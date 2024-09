Más de 150 músicas vascas denuncian las palabras de Alex Sardui, de Gatibu: “La discriminación de la mujer es un problema real”

Mas de 150 músicas vascas se han unido en para denunciar las palabras del cantante de Gatibu, Alex Sardui en una entrevista publicada el pasado 20 de septiembre en este periódico en la que aseguraba que “en el gremio musical no ha existido discriminación”. En un escrito, las artistas, entre ellas nombres conocidos como Izaro Andres, Olatz Salvador, Aiora Renteria o Inés Osinaga, critican que “no hay más ciego que el que no quiere ver”. “Llevamos mucho tiempo hartas de este tipo de situaciones. Decir que en el mundo de la música no ha habido discriminación es muy grave, porque además de dejar a un lado la realidad de muchas mujeres, minimiza los obstáculos a los que debemos hacer frente. Los datos lo desmienten y dejan claro que la discriminación es un problema real”, sostienen en un comunicado.

En un primer momento, la cuenta de Instagram del grupo Gatibu publicó una historia en el que acusó de “manipulación” a elDiario.es y criticó la “utilización” de la entrevista por esas palabras sobre la igualdad de mujeres y hombres. Sardui fue repreguntado y reiteró su parecer. Esas palabras no llegaron a constituir el titular de la noticia, que –significativamente– rezaba “a mí no me censura nadie”. El comunicado de Gatibu acusatorio contra este medio fue retirado horas más tarde.

Alex Sardui, por su parte, ha reaccionado finalmente a las críticas con un breve mensaje, de nuevo a través de la cuenta de Instagram de Gatibu. Ha aludido a que ha realizado unas declaraciones “escasas” y que “están fuera de lugar”. “No pienso así. Pido perdón”, añade. Remarca que lleva “25 años defendiendo a las mujeres” y que “esto no entra en mi lógica”. “Perdón. Tenéis razón, ¿vale? Lo siento”, zanja. El cantante nada menciona de las acusaciones contra este medio en general y contra la periodista autora de la entrevista en particular.

Esta es la traducción de la entrevista que ha causado indignación por parte de las cantantes y artistas vascas:

¿Cómo ves el panorama musical actual en euskera?

Muy amplio. Hay muchas tendencias y estilos y el empoderamiento de las mujeres ha significado subir dos escalones de golpe en el panorama musical para la música en euskera. Ahora tenemos mujeres y hombres cantando en euskera con distintos estilos musicales y hay mucho donde elegir, eso es la hostia.

¿Te habría gustado que en vuestro inicios el panorama musical hubiera incluido a más mujeres euskaldunes?

Sí. El panorama ha cambiado mucho. En aquel momento estaban Inés [Osinaga], Zuriñe [Hidalgo], Aiora [Renteria], eran cuatro o cinco. Ahora hay muchísimas más. Lo han hecho bien y han roto ese miedo escénico o esas exigencias que había en nuestra generación. Ya no hay esas vergüenzas y su música se ve como arte. Hemos ganado mucho con esto.

Puede que haya ayudado el hecho de que la sociedad sea más consciente de la violencia machista y la discriminación hacia la mujer también en el mundo musical. Eso ha podido abrir puertas y haber hecho que muchas se atrevan a subirse a un escenario.

Puede, pero por suerte en el gremio musical no ha existido o yo no he visto eso. Es verdad que no hay tantas mujeres trabajando, pero no ha habido jamás discriminación.

¿No? ¿Crees que no?

En la música no. En los grupos, entre los trabajadores o los técnicos nunca ha habido discriminación ni en hombres ni en mujeres. Es un gremio que no tiene eso. Ahora hay más mujeres y son las figuras principales.

Imagino que no lo habrás visto, pero siempre hay momentos puntuales en los que se discrimina a las mujeres, tanto en la música como en otras profesiones, porque la misma sociedad es la que discrimina.

Pues yo no lo he visto. En este mundillo, por suerte, la gente que entra puede ser buena o mala y lo que vale es que sean buenas y ya está.