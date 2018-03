La Junta pide al Banco de España que colabore para evitar la exclusión financiera del mundo rural

La consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales, ha instado al Banco de España a que colabore para garantizar la prestación del servicio bancario básico a toda la ciudadanía extremeña.

Apela a que acompañe en la región en los esfuerzos que se realizan para garantizar el servicio, ha señalado en su comparecencia en la Asamblea de Extremadura.

En su comparecencia, a petición del Grupo Parlamentario Popular, ha exigido al Banco de España que garantice el acceso a los servicios financieros de la ciudadanía extremeña con independencia del municipio en el que residan.



"Nuestra preocupación es la del mantenimiento de los servicios financieros en todos los municipios y la sostenibilidad del empleo bancario". Blanco-Morales ha calificado de grave la situación que han generado los numerosos cierres de oficinas bancarias en muchos municipios, principalmente en zonas rurales y menos pobladas.



Tras insistir en que el Banco de España es "la autoridad competente para garantizar" este servicio, la consejera ha asegurado que la Junta ha mantenido reuniones tanto con este regulador como con las entidades financieras y los ayuntamientos.



A ello se suma la necesidad de que las operadoras de telecomunicaciones extiendan las infraestructuras necesarias para la implantación de la banda ancha. "La Junta no puedes adoptar medidas ilegales o contraproducentes", ha remarcado la consejera.

Posición del PP

Por su parte, el diputado popular Luis Alfonso Hernández Carrón ha afirmado que la presencia de las sucursales bancarias es "básico" en un territorio como Extremadura, pues integra personas y territorios, y fomenta el desarrollo de las personas y del territorio para crear valor y desarrollo económico.



"Es esencial resolver los problemas de la falta de oferta financiera" a través de sucursales bancarias, ha agregado el diputado del PP, quien ha apuntado que, si bien la banca telemática es un instrumento de servicio, esta precisa de acceso (conexión de banda ancha) y de conocimientos en el uso de la tecnología.



Hernández Carrón se ha referido así al envejecimiento de la población, al despoblamiento y a los numeros municipios de menos de mil habitantes. De hecho, y según ha apuntado, el 59% de la población no usa la banca 'online', un porcentaje que se incrementa en personas con edades avanzadas.

Más propuestas aprobadas

El pleno de la Asamblea de Extremadura ya aprobó la pasada semana por unanimidad una propuesta de impulso de Podemos en la que se solicitaba la adopción de medidas para luchar contra la exclusión financiera del mundo rural extremeño, que conlleva el cierre de oficinas bancarias, como las anunciadas por Liberbank.



En este punto del orden del día estaba prevista la intervención de la diputada de Podemos Irene de Miguel, quien finalmente no ha intervenido al respaldar la huelga feminista. En su lugar, ha subido hasta la tribuna de oradores el portavoz de su Grupo, Álvaro Jaén, si bien ha optado por no intervenir en el debate del punto. "No soy un esquirol", ha dicho.



"Hoy no era el día" para el debate parlamentario, ha dicho Jaén en referencia a la huelga feminista del 8 de marzo, a la vez que mostraba una fotografía de de Les Corts (la Asamblea de la Comunidad Valenciana) para reflejar la huelga realizada por las diputadas de las formaciones de izquierda (PSOE, Compromís y Podem).



"Viva la huelga, vivan las mujeres que han hecho la huelga y vivan las que querían y no han podido hacerla", ha concluido el portavoz de Podemos. Antes estas declaraciones, la presidenta de la Cámara legislativa extremeña, Blanco Martín, ha apuntado que en otras asambleas regionales se están celebrando plenos "con el apoyo" de Podemos.