Ambulancias con retraso: 126.000 demoras en Álava y Gipuzkoa y 5.000 esperas de más de tres horas en Bizkaia

El 75% de los servicios de ambulancias programadas en Álava y en Gipuzkoa tuvo retraso en los seis primeros meses de 2024, de enero a junio. Según datos oficiales, eso se traduce en más de 126.000 desplazamientos con demora. Muy al contrario, alrededor del 21% se prestó con adelanto, aproximadamente 35.000 movimientos. Solamente del orden de 6.500 operaciones se hicieron a la hora prevista.

El consejero de Salud, Alberto Martínez, ha entregado esta información al Parlamento Vasco en respuesta a una solicitud de la portavoz del PP, Laura Garrido. No es posible tener una fotografía completa de la red de Osakidetza porque las OSI o comarcas sanitarias de Bizkaia han entregado datos de marzo a agosto y con otro formato no comparable. Sin embargo, de ellos se deduce también que 4.874 ambulancias llegaron con un retraso de más de tres horas. En verano trascendieron algunas denuncias de esperas de hasta diez horas y fuentes sindicales sostienen que del orden de “cuarenta pacientes todos los días” han de estirar una noche más el ingreso mientras esperan un vehículo ya que no pueden abandonar el centro hospitalario por sus propios medios.

El servicio programado (las ambulancias azules y blancas) es uno de los dos tipos de transporte sanitario externalizado por el Servicio Vasco de Salud. El otro es el urgente (vehículos amarillos). Hay también algunas ambulancias propiedad de Osakidetza y de gestión directa. La cooperativa catalana Grup La Pau es la encargada de estos desplazamientos en Álava y en Bizkaia, mientras que Ambulancias Gipuzkoa es la cooperativa que opera en ese territorio. Hay problemas de puntualidad con ambas, pero la Administración señala solamente a una de las dos firmas.

Indica el consejero Martínez que “la Dirección de Aseguramiento y Contratación Sanitarias ha procedido a la imposición de penalidades por incumplimientos del contrato a la empresa concesionara del servicio de ambulancias La Pau y a su vez se encuentra actualmente en conversaciones con la misma para conseguir mejorar significativamente el servicio”. Era ya conocida la “incomodidad” del Gobierno vasco con esta firma, que arrastra también sanciones de la Inspección de Trabajo por impago de las nóminas, pero nada se menciona sobre la otra adjudicataria, Ambulancias Gipuzkoa.

El informe enviado al Parlamento muestra que en Álava se registraron 33.485 viajes en el primer semestre de 2024. De ellos, 25.509 se hicieron con retraso, 492 en hora y 7.484 adelantados. Se estima que la demora media es de entre 28 y 34 minutos, en función del tipo de viaje, mientras que los adelantos fueron de entre 17 y 60 minutos. En el caso de Gipuzkoa, donde la información se facilita en este mismo formato, constan 135.576 viajes en el mismo período, de enero a junio de 2024. 101.581 tuvieron demoras de entre 12 y 21 minutos. 6.035 partieron en hora y 27.960 lo hicieron incluso antes de lo previsto (con medias de entre 6 y 13 minutos).

De Bizkaia solamente se aportan traslados después de “altas hospitalarias”. Son 18.651 viajes en total en seis meses. Con esta muestra, se apunta a que 2.008 tuvieron una dilación de entre una y dos horas, que 3.270 se retrasaron entre dos y tres horas y que 4.874 tardaron más de tres horas. El 34% de los desplazamientos con origen en el hospital de Usansolo están en esa situación, como también el 36% de los del hospital de Basurto de Bilbao o el 54% de los de Santa Marina, también en la misma ciudad.

El consejero recuerda que ha habido al menos dos convocatorias de huelga que han podido condicionar el normal funcionamiento del servicio. La primera, de febrero, fue de todos los sindicatos, para todo el territorio y duró hasta abril. Se desconvocó con un acuerdo con La Pau a dos días de las elecciones. La segunda es exclusiva de LSB-USO y se activó en junio y únicamente en Bizkaia. Las fuentes consultadas ironizan que no es posible que sea determinante porque la propia empresa insiste en que solamente hay “dos trabajadores” haciendo de continuo la huelga. La compañía de Álava y Bizkaia, Grup La Pau, se ha escudado también en el supuestamente elevado absentismo para justificar las incidencias en el servicio. Como consecuencia de estos problemas con el servicio, constan tres reclamaciones realizadas, todas en ellas en Álava y por los propios centros sanitarios.