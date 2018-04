Ser alcaldesa en Carcaboso: el sueldo más bajo, con horario, y menospreciada en la romería

El mecanismo triturador de alcaldes regionalistas en Carcaboso continúa bien engrasado. Inhabilitado uno, lo mismo el segundo y además con amenaza de entrar en la cárcel por impago de multa, la tercera, Lorena Rodríguez, resiste como puede siendo la que menos cobra del ayuntamiento, con jornada laboral impuesta por la oposición, y vejada en la romería del pueblo sin condena judicial.

El regidor anterior, Alberto Cañedo, sigue presentando su libro-entrevista-queja por toda España, escrito por el periodista Eduardo Muriel, y tratando de reunir dinero para una sanción judicial de casi 40.000 euros que si no paga podría dar con sus huesos en la cárcel.

Implantó en la localidad - 1.200 habitantes, 12 kilómetros al oeste de Plasencia- experiencias sociales agroecológicas, pero varias sentencias por no contestar más de 700 preguntas del PSOE, y por dar una licencia a viviendas sin urbanizar para evitar se las quedara el banco, olvidando además ejecutar un aval contra la empresa constructora, acabaron obligándole a dimitir en enero de 2015.

Desde entonces ejerce como alcaldesa Lorena Rodríguez, de 33 años, que además desde hace doce meses es la secretaria regional del partido Extremeños. La presión política ejercida por el portavoz local del PSOE y sus tres concejales, formando a veces mayoría con el único edil del PP, la tiene en parte maniatada. Sigue recibiendo decenas de peticiones de información del portavoz socialista Dionisio Bueno, “pero esta vez está bien asesorada”, celebra su antecesor en la alcaldía Alberto Cañedo.

Por debajo del SMI

Sin embargo la alcaldesa lo es bajo unas condiciones muy estrictas que le ha impuesto la oposición. Se le ha asignado un sueldo de 800 euros netos mensuales en 12 pagas, y tiene que permanecer en el ayuntamiento de nueve a dos. El salario está por debajo del mínimo interprofesional (SMI) al ser de doce pagas. “Este pasado mes de marzo de las cincuenta personas que trabajamos en el ayuntamiento entre PER y otras cosas fui la que menos ganó”, explica Lorena Rodríguez a este diario.

“Y tengo una familia, una casa, una hipoteca, unos gastos… Tengo que ayudarme de trabajos privados y para todo tengo que pedir compatibilidad. Es más, tengo que dar cuenta de todos los gastos, de todos los viajes, de dónde y con quién voy, si es mi marido o quién… La transparencia está bien pero creo que la están llevando al límite”.

Se le ha impuesto también desde la oposición la dedicación exclusiva, razón por la que tiene que pedir y conseguir compatibilidad, y un horario con los votos exclusivos del PSOE y la abstención del PP, del que tiene sus dudas legales y lo va a recurrir, no así el sueldo porque le han dicho que el de los políticos no está oficialmente estipulado y puede quedar incluso por debajo del mínimo legal.

“Siguen con las mismas medidas de ataque y presión a ver si así lo dejamos, somos un equipo muy joven y querían anularnos pero no lo consiguen, se están haciendo las cosas bien; pero la verdad es que estamos aguantando muchísima presión. Me fortalece el apoyo que recibo, en cualquier acto, me preguntan cómo aguanto, que ellos ya se habrían ido, al final la gente espero que lo agradezca”.

Despreciada en la romería

Uno de los últimos sinsabores de la alcaldesa de Carcaboso es una sentencia de la Audiencia Provincial de Cáceres –“la misma que condenó a mi antecesor Alberto Cañedo”- que confirma otra del Juzgado de Instrucción de Plasencia, en la que se rechaza que un vecino de la localidad la hubiera faltado al respeto como autoridad.

En la romería se había convenido que los coches no entraran en cierta zona. No hizo caso el conductor de un BMW 535, “y vino una vecina a decirme ‘¿pero vas a consentirlo Lorena?, ha estado a punto de llevarse a mi hijo por delante’ ”. La alcaldesa se acercó al conductor y le dijo que quitara el coche de allí, no le hizo caso, llamó a la pareja de la Guardia Civil y a estos sí obedeció.

Minutos después la alcaldesa se dirigió al conductor para hablar de lo ocurrido y él le mandó “a tomar por culo” varias veces, dándose la vuelta. Lorena Rodríguez presentó una denuncia en Plasencia y el caso ha acabado en la Audiencia Provincial con sentencia absolutoria firme a favor del conductor, y la alcaldesa tendrá que pagar las costas.

La tesis de los jueces es que sí, que hubo una falta de educación por parte del conductor, pero que no se acreditan las amenazas alegadas por la alcaldesa, ni hubo delito de desobediencia a la autoridad puesto que según la sentencia ella estaba allí a título particular celebrando la romería con su familia como un vecino más, y no en el ejercicio de la Alcaldía.

“Yo entiendo sin embargo”, repone Lorena Rodríguez, “que no es un desprecio a mi persona, sino como autoridad municipal; si mandan a la mierda o a tomar por culo a la alcaldesa y no pasa nada…”. Desde entonces anda intranquila, y si ve a ese vecino procura irse por otra calle, temerosa.