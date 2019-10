Otra manifestación para pedir autovía en la N-430, este jueves en Navalvillar de Pela

Navalvillar de Pela (Badajoz) acogerá este jueves, día 17, la que será la cuarta manifestación convocada por la Plataforma N-430 para exigir la conversión en autovía A-43 de esta carretera que soporta "4.500 vehículos ligeros y 1.100 camiones de gran tonelaje diarios", y en la que se han registrado "265 accidentes y más de 50 víctimas mortales en los últimos 10 años".



Los alcaldes de Navalvillar de Pela, Francisco Javier Fernández; de Acedera, Nadia Ruiz; de Herrera del Duque, Saturnino Alcázar; de Madrigalejo, Sergio Rey, y de Puebla de Don Rodrigo, Venancio Rincón, han presentado esta nueva movilización en la sede de la Federación de Municipios y Provincias de Extremadura (FEMPEX) en Mérida.



La protesta, en la que se leerá un manifiesto, partirá sobre las 10:30 horas desde la EX-115 y en la intersección con la N-430 se procederá al corte de la carretera.



Se trata de la cuarta manifestación que impulsa esta plataforma, integrada por más de medio centenar de municipios de las provincias de Badajoz y Ciudad Real, en un período de aproximadamente año y medio.



Las otras tres se han celebrado en la localidad pacense de Santa Amalia y en los municipios ciudadrealeños de Puebla de Don Rodrigo y Piedrabuena. La de Navalvillar de Pela es la primera en un punto "intermedio".



El regidor de Navalvillar de Pela ha destacado que la declaración de La Sibera como Reserva de la Biosfera, que impulsará el turismo, y la futura ampliación de las zonas regables en la zona centro generarán en esta vía "todavía más tráfico", especialmente de vehículos pesados y lentos como camiones y tractores, del que ya soporta ahora.



Para el alcalde de Puebla de Don Rodrigo, con los datos de tráfico rodado y accidentes en esta carretera "nos sobran los motivos y nos asiste la razón" para salir a protestar porque "los que vivimos y usamos la N-430 ya no aguantamos más" y "el hartazgo es generalizado".

Accidentes en la parte de Badajoz

En su opinión, en el tramo de Extremadura "la sensibilización al principio era menor" hasta este verano que "le ha tocado de lleno las trágicas consecuencias de la carretera, que no son otra que los accidentes", en algunos casos con víctimas mortales y el resultado de "muchas familias rotas para siempre".



La plataforma no descarta la adopción de otras medidas "si nadie mueve ficha" y desde el Ministerio de Fomento, que tiene la titularidad de la vía, no se dan pasos para que esta reivindicación sea una realidad de "una vez por todas".



Y defienden "el trazado natural", que es la opción norte con el desdoblamiento de la N-430, ya que la sur -que pasaría por Puertollano y Almadén (Ciudad Real)-, al estar a "80 kilómetros" de distancia se convertiría en una vía "fantasma" mientras que la actual seguiría soportando la misma intensidad de tráfico, ha precisado.



El primer edil de Herrera del Duque ha subrayado que la conversión en autovía es incluso "una infraestructura de comunicación estratégica desde el punto de vista internacional" porque comunica el Levante con Lisboa, el puerto de Sines con el de Valencia.



"Los territorios tienen algo que decir" pero el desacuerdo que pueda haber en cuanto al trazado "no puede ser excusa" para que el Ministerio de Fomento asuma su competencia y tome una decisión, "sea la que sea".



No pueden pasar otros "20 años" reclamando una infraestructura que, según Saturnino Alcázar, es "igual de importante" que el AVE, por lo que supone de desarrollo económico y de garantía de la seguridad vial, que se están perdiendo por "200 kilómetros" y una inversión que "no es insalvable" de "1.000 millones de euros" a licitar en varios años.



Alcázar ha subrayado que el posicionamiento de Extremadura en este sentido es claro, tras la aprobación por unanimidad en el Pleno de la Asamblea de "una propuesta de Ciudadanos a favor del desdoblamiento de la N-430".