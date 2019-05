“Es una oportunidad muy importante de cambio en Badajoz, y la vamos a aprovechar”

Ricardo Cabezas Martín, de 47 años, intenta el próximo domingo, por segunda vez, el asalto a la alcaldía de Badajoz. Secretario local del PSOE, y tras haber ganado ese cargo y primarias internas en los últimos años con no poca dificultad, se propone acabar con 24 años de gobierno del Partido Popular en la ciudad.

De 1995 (Gabriel Montesinos) data el último alcalde socialista de Badajoz, luego vinieron 18 años de la vara de mando en manos del popular Miguel Celdrán, que en 2013 renunció al cargo que pasó a Francisco Fragoso, quien ganó luego las elecciones municipales de 2015 aunque ya sin mayoría absoluta y se ha mantenido con la ayuda de Ciudadanos.

El PP lleva casi un cuarto de siglo, 24 años, gobernando la ciudad de Badajoz

Esta legislatura les ha sobrado al PP y a Badajoz, el proyecto del partido y de Fragoso estaba agotado, la ciudadanía tiene muchas ganas de cambio, y en estos 24 años se han dejado morir algo fundamental, la institución, el ayuntamiento; el patrimonio, el urbanismo, policía local, bomberos, vías y obras, las han dejado morir organizativamente, y si no tienes engrasada la maquinaria no puedes prestar un buen servicio

¿Entonces a qué se han dedicado?

No sé, no lo sé, porque las grandes obras y proyectos han venido de otras administraciones públicas gobernadas por socialistas; la plataforma logística, la Granadilla, los puentes, centros de salud, colegios…, el único proyecto que han hecho con fondos propios es la nueva comisaría de policía local en Valdepasillas, y aún no está terminada

¿Qué Badajoz dejaría el PP según usted?

Mucha desigualdad entre barrios, barrios de primera y de tercera, una ciudad poco mantenida y cuidada, dejadez tremenda en parques, plazas, baldosas sueltas, carreteras con infinidad de baches; se ha alquitranado muy poco, aunque ahora intentan meter en tres semanas lo que no han hecho en cuatro años. Los reventones de tuberías son continuos, en toda la ciudad, y en San Roque, en Ricardo Carapeto, un día sí y otro también, con problema para ciudadanos, empresarios y hosteleros

Aparte de lo físico en lo urbano, ¿qué espíritu y ánimo de ciudad hay entre los pacenses?

Tras cuatro años pateándome calle a calle, barrio a barrio, con escucha activa, tratando de ser cercano y accesible, el modelo de ciudad que se echa de menos y yo llevo es el del sentido común, no puede ser que Badajoz tenga sus monumentos y museos cerrados los 365 días del año; Puerta Palmas, Torre de Espantaperros, San Cristóbal, la galería de fusileros… El turista viene, da una vuelta por la plaza de España, plaza Alta y se van, se dicen ‘ahora qué vemos si está todo cerrado’.

Hay que recuperar nuestro Casco Antiguo de una vez por todas, tener una hoja de ruta acordada con los principales agentes del turismo para traer más visitantes, porque el índice de pernoctaciones es ridículo si lo comparamos con Mérida y Cáceres.

No hay optimismo alguno en la ciudad, Badajoz debería ser el motor económico de Extremadura, referente en el suroeste ibérico, con más presencia en el país vecino y no solo en la Eurociudad sino en capitales como Lisboa, Oporto, Faro. Es verdad que aquí se vive bien, es una ciudad tranquila y amable, pero lo es por nuestro carácter acogedor, no por los gobernantes del PP

¿Badajoz aprovecha bien su condición de gran ciudad fronteriza, de un tamaño que la debería hacer cabecera de un territorio amplio a ambos lados de la frontera?

La Eurociudad ahora mismo es una auténtica estafa para los pacenses

¿Por?

Porque a lo único que se dedica el candidato del PP a la alcaldía es a hacerse fotos con los alcaldes de Elvas y Campomayor pero luego no se concreta en nada. En Fitur nos dieron un folleto de lo bonito que somos pero una Eurociudad es bastante más, es que los vecinos de las tres ciudades se sientan partícipes del proyecto.

No hay agenda cultural combinada, ni tarjeta única de visita y uso de instalaciones públicas como biblioteca y deportiva, no hay señalización común en los dos idiomas en las tres ciudades, ni acciones y detalles encaminados a que todo el mundo se sienta partícipe, y que todos los vecinos lo conoz an y obtengan beneficios

Las encuestas dan cierta igualdad de votos entre PP y PSOE para el domingo

Unas encuestas dan empate, otras que ganamos, pero la que vale es la del 26M cuando se cuente el último voto. Lo que es cierto es que hay oportunidad muy importante y la vamos a aprovechar, esa sensación de cambio, de que proyecto del PP está agotado, la estamos aprovechando dejándonos la piel para que el ciudadano sepa que aquí hay un proyecto real, posible, y que nos avalan estos cuatro años de experiencia enn la oposición; sabemos lo que no hay que hacer, y sabemos lo que necesita la gente porque hemos tomado el pulso a la ciudad.

¿Si la de usted es la lista más votada, qué acuerdos y pactos va a buscar?

Vamos a esperar qué dicen las urnas, puede ser necesario el pacto o puede ser que no, y si obtengo mayoría suficiente para gobernar no quiere decir que no vaya a tener diálogo, consenso y pacto

Mayorías absolutas no va a haber

Bueno, ya veremos, pero mi ánimo, forma de ser y talante es dialogar

¿Acuerdos con la izquierda o con Ciudadanos?

Quiero gobernar con el programa del PSOE, es nuestra hoja ruta, los que coincidan con él bienvenidos sean, y yo creo que coincidimos en muchas cosas el resto de fuerzas políticas como la recuperación del Casco Antiguo, el patrimonio, el comercio, la Eurociudad, mantener la ciudad limpia y en estado de revista…

De las cuatro ciudades mayores de Extremadura, Badajoz es la única sin alternancia política desde hace tantos años, desde 1995 como decíamos está gobernada por el PP

El resto de ciudades y pueblos han tenido alternancia menos en Badajoz, 24 años de PP, los últimos en una minoría que no han sabido aprovechar, han firmado tres pactos de gobierno con Ciudadanos pero el Fran cisco Fragoso no ha sido inteligente, su soberbia, rabia y prepotencia han acabado con él, lo suyo hubiera sido gobernar abriendo puertas, que todo el mundo cupiera en el Ayuntamiento, y dejar pasar la legislatura, ya lo hizo Rodríguez Ibarra que gobernó como pudo en 1995, y en la siguiente elección revalidó la mayoría absoluta. A Fragoso le ha cegado la prepotencia

¿Y Ciudadanos?

A nadie se le puede olvidar que la legislatura la han hecho entre PP y Ciudadanos, y lo que tenemos ahora es por ese triple pacto; uno primero de investidura, otro que Fragoso tampoco cumplió y ahí se fue el portavoz, para quedarse Ciudadanos con una concejala que ha estado siempre apoyando y votando lo que quería Fragoso, ha sido un gobierno de mayoría absoluta PP y Ciudadanos.

Yo no voy a vetar a nadie, lo que sí tengo claro es que no voy a votar con Vox, ningún tipo de entendimiento ni acuerdo con un partido antisistema y antidemocrático con el que no se puede ir ni a la esquina.

¿Con el resto? Mi puerta estará abierta al diálogo, a sentarnos, pero diálogo sincero, eh, para hablar de verdad y no hacer paripé y cuando me doy la vuelta hacer de mi capa un sayo, como ha pasado en esta legislatura

Los reventones en las tuberías exigen un plan de inversiones grande

Son muchos millones, pero cada año dedicaremos dos millones, ocho en total en la legislatura, para intervenir por lo menos en zonas donde más reventones se han producido. Y haremos otra cosa, establecer un órgano de control fuera de la intervención general municipal para ver las facturas que vienen de las concesionarias y comprobar si ese servicio se ha prestado, porque tenemos muchas dudas de que todo lo que se paga, luego se gaste, eso sería 30.000-40.000 euros de ahorro al mes, con ese control exhaustivo.

Ahora las concesionarias se controlan ellas mismas, yo soy FCC voy al equipo de gobierno y digo ‘esto lo que me he gastado este mes’, y el equipo de gobierno paga, o Aqualia ‘este mes me he gastado reventones est0’, y pagan, no se puede tener fe ciega en las concesionarias, que no dejan de ser empresas que tienen que ganar dinero, y nuestra misión es velar por el dinero y prestar un buen servicio, y ahí chocamos.

Su lema de campaña es ‘Un buen alcalde, un alcalde bueno’

Voy a ser un buen gestor, una persona cercana, sincera, honesta, que nos vamos entregar en cuerpo y alma, dejar la piel, y aquellos que me acompañan y no cumplan les invitaré a irse, esto no es llegar a alcalde y empieza mi postureo y figureo, no, aquí se viene a trabajar y el que no cumpla le invitaré a irse a su casa, porque la ciudad lo necesita. Hay mucho trabajo que hacer, ha habido mucha dejadez y eso requiere un trabajo de revisar servicio por servicio, como ejemplo el catálogo de puestos de trabajo sigue en pesetas, la relación de puestos de trabajo un desastre; no repite la concejala, se la han cargado, a Beatriz Villalba, pero eso se evita, si al primer año ves que esto no va, cambia, y la gente lo ve bien, los políticos venimos a trabajar, y el que no dé la talla, para su casa.

Si pierde, ¿seguirá en la oposición?

Yo no contemplo la oposición de perder

¿Qué fortalezas y debilidades tiene la ciudad?

La debilidad es el equipo de gobierno del PP, fortalezas muchísimas por aprovechar, el Guadiana, que si no es por Pedro Sánchez y los socialistas que pedimos ayuda a la UME para limpiar camalote tendríamos un río hecho una pena; el club de piragüismo está deseando traer competiciones importantes, en septiembre-octubre el campeonato de España se celebra en Mérida, ¿por qué no se pude celebrar aquí en el Guadiana?

¿Cuáles son sus proyectos prioritarios?

Recuperación, regeneración del Casco Antiguo, un pacto, un Consorcio para poner en valor el patrimonio histórico; la Alcazaba, los yacimientos que hay dentro… Estamos faltos de instalaciones deportivas, haremos una ciudad deportiva entre Cerro de Reyes, Antonio Domínguez, Ciudad Jardín y Pardaleras, ahí hay un campo fútbol abandonado, con pistas futbito y pabellón que dan pena, queremos una ciudad deportiva con buenas instalaciones para esa zona.

Pero lo más importante es poner en orden la institución, cuando pides una licencia de obra se tarda entre 12 y 14 meses como mínimo en que te la concedan, y así hay proyectos empresariales importantes que se van de Badajoz porque no pueden esperar un año para empezar a trabajar, y se van a los polígonos industriales de Valverde de Leganés, La Albuera, Olivenza o Talavera. Necesitamos empresas, industrias, que el Ayuntamiento les acompañe con facilidades y ayudas, y ahí va a estar nueva administración local para dar respuesta a la cantidad de proyectos que se van. Un a administración electrónica para facilitar y reducir los tiempos espera, somos de las pocas que no trabajamos de esa manera, en el siglo XXI aún con papelitos, registros y fotocopias

¿Qué tiene previsto en concreto para el Casco Antiguo?

La tarjeta de visita de Badajoz ahora mismo no está presentable, no lo ees, cualquiera que va a ciudades del mismo tipo como León, no ya Salamanca, o Albacete, ve su casco histórico en perfecto estado de revista y eso es la envidia de visitantes y orgullo de residentes; me propongo un pacto de regeneración con grupos políticos, asociaciones de vecinos, empresarios, hosteleros, plataformas ciudadanas y culturales, mi intención es que sea el Barrio de las Artes, tenemos recursos suficientes para ello: los dos conservatorios en la plaza de la Soledad, Museo de Bellas Artes, Arqueológico, el López de Ayala, palacio congresos, cuando se recupere el hospital provincial ese mercado gourmet y zona restauración.

Es una intervención de mucho volumen la que propone, zona grande y en parte degradada

Han de intervenir la Junta y el Ayuntamiento, y ahí la inmobiliaria municipal tiene mucho que decir y hacer, que en estos cuatro años se ha dedicado a pagar el sueldo del gerente y nada más. Que recupere viviendas antiguas… Aquí hay mucha especulación también, muchas viviendas en manos de muy pocos, que aprovecharon cuando era barato comprar y están aguantando hasta que se venga abajo y digan cómprame y ahora empiezo yo a construir.

Tenemos a 13 kilómetros un ejemplo de casco histórico, Campo Mayor, dentro de la Eurociudad, donde el ayuntamiento ha ido a dueños de viviendas cerradas y les ha dicho ‘me la cede 15 años, se la arreglo, la alquilo a precio social, a estudiantes, gente joven, y en 15 años se la devuelvo’, y ese puede ser un modelo que puede discutirse en el pacto por el Casco Antiguo. Vaamos gobernar para todos y con todos, y es la única manera de que todas las iniciativas tengan garantía de éxito

¿Una intervención de muchos años? Vamos a intentar acortar plazos, y en estos primeros cuatro años dar un impulso importante y recuperar el 80% del barrio. El Campillo, otra legislatura más sin poner un ladrillo, un proyecto que se lleva hablando desde hace años.

¿Cómo está el comercio, y esa Eurociudad con Elvas y Campomayor?

Estos días hemos vivido una noticia comercial negativa, que es el proyecto Soledad Bohemia; el ayuntamiento engatusó a emprendedores para que montaran negocios en la calle San Juan y ha sido un absoluto fracaso, porque no hubo acompañamiento a ellos, dinamización del barrio y esa calle. Vamos a crear un consejo local de comercio con Menacho, Casco Antiguo, San Fernando, Santa Marina, San Roque… Cada uno tiene sus características, y en ese consejo buscaremos una estrategia para recuperar el comercio de calle, el de toda la vida que es el que le gusta al visitante y a los pacenses, El Faro está muy bien, tiene su público pero nosotros apostamos por recuperar el pequeño y mediano comercio en la ciudad, sé que van a venir muchas ayudas y una estrategia importante por parte de la Junta en comercio electrónico, pero no es suficiente, el comercio de Badajoz necesita una estrategia de turismo para que la gente venga al centro, no solo se dé una vuelta, luego al Faro a comer y acaben en Elvas durmiendo, sino lavar cara centro histórico, que la gente esté a gusto y disfrute de todos sus monumentos abiertos, y que en ese ir y venir de turistas y pacenses pasen tiempo y horas y compren en el pequeño y mediano comercio.