cultivos de la comarca de Vegas Altas.



Unos daños que sobrepasan ya los 30 millones de euros y que han afectado casi al 100 % de cultivos como el trigo o los frutales de hueso en localidades como Guadalperales o Hernán Cortés.



Por ello, los alcaldes pacenses han insistido también en la necesidad de implantar medidas que ayuden al empleo puesto que las tormentas no solo han afectado a las cosechas sino que las diferentes industrias de la zona verán mermada su campaña y no podrán realizar las contrataciones pertinentes.