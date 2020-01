Tras la “precipitada y caótica” supresión de la venta de billetes, Renfe anuncia que se hará cargo de algunas estaciones

Renfe ha tenido que salir al paso, este jueves, tras el cierre de las ventanillas para vender billetes en 150 estaciones españolas, una vez ADIF ha abandonado el servicio por el que cobraba un canon a Renfe.

Con la liberalización del transporte ferroviario, y la separación por un lado de las compañías de trenes, como es Renfe, y por otro el operador de vías y estaciones, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), esta última asumió el personal de las ventanillas en las estaciones, que posteriormente, en los últimos tres años, ha ido siendo absorbido por Renfe, pero en Extremadura solo ha pasado en Badajoz, Cáceres y Mérida.

En el resto de estaciones con venta de billetes, que son las otras estaciones extremeñas con taquilla abierta, por ejemplo, es personal de ADIF el que comparte sus tareas de control ferroviario, como factores de circulación, con atender al público, por lo cual le cobra un canon a Renfe

A partir del 1 de enero se ha cancelado el servicio, en medio de una gran “precipitación” y “caos” en al menos seis comunidades: Galicia, Asturias, Castilla y León, Aragón, Castilla-La Mancha y Extremadura”, improvisación y caos según Miguel Fuentes, responsable del sector ferroviario de CCOO en la Comunidad.

“No me explico por qué ha sido, y tan de repente, un diputado extremeño dice que ha sido por las directivas de liberalización del mercado, me gustaría me explicara cuáles”. Y es que ADIF no tenía exclusiva alguna, era un encargo pagado por Renfe, como las agencias de viaje que también venden billetes.

El problema es que se ha producido el cierre sin alternativas ciertas salvo la online, Internet, pues ni todas las estaciones disponen de máquinas autoventa, ni éstas valen para todo, ni tampoco las oficinas de Correos, donde Renfe dice se venden billetes, están preparadas. “Compañeros de Correos nos dicen que no saben nada, y que además necesitarán una preparación”.

Pero además es “quitarle un servicio a un ente público, ADIF, y dárselo a otro”.

Renfe ha anunciado que recuperará para sí el servicio de atención personal en Plasencia o Navalmoral, adjudicando el servicio a una empres privada.

Tapar huecos

En un comunicado de Renfe recogido por la agencia Efe, la empresa de los trenes afirma que se ocupará desde ahora de la venta de billetes en todas las estaciones en las que ADIF realizaba esa actividad, aunque aclara que solo los despachará de forma presencial en las que cuenten con más de 100 viajeros diarios.

Con carácter general, asumirá la venta presencial de billetes en las estaciones que tengan una media diaria de viajeros superior a cien y un volumen mínimo de operaciones en taquilla.

“Todas las estaciones dispondrán de máquinas de autoventa”, lo que obligará a la compañía a instalarlas donde aún no las haya.

Por otro lado pondrá a disposición de los viajeros un número de atención telefónica en las estaciones para resolver las consultas. El número estará indicado en la propia estación.

Los viajeros también podrán utilizar los canales propios de venta de billetes de Renfe: renfe.com, la aplicación Renfe Ticket, la compra telefónica y la adquisición a través de los interventores de los trenes.

Por último, los viajeros podrán comprar los billetes del AVE, Avant y trenes de media y larga distancia convencional en las oficinas de Correos gracias al convenio suscrito por las dos empresas.

Renfe ha iniciado contactos con las instituciones locales y autonómicas para informarles de las medidas adoptadas para facilitar la venta de billetes y el acceso a los trenes en las estaciones que gestiona ADIF.

“Preocupación” en la Junta

La Junta ya trasladó la preocupación a Renfe, afirman desde el Gobierno regional.

“No es una buena noticia esta medida que afecta a cerca de 150 estaciones de todo el país. Aunque haya normas que hayan impedido que Adif siga pudiendo prestar ese servicio a Renfe, la calidad de la atención en zonas con menor población será inferior, aunque se han dispuesto alternativas tanto de máquinas autoventa, como de venta en las oficinas de Correos, además de la compra a bordo y online para que los servicios sigan existiendo”.

“Más cómodo”

Para el diputado socialista por Cáceres en Madrid, César Ramos, es algo que se aplica en toda España y como consecuencia de la liberalización del transporte de viajeros por ferrocarril que impide a ADIF realizar acciones que corresponden a la operadora, en este caso Renfe o cualquier operador que empieza a operar en España este año, esto viene impuesto de Europa.

“Pero gracias al acuerdo entre Correos y Renfe se podrán comprar los billetes en todas las oficinas de Correo, algo por cierto más cómodo porque estas se encuentran más accesible a la mayoría de ciudadanos que no se tendrán que desplazar a la estación para comprar el billete”.

Trece estaciones

En la región las estaciones afectadas son 13 según los datos de Renfe: Plasencia, Almendralejo, Cabeza del Buey, Cañaveral, Casatejada, Castuera, Don Benito, Llerena, Mirabel, Monfragüe, Zafra, Montijo y Villanueva.