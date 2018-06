Un despedido y tres sancionados en la huelga de limpieza de Badajoz

Los trabajadores de la concesionaria del servicio de limpieza en Badajoz (FCC), en huelga desde el martes, han lamentado el despido de un empleado y las sanciones a otros tres de forma "desproporcionada" e "injustificada".



Los empleados se han concentrado este miércoles frente al Ayuntamiento para que se "visibilice" la huelga que realizan en pos de mejoras laborales y salariales, pues con los servicios mínimos "abusivos" impuestos por el Ayuntamiento, apenas tiene repercusión en las calles al recogerse prácticamente toda la basura, ha dicho el portavoz del Comité de Empresa de FCC Extremadura, Francisco Masero.



El representante sindical ha lamentado los motivos por el cual ha sido despedido un trabajador con ocho años de trayectoria en la empresa tras parar únicamente "durante dos minutos para recoger mobiliario, lo que es hacer su trabajo".



Esta situación se produjo en la primer noche, de igual forma que las sanciones impuestas a tres trabajadores, dos de 30 días y otra de 11 días sin empleo y sueldo, por "bajada de rendimiento" al dejar contenedores por recoger al no poder cumplir el horario.



No obstante, los empleados no creen que esta actitud de la empresa vaya a repercutir en el ánimo de huelga de los trabajadores en favor de mejores condiciones laborales, aunque consideran posible poder negociar con la empresa antes de que llegue la Feria de San Juan.

Mediación

Masero ha afirmado que cualquier "mediación" en este conflicto es "bienvenida".



En este sentido, el portavoz del PSOE local, Ricardo Cabezas, se ha ofrecido a mediar en este conflicto laboral para llegar a una solución, ante la incapacidad del alcalde, Francisco Javier Fragoso.



Para Cabezas, el hecho de que Fragoso se postulara ayer "del lado de la empresa" es propio de "un líder político radical de ultraderecha".



Por otra parte, el Ayuntamiento de Badajoz ha informado en una nota de que agentes policiales llevaron a cabo, en la madrugada de ayer, diversas actuaciones como consecuencia de la huelga de limpieza, en las que identificaron a un total de nueve empleados que se desplazaban en dos vehículos.



Estos empleados se enfrentan "a posibles sanciones administrativas por actos vandálicos y daños al patrimonio" al ser vistos "desplazando y volcando contenedores", además de "esparcir basura por la vía pública".