El periodismo es un servicio público: el nuevo modelo de socios de elDiario.es

El periodismo es un servicio público, aunque se preste desde empresas privadas. Porque responde a un derecho constitucional: el derecho a la información, que es tan importante para una democracia como el derecho a la educación o a la sanidad. Por eso no puede ser un simple negocio, que responda a intereses distintos a los de sus lectores o deje fuera a quien no pueda pagar.

Cuando fundamos elDiario.es, decidimos que no sería un periódico cerrado solo para sus suscriptores, como lo son ahora la mayoría de los diarios de calidad. Por eso buscamos una manera de financiarnos que garantizase que aquellos que no pueden pagar también pudieran leernos. Así nació el modelo de socios de elDiario.es: donde nuestros socios y socias pagan para que todos puedan leer.

Esta semana vamos a poner en marcha un nuevo modelo de socios, que es una evolución del anterior. Es un nuevo pacto que proponemos a nuestra comunidad.

No cambian nuestros principios: la información es un servicio público que también debe amparar a aquellos que no pueden permitirse gastar ni siquiera 8 euros al mes, mucho menos de lo que antes costaba la prensa en papel. Pero vamos a pedir un mayor compromiso a nuestros lectores para blindar la independencia de elDiario.es, su futuro y su sostenibilidad.

A partir de esta semana, los lectores que se informan habitualmente con nosotros, aquellos que lean más de 10 artículos al mes –excluidas la portada y las ediciones locales asociadas–, deberán ser socios para seguir leyéndonos.

Sin embargo, dejaremos la puerta abierta para todos aquellos que no puedan pagar. Estudiantes, parados, trabajadores en ERTE o quienes tengan ingresos bajos podrán elegir una cuota reducida. Cada uno de ellos escogerá el pago mensual que se pueda permitir. Y ese precio también podrá ser cero: seguir leyéndonos gratis, igual que hacen hoy.

No queremos dejar a nadie atrás porque no pueda pagar.

No vamos a controlar a los lectores que digan que no pueden permitirse gastar 8 euros al mes. No vamos a fiscalizar si realmente están parados o en ERTE. Confiamos en nuestra comunidad, que nos ha demostrado más que sobradamente su enorme compromiso con elDiario.es.

Probablemente habrá quien nos engañe; quien mienta sobre su situación laboral para poder seguir leyéndonos gratis. Creo que serán muy pocos: la inmensa mayoría de nuestros lectores no es así. Y prefiero ese problema –que haya alguno que se aproveche de las cuotas que aportan los demás socios– a optar por un muro de pago como el que están aplicando los demás medios, que deje fuera a quien realmente no se lo puede permitir.

No hemos querido tampoco definir matemáticamente qué es un ingreso bajo. Depende de muchos factores: de las personas a tu cargo, del coste de la vida en tu lugar de residencia, de tus deudas... De nuevo es una cuestión de confianza en nuestra comunidad. Seguro que nuestros lectores decidirán de forma honesta si sus ingresos son bajos, y cuánto pueden permitirse pagar.

Las personas que opten por esta cuota reducida tendrán acceso a toda la información y servicios de elDiario.es, salvo aquellas pequeñas ventajas que suponen para el periódico un gasto extra por cada socio. No les mandaremos en papel la revista trimestral a su casa –es un coste elevado, por el envío y la impresión–, aunque sí podrán leerla en formato digital. Tampoco verán nuestra web sin publicidad, como ocurre con los socios. Pero sí recibirán un diario idéntico al que, hasta ahora, ya tenían sin pagar.

Con este cambio queremos implicar a todos nuestros lectores en la sostenibilidad de elDiario.es. Son momentos difíciles. La economía sigue en crisis. Algunos de nuestros socios y socias se están dando de baja porque están en ERTE, porque están en paro, porque no pueden pagar... Otros mantienen su cuota de elDiario.es con gran sacrificio, a pesar de que su economía va mal. Por eso queremos repartir los esfuerzos de la forma más justa: que pague solo quien pueda hacerlo. Y que quien no pueda, no lo haga.

Creo que es un trato justo: con elDiario.es y entre la propia comunidad de socios y lectores.

El periodismo no es gratuito. Nunca lo ha sido. Y quienes lo dan gratis normalmente es porque no regalan periodismo, sino propaganda.

Siempre hay alguien que paga por los periódicos. Y si tú no eres el que paga, ten por seguro que tampoco eres el cliente: eres la mercancía.

Los ingresos por publicidad en los medios van a seguir cayendo y en el futuro dudo que ningún periódico digno de tal nombre pueda mantenerse abierto sin que sus lectores paguen. Ya no basta con los anuncios para afrontar los costes de una redacción de calidad, que es cara. Por eso todos los grandes periódicos, en todo el mundo, están empezando a cobrar.

Que los medios dependan de sus lectores es una buena noticia para el periodismo. Los periódicos serán mejores así. Pero en elDiario.es nos preocupa el futuro que estamos construyendo con esa transformación de la prensa. ¿Qué ocurrirá con nuestra sociedad si la buena información es solo para unos pocos, los que puedan pagar? ¿Qué pasará con las personas más vulnerables, en un mundo donde reinan las noticias falsas y la desinformación? ¿Qué efectos tendrá para nuestra democracia un país dividido entre quienes pueden pagar por la información y el resto, que quedará a merced de la propaganda y la manipulación?

Somos un servicio público. Y creo que los servicios públicos deben financiarse así: entre toda su comunidad de forma justa, no con donativos. Para que todos los disfruten, también quienes no pueden pagar.

Hazte socio, hazte socia, de elDiario.es

P.D. Si ya eres socio de elDiario.es, solo cambia una cosa: tienes que iniciar sesión con el usuario y contraseña que escogiste cuando te diste de alta. Si no sabes cómo hacerlo, consulta este vídeo.