Brompton eléctrica M6L, una bicicleta plegable cómoda y útil

Nuevo día. Mientras te preparas el primer café del día piensas en la reunión con tu jefe; sabes que a media mañana debes visitar un cliente y después ir comer con un amigo. En la tarde toca además asistir al colegio de tu hijo y eso que la semana no hace más que empezar. Son muchos los asuntos que tienes que planificar y lo único que no te agobia es cómo moverte entre tus diferentes destinos, eso ya lo tienes resuelto con tu Brompton Eléctrica, una bicicleta indiscutiblemente práctica.

Fabricadas a mano durante hace ya casi 50 años, la filosofía de la marca inglesa se mantiene intacta en este nuevo modelo, conservando todas aquellas características que nos hacen pensar en Brompton cuando hablamos de bicicletas plegables, y mejorando características inherentes al tamaño de estas bicicletas, como lo son la velocidad y la potencia, esto gracias a que han conseguido integrar un motor y una batería al icónico diseño. Energía extra para llegar más rápido y más lejos.

Nos encontramos con un motor de cubo integrado en la rueda delantera de 250 W, que alcanza una velocidad crucero de 25 km/h con relativa facilidad y, aunque la asistencia ocasionalmente puede retrasarse ligeramente con respecto al giro del pedal, ofrece sensaciones de pedaleo muy naturales, con una aceleración suave y progresiva gracias a la tecnología Smart Pedal Assist. La ubicación del motor en la rueda delantera me generó cierta incertidumbre en cuanto al comportamiento de la bicicleta cuesta abajo, pero me ha sorprendido gratamente su estabilidad, en ningún momento la bicicleta hizo movimientos extraños que me hicieran aminorar la marcha. Sí que es cierto que el motor es un poco ruidoso cuando ganamos velocidad, pero es un ruido que no resulta molesto e incluso puede pasar inadvertido entre el tráfico urbano. En términos generales es un motor que cumple con las exigencias que se esperarían en una Brompton.

El sistema eléctrico desarrollado por expertos en Williams Advanced Engineering, presenta una batería de iones de litio de 300 Wh en un paquete ligero de 2,9 kg, con dos botones en la parte superior. El primero sirve para encender la bicicleta y alternar entre los 3 modos de asistencia; el segundo para activar, desactivar o poner en modo automático el juego de luces LED delantera y trasera, de la marca Busch & Muller, con las que viene equipada la bicicleta. Adicionalmente encontraremos 5 luces indicadoras que nos darán a conocer el nivel de carga de la batería y un puerto USB a través del cual podemos dar carga nuestro teléfono móvil. El equipo de ingenieros ha resuelto el problema de ubicación de la batería de una manera muy acorde a su filosofía, practicidad en estado puro, y han decidido ponerla en la parte delantera de la bicicleta gracias al 'carrier block' (presente en todas las bicicletas Brompton) y a la bolsa Essential de 1.5 litros que contiene en su interior el 'batery pack', con lo que poner y retirar la batería de la bicicleta es tan simple como presionar un botón y tirar del asa de la bolsa. La batería se carga en 4 horas aproximadamente y si contáramos con el cargador de carga rápida, se podría reducir el tiempo de carga a la mitad.

En cuanto a la asistencia, los valores de autonomía dados por la marca (de 30 a 70 Km) pareciesen un rango bastante amplio, pero se puede llegar a entender, ya que en esta bicicleta se puede pedalear perfectamente sin asistencia durante algunos segmentos del recorrido: incluso durante la prueba de manejo lleve la bicicleta sin batería y su desempeño, salvo el peso extra del motor, no dista de los demás modelos de la marca.

Como parte integral para brindar una experiencia más completa al usuario, Brompton presenta su App Brompton Electric para IOS, desde la cual puedes ver información básica como tu velocidad, duración del trayecto, carga de la batería, o interactuar con la bicicleta al modificar el modo de asistencia, cambiar los ajustes de la bicicleta, consultar tu historial de mantenimiento y tu kilometraje total.

La primera vez que montas una Brompton te puede parecer una bicicleta nerviosa, pero esa sensación queda atrás en cuanto te acostumbras al manillar angosto y las ruedas pequeñas, y aunque su cuadro se pliega en tres puntos, una vez te encuentras rodando sobre la bicicleta, te olvidas de que es una bici plegable ya que su cuadro es totalmente rígido y estable, transmitiendo una sensación de total seguridad y fluidez de conducción. La transmisión de 6 velocidades (también cuentan con un modelo de 2 velocidades) del modelo C LINE, con dos piñones externos y un buje de cambios internos de 3 velocidades, propio de la marca, más la asistencia del motor, hacen que puedas completar tu recorrido sin apenas transpirar.

Al igual que sus hermanas no electrificadas, la Brompton eléctrica es sumamente compacta una vez se encuentra plegada y no vas a tener problemas para encontrar un pequeño espacio donde dejarla aparcada. La facilidad del plegado y el desplegado en cuatro simples pasos se te convierte en un divertido reto al intentar hacerlo cada vez con mayor rapidez hasta que un día, al salir del metro, sientes que estás preparado para realizar tu gran muestra de habilidad, y en un par de segundos y como por arte de magia, sacarte una bicicleta de la chistera y desaparecer dando pedales sobre tu Brompton.

La Brompton eléctrica es fácil de transportar una vez plegada gracias al juego de ruedas auxiliares ubicadas en la vaina superior del cuadro y a una tercera rueda ubicada en el guardabarros trasero, aunque el peso adicional del motor puede hacer que sea un poco inestable cuando tiramos de la bicicleta. Una buena alternativa sería cambiar las ruedas auxiliares por unas de mayor tamaño. Otra de las grandes ventajas de su ingenioso sistema de plegado es que todas las partes sucias de la trasmisión quedan ocultas en el interior, evitando que manches la ropa.

En términos generales se trata de una bicicleta plegable cómoda y útil, tal y como debe ser. Su tamaño compacto la hace la compañera de viaje ideal, siendo una bicicleta que te permite ponerla en el maletero del coche o subirte con ella a un tren para moverte por la ciudad o simplemente escapar de del día a día y conocer nuevos lugares.

