15.000 jóvenes se conforman con tener la ESO y no siguen otra formación

Los datos del Ministerio de Educación revelan que la situación de los jóvenes extremeños, en el intervalo generalmente aceptado para esa etapa vital que va entre los 15 y los 34 años, empeora conforme se van acercando a esta última edad, ya que aunque procuran formarse dentro o fuera de la educación reglada, cuando definitivamente desembocan en el mercado de trabajo se convierten en ninis, no encuentran empleo.

Ni están en la educación secundaria o universitaria o siguen una formación para la transición al mercado laboral, ni han conseguido un trabajo, incluso algunos de ellos se desaniman y ni lo buscan en el Sexpe convirtiéndose en la triple sílaba, nininis.

El Ministerio ha elaborado una estadística sobre el abandono temprano de la educación-formación por comunidades autónomas, esos jóvenes de 18 a 24 años que se han quedado apenas con el título de ESO, no han completado el bachillerato, y tampoco han continuado su formación con cursos para insertarse en el mercado laboral.

En Extremadura el año pasado eran 15.555 los jóvenes extremeños en esa situación, un 19,2% del total de 81.014. La tasa está ligeramente por encima de la media española, que es el 18,3%, pero ha mejorado en cinco puntos en los dos últimos años, desde 2015, mientras en el conjunto nacional lo ha hecho en menos, 1,7 puntos.

En estas primeras edades juveniles tras la educación obligatoria el índice extremeño mejora al de siete comunidades y ciudades autónomas, que sufren porcentajes mayores de abandono temprano en la educación-formación; el mayor contingente de abandono entre las comunidades es Baleares con un 26,5%, seguida de Andalucía con un 23,5% mientras que Murcia tiene un 23,1, todas superadas por Melilla con un 27,5%; otros malos ejemplos son Castilla-La Mancha, Valencia y Ceuta.

Muchos jóvenes buscan, algunos encuentran, trabajo a partir de esa edad, otros no lo hallan, y aunque sigan formándose la estadística del Ministerio no recoge este último aspecto a partir de los 24 años; no hay datos.

Los ninis

Sí lo hace sobre el estado de frustración laboral; la de los jóvenes que dan por concluida su vida de estudios académicos, y tampoco trabajan, los ninis que ni estudian ni trabajan.

Las cifras oficiales dan detalle de los ninis entre los 15 y 29 años, la edad juvenil propiamente dicha aunque para otros estudios se ha alargado hasta los 34 años, inicio de la considerada edad adulta. En esa primera etapa la tasa de ninis en Extremadura es del 21,5%, se ha reducido en dos puntos desde 2015 pero lo ha hecho más la media española que está ahora en el 16,4%

Solo Ceuta-Melilla ofrecen peor dato entre esos 15-29 años, con un 26%, lo mismo que ocurre si se amplía la mirada a ese conjunto de la edad juvenil, 15-34 años, en la que había 245.632 jóvenes el año pasado.

En él, el porcentaje de ninis sube ya al 23,9% (17,9 media española), de nuevo el segundo peor de España solo superado por Ceuta-Melilla con un 25,7; en el trienio 2015-2017 según esos datos Canarias y Andalucía, que estaban inicialmente por detrás, habrían adelantado a Extremadura.

Son por tanto 58.706 jóvenes los que ya dejaron atrás la enseñanza reglada, secundaria y universitaria, pero tampoco han encontrado trabajo; el problema es más agudo entre quienes tienen solo la ESO (33,6% son ninis) que quienes se titularon en bachillerato o Universidad (17,8%).

Se obtiene por tanto la conclusión general de que en las primeras edades juveniles, hasta los 24 años, y aunque no se llega a la zona media nacional, las cifras extremeñas son mejores que las de varias comunidades autónomas, pero conforme se amplía el estudio a las siguientes edades, los jóvenes de la región se topan con un mundo laboral con menos ofertas que acaba haciendo de ellos el mayor contingente porcentual nacional de ninis a excepción de Ceuta y Melilla.

Más universitarios en los últimos años

Otro dato que ofrece este estudio sobre titulación académica, formación posterior, e inserción laboral, indica que la tasa de ocupación media de los jóvenes extremeños de entre 25 y 34 años es del 58,6%, y de entre ellos los más afortunados son los universitarios pues 68 de cada 100 han encontrado trabajo frente al 48,6% de los que solo tienen ESO y el 61,9% de los que han logrado el bachillerato.

Y otra parte de la estadística del Ministerio de Eduación revela la mejora en formación académica alcanzada por la Comunidad en los últimos años ya que si en el total de la población considerada (los que tienen entre 25 y 64 años) solo el 25,1% tiene titulación universitaria y Extremadura ocupa el último lugar, si se toma solo la etapa juvenil, de 25 a 34 años, un 34,3% de ellos es universitario por encima del 32,8% de Andalucía, el 33,9 de Castilla-La Mancha o el 30,2% de Ceuta y Melilla.