Rectores desmienten los bulos sobre las notas ‘infladas’ en la selectividad en Extremadura

El rector de la Universidad de Extremadura (UEx), Segundo Píriz, y su homólogo de Salamanca, Ricardo Rivero, darán una rueda de prensa en Cáceres el próximo mes de mayo para desmentir los bulos que afirman que se "inflan" las notas de selectividad de los estudiantes extremeños.



“Vamos a desmentir todos los bulos y todas las acusaciones que de una u otra forma se han hecho contra los estudiantes de Extremadura. En Extremadura no inflamos las notas en el acceso a la Universidad", ha asegurado el rector de la UEx, que ha señalado que son "equiparables" al resto de España.

Prueba única de Selectividad

Sobre la prueba única de acceso a la Universidad, ha señalado que no se opone si se dan las condiciones y se engrasa mucho la maquinaria, pero ha advertido de que hace dos años se dieron cuenta de que era "irrealizable y de muy difícil ejecución".



Es prácticamente imposible encontrar una fecha para que los estudiantes de las 17 comunidades autónomos pudieran hacer la prueba que implantó el ministro de Educación, Ignacio Wert, ha señalado. "Es verdad que en otros países se hace y no digo que ese no sea el futuro", ha reconocido Píriz, pero ha recalcado que lo que se hace ahora "es muy objetivo".



"Lo que no voy a consentir desde ningún punto de vista, como extremeño y como rector de la Universidad de Extremadura, son acusaciones que vengan de cualquier parte de nuestro país y que digan que en Extremadura se inflan las notas para que nuestros estudiantes estudien lo que quieran estudiar". Ha reiterado que esos bulos son "rotundamente falsos".