Vara insta en Bruselas a la UE a que se pronuncie sobre el problema del campo y que destine más fondos

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha pedido en Bruselas a la Unión Europea que se pronuncie y ayude a los agricultores "que están en la calle con toda la razón del mundo", en referencia a las movilizaciones convocadas por agricultores y ganaderos en España por la crisis de precios que atraviesa el sector.

"Yo no sé dónde piensan algunos que se puede producir la alimentación en el futuro, este no es un problema que solo afecte al campo español", ha aseverado Fernández Vara. Subraya que "a la calle no se han echado los grandes propietarios de tierras, sino los pequeños agricultores que no son capaces de tirar para adelante porque los números no les salen".

El presidente extremeño ha acudido a Bruselas con motivo del pleno de apertura de la legislatura 2020-2025 del Comité de las Regiones (CdR). Ha sido designado nuevo jefe de la delegación española en el Comité, que representa a la asamblea representativa encargada de brindar a los entes locales y regionales la oportunidad de hacer oír su voz en la Unión Europea.

En Bruselas ha dicho que "no puede ser que el Brexit lo paguen los agricultores" y ha pedido a la Unión Europea (UE) que ponga más recursos sobre la mesa. "Si quieren que nos creamos el discurso de que la mejor salida a la situación derivada del Brexit es el refuerzo del papel que Europa tiene como elemento integrador de las políticas públicas, debe haber presupuesto".

Marco financiero

"Las posiciones en torno al marco financiero plurianual 2021-2027 están bastante encontradas por parte de la Comisión Europea, el Parlamento y los Estados miembros", ha lamentado Fernández Vara, quien resalta que que "no se puede tener una Europa fuerte con un presupuesto débil".

Apuesta por incorporar nuevas políticas europeas como las relacionadas con la sostenibilidad y la digitalización, aunque advierte que "Europa no puede hacer nuevas políticas sobre la ceniza de las anteriores".

"Lo que no puede ser es dejar de ayudar, porque eso no es lo que habíamos acordado cuando empezamos a trabajar juntos por un proyecto común que se llama Europa", manifestó Fernández Vara.

Incide en que "no se puede dar un mensaje de querer una Europa más fuerte si no va acompañada de los números" y pidió a "aquellos que creen que el proyecto europeo es la solución y no el problema" que defiendan "unos presupuestos suficientes para dar respuesta a los grandes objetivos que como comunidad política y social nos hemos impuesto".