Vara se marca como reto que la juventud tenga un trabajo digno y un futuro mejor en la región

“Conseguir que tengan un trabajo y tengan un trabajo digno en Extremadura. Esa es nuestra gran deuda. La deuda que tenemos contraída con toda una generación de jóvenes”.

Estas son las palabras del presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, que en su discurso de final de año se ha marcado como reto que las nuevas generaciones tengan un futuro mejor.

Aboga por trabajar para que los chicos y chicas, que han peleado y se han formado, puedan tener oportunidades. “Creo que esa es nuestra obligación y lo mejor que podemos hacer es ayudar a que vengan empresas, a que vengan empresas más grandes, de mayor calidad. Más intensivas en mano de obra. Por eso tenemos que ayudar a los de aquí, por eso tenemos que crecer en volumen y tenemos que crecer en tamaño para lograr que eso pueda ser posible”.

En el tradicional discurso de final de año ha reclamado un espacio de convivencia para toda la ciudadanía bajo el paraguas de la Constitución ante el problema catalán. Fernández Vara ha abogado por trabajar en el plano de la igualdad frente a las violencias machistas y se ha referido al reto demográfico y el cambio climático. Ha centrado su mirada en el municipalismo, la 'revolución' tecnológica y la necesidad de tener un tren y unas infraestructuras dignas. También insta a avanzar hacia unas sociedades acogedoras frente al drama de las personas refugiadas y las migraciones, a las que mira como una oportunidad.

Ha elegido como escenario para su discurso Zalamea de la Serena, con motivo del 25 aniversario de la representación de obra “El alcalde de Zalamea” de Calderón de la Barca, el mismo año que ha sido declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional.

La unidad de España

Desde la plaza del pueblo ha querido reivindicar la Constitución de 1978 y la unidad de España. Ha subrayado que la soberanía nacional reside en el pueblo, de donde emanan todos los poderes, “que es la patria indivisible e indisoluble de todos los españoles y de todas las españolas. Juntos tenemos más fuerza y podemos ser mejores en el futuro”. “Pau Gasol y José Manuel Calderón no son de distintos países. No puede haber una frontera posible entre Espronceda y Josep Pla o entre Salvador Espriu y Manuel Pacheco. Seamos capaces de entender que la pluralidad y la diversidad son una oportunidad pero no a costa de la apertura de fronteras que no conducen absolutamente a nada”.

Defiende un país en el que todas las personas tengan su espacio, “todo el mundo encuentre su lugar”. “Pero para eso también es absolutamente imprescindible que nos salgamos al encuentro. Que esa diversidad y pluralidad que España tiene se transforme también en un proyecto común y colectivo. Apelo a la clase política, a los políticos y políticas de nuestro país de los que yo formo parte, para decirles que tenemos la obligación de encontrarnos, de encontrar puntos en común”.

El jefe del Ejecutivo extremeño aboga por ser capaces de elaborar un proyecto colectivo “del que todos nos sintamos una parte integrante”. “Concordia y convivencia, convivencia y concordia. Creo que por ahí es por donde están las llaves del futuro de nuestro querido país”.

Los grandes retos

Otros de los grandes retos a los que se ha referido en su discurso ha sido la despoblación en el medio rural, el desafío demográfico y el cambio climático. “Son desafíos que no son para mañana, pero sí son para pasado y para el otro. Tenemos que ser capaces de darle una respuesta inmediata porque están teniendo consecuencias en el hoy".

Hace hincapié en que, si todas las fuerzas políticas se sentaran a analizar qué les une, más que lo que les diferencia, “nos sorprendería hasta qué punto hay elementos comunes y desde luego compartidos”.

"Solo si somos capaces de entender que nos podemos sentar alrededor de una mesa y ver en qué coincidimos, en lugar de en qué discrepamos probablemente encontraremos la receta para la solución de los problemas que afectan a España y a Extremadura".

Municipalismo y trabajadores anónimos

Cuando se cumplen 35 años del Estatuto de Autonomía, y casi 40 de las primeras elecciones democráticas, ha tenido palabras para los ayuntamientos, las administraciones más pegadas a la realidad de la ciudadanía. A su juicio son una parte fundamental de lo que constituye la Extremadura de hoy. “Me gustaría poder agradecerles desde aquí todo el esfuerzo que han llevado a cabo y por eso me alegro también de que hoy dispongamos, y desde hace pocos días, de una ley de autonomía local que va a reforzar en gran medida el papel de nuestros ayuntamientos”.

Ha subrayado la importancia de los trabajadores y trabajadoras anónimos “que hacen bien su trabajo y que se esfuerzan por mejorar la vida de los que viven a su alrededor”. “Quiero también destacar el papel y la labor de las centrales sindicales, de los representantes empresariales, de las asociaciones de vecinos, de las asociaciones de personas con algún tipo de enfermedad o de discapacidad que nos animan y nos ayudan cada día a trabajar por la plena inclusión, por la no discriminación”.

Ante el desembarco de las nuevas tecnologías, y la 'revolución' tecnológica, "no seré yo quien no apoye y recomiende nuestra incorporación". Aunque anima al conjunto de la ciudadanía a reflexionar y ser conscientes de que "debe ser perfectamente compatible la inclusión de este comercio electrónico que ya invade nuestras vidas, con el sostenimiento de esos autónomos y de ese comercio de proximidad en nuestros pueblos que le da sentido a la condición de ruralidad".

“Todos somos Laura”

En su discurso ha ocupado un lugar fundamental las violencias machistas y el grave caso de Laura Luelmo, la joven profesora asesinada en Huelva. “Quiero empezar hablando de Laura, de las muchas Lauras que en el mundo han sido, de las muchas Lauras que en el mundo son y, ojalá que no, de las muchas Lauras que en el mundo habrá”.

Ha puesto de manifiesto que, mientras haya hombres en algún lugar que se creen superiores y consideran que la mujer es una cosa, seguirá habiendo violencia de género. “Por eso cuando nos preguntamos qué podemos hacer para evitar todo esto, la respuesta es trabajar en el plano de la igualdad, trabajar en ese plano en el que hombres y mujeres, mujeres y hombres se encuentren, considerándose y siendo absolutamente iguales”.

El Mediterráneo y las migraciones

Mirando al futuro, y a las dificultades y oportunidades presentes, anima a mirar y ver cómo hay gente que en otros lugares del mundo que no las tengan. “Y habrá gente todavía que sueñe con abrazarse a un neumático en el Mediterráneo para tener algún proyecto de vida. Creo que son también circunstancias y momentos en los que tenemos que pensar que las fronteras exteriores deben pasar a dejar un escenario de solidaridad, para que podamos compartir nuestras vidas con otros y otros con nosotros”.

“Probablemente cuando pasen algunos años nuestra realidad habrá cambiado. Yo soy un claro convencido de que así será y probamente, para cuando pasen algunos años si los proyectos que tenemos en Extremadura se van consolidando, tendremos que recibir a gente y conseguir romper esa barrera demográfica que tanto daño nos está haciendo y que solo creo posible cambiar a través de la fortaleza de las oportunidades y los proyectos de empleo para que esos chicos y chicas puedan tener una vida, una familia y un proyecto personal”.

Abuelos y extremeños en el exterior

El jefe del Ejecutivo extremeño ha terminado su discurso lanzando un mensaje especial a los abuelos, sobre todo a los que viven solos. “Ojalá que seamos conscientes de ello, que sepamos decirles, ahora que están vivos, cuanto los queremos, porque no podemos imaginar cuanto los echamos de menos cuando ya no los tenemos”.

Por último se ha referido a los extremeños en el exterior, para que “sepan que aquí estamos, que aquí nos tienen y que se les quiere”. “No olvidemos nunca que el futuro dependerá en gran medida de lo que nosotros seamos capaces de hacer por nosotros mismos. Seamos exigentes, reivindicativos, pidamos de una vez por todas, que en las infraestructuras se cumpla con Extremadura, que el tren llegue, que las infraestructuras terrestres continúen”. “Pero no olvidemos nunca que la parte más importante para el futuro dependerá de la capacidad que cada uno tengamos para que las cosas puedan ser de otra manera”.