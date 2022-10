Un Estatuto para elDiario.es

elDiario.es cumple diez años y en este tiempo hemos logrado muchas cosas. Nacimos como un periódico de juguete, con más ganas que recursos. En el año 2012, en el peor momento de la crisis económica, un pequeño grupo de periodistas en paro nos negamos a rendirnos y buscamos una utopía: ser dueños de nuestra propia redacción. Nos apoyamos en los lectores para defender nuestra independencia y, con la ayuda de nuestros socios y socias, hemos logrado construir uno de los periódicos más importantes y leídos en España.

Hemos logrado mucho. Hemos crecido mucho. Pero nos queda mucho por mejorar.

Hoy convocamos a todos nuestros lectores, especialmente a nuestros socios y socias, para que participéis en un paso importantísimo para elDiario.es. Con vuestra ayuda, con vuestra colaboración, vamos a elaborar un Estatuto de elDiario.es. No es un libro de estilo, aunque incluirá algunos capítulos que habitualmente figuran en este tipo de textos. No es solo un código deontológico, aunque sí definirá nuestra línea editorial. Es algo más. Queremos poner por escrito las normas que regirán el presente y el futuro de elDiario.es. Los derechos y obligaciones de nuestros periodistas. Nuestros protocolos internos y controles para no desviarnos de nuestra misión. Y, lo más importante: los derechos de nuestros socios y socias.

En elDiario.es no tenemos suscriptores. Porque nuestros socios y socias siempre han sido mucho más que eso. Sin ellos, sin su apoyo en los peores momentos, elDiario.es no existiría, y eso es algo que esta redacción jamás olvidará. Por eso respondemos a sus quejas y sugerencias, por eso consultamos habitualmente su opinión, por eso somos transparentes. Gracias a ellos, esta redacción pudo comprar su libertad.

Desde elDiario.es queremos dar un paso más: pasar de las palabras a los hechos y comprometernos por escrito. Para ello, queremos implicar directamente a los socios y socias en la aprobación de un Estatuto, que regirá el funcionamiento de elDiario.es en todos sus ámbitos: tanto editoriales como económicos. Y donde los socios y socias tendrán voz y voto.

Como director de elDiario.es, he elaborado el primer borrador de este Estatuto que publicamos hoy. Y que se someterá a un proceso de consulta pública: entre nuestros socios y socias y entre nuestra redacción.

En este primer borrador ya hay algunos pasos importantes, que ninguno de los grandes periódicos con los que competimos se ha atrevido a dar. No hay apenas medios en todo el mundo que reconozcan estos derechos a sus lectores, o que asuman una autorregulación tan clara y estricta. O que introduzcan límites a la inversión publicitaria y a la gestión empresarial. O que vayan a someter el nombramiento de su dirección a una votación vinculante entre su comunidad de socios y socias.

El método que hemos diseñado es el siguiente. Primero nombraremos un Comité Rector, que será el órgano que dirigirá la aprobación de nuestro Estatuto. Estará formado por personas de la redacción y periodistas, juristas y académicos de reconocido prestigio. Ese Comité Rector será votado primero por la redacción, y después por los socios y socias de elDiario.es.

Dentro de una semana, todos los socios podrán evaluar punto a punto el Estatuto por medio de una encuesta, a través de la cual también podrán hacernos llegar sus sugerencias. Con ellas, y también con las propuestas de la redacción, el Comité Rector redactará un segundo borrador, que finalmente se tendrá que aprobar por votación. Solo entrará en vigor si lo respaldan tanto la redacción como los socios y socias, en sendas consultas.

Este proceso será lento, porque también es importante. Os convocaremos a encuentros, que anunciaremos desde este blog. Queremos debatir con nuestra comunidad una norma que tendrá que respetar distintos equilibrios. Garantizar la independencia de nuestros periodistas. Poner en marcha un sistema interno de controles, pero que también nos permita ser eficientes y no nos ahogue en burocracia. Construir una guía que nos ayude a crecer rectos, pero que no nos asfixie en el futuro. Establecer el modelo empresarial de elDiario.es, desde la premisa de que solo la solvencia económica nos garantiza la independencia editorial. También queremos proteger el futuro de elDiario.es: construir una institución sólida que sobreviva al equipo fundador.

Vamos a defender el interés de los socios y socias en su conjunto, también de los que menos participen. Y a diseñar dinámicas de democracia interna, asumiendo las peculiaridades que tiene un periódico, que son muy diferentes a las de un partido o un parlamento.

Es una autorregulación que busca garantizar el derecho de todos los ciudadanos a recibir información veraz. Es un derecho que también atañe a los lectores, no solo a los periodistas. Y por eso os queremos implicar.

Este estatuto incluirá igualmente una definición de los principios editoriales y prioridades informativas de elDiario.es, que serán transparentes y que nuestros socios y socias podrán después reclamar, en caso de que consideren que se han incumplido. También pondremos por escrito los criterios y normas que ya seguimos internamente desde la fundación de elDiario.es, pero que hasta ahora no hemos explicado con tanto detalle. Y avanzaremos más en esa misma dirección: la de implicar a nuestra comunidad de socios y socias, de la que emana la independencia de elDiario.es.

Para la redacción de elDiario.es os aseguro que es un proceso ilusionante y del que esperamos mucho. Porque estamos orgullosos de todo lo que hemos construido en estos diez años, pero sabemos que tenemos mucho que mejorar. Y seguimos con ganas de una utopía aún mayor: convertir elDiario.es en el primer periódico del mundo en español; construir ese sueño con la ayuda de nuestros lectores.

Espero contar con vuestro apoyo, con vuestras ideas y con vuestra ilusión.

Aquí podéis leer el primer borrador del Estatuto de elDiario.es.

Y si aún no eres socio, y también quieres participar, puedes darte de alta aquí. Y formar parte de algo histórico: el primer proceso ciudadano para construir un periódico realmente libre y democrático.