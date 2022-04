Cómo cambiar la cámara pinchada de la rueda de la bicicleta

De todos es sabido lo molesto que son los pinchazos en la rueda de nuestras bicicletas, pero no son muchos los que se atreven a intentar repararlos, bien por miedo, desconocimiento o poca habilidad en estos menesteres. Para ello vamos a intentar explicar de una forma gráfica y fácil, los pasos a seguir para poder ser autosuficientes a la hora de resolver un percance de esta índole.

Lo primero es disponer del material y las herramientas básicas para poder realizar el cambio. Para ello necesitaremos una cámara de repuesto [importante que sea del mismo tamaño de nuestra rueda y con el mismo sistema de válvula, Presta (válvula fina) o Schrader (válvula gorda)], un juego de desmontables y una bomba o inflador.

Estos son los pasos que hay que seguir:

1: Desmontar la rueda

Lo primero que deberemos hacer es desmontar la rueda de nuestra bicicleta. Hoy en día la gran mayoría son con cierre rápido, con lo que giraremos la palometa del cierre y soltaremos la rueda para liberarla. Debemos saber que la delantera suele tener un sistema de seguridad para evitar que la rueda se salga si se afloja el cierre, con lo que deberemos aflojar un par de vueltas la tuerca para poder liberarla. También hay modelos con tuerca, con lo que deberemos utilizar una llave (normalmente de 15mm) para poder extraer la rueda.

2: Desmontar la cubierta

Lo siguiente que debemos hacer es sacar la cubierta. Para ello nos ayudaremos de los desmontables, introduciendo uno de ellos por el interior de la llanta hasta enganchar con el labio el flanco de la cubierta; haremos palanca y lo fijaremos a uno de los radios.

Acto seguido haremos lo mismo con otro desmontable a unos 3 o 4 cm del primero. Una vez la cubierta fuera de la llanta, sacamos los desmontables, y con ayuda de uno de ellos podemos extraer la cubierta a todo lo largo de la circunferencia de la llanta, pero siempre un solo lado.

3: Sacar la cámara pinchada y revisar la cubierta

Ahora sacamos la cámara de su alojamiento, y procederemos a revisar la cubierta en su parte interior. Para ello iremos girando la rueda, a la vez que con las yemas de los dedos en el interior de la cubierta vamos comprobando que no haya ningún objeto incrustado, al tiempo que hacemos lo propio por el exterior con la mirada.

Revisamos también el fondo de llanta metálica, pues a veces es el culpable porque, al moverse o romperse, deja los agujeros de los radios al aire pinchando la cámara por su parte interna.

4: Meter la cámara nueva y montar la cubierta

Una vez comprobado que no hay ningún cuerpo extraño en la cubierta, procederemos a montar la cámara nueva. Para ello es recomendable inflarla un poco primero para que facilite su montaje en el interior de la cubierta y de paso evitar que la propia cubierta la pise con la llanta, pellizcándola, y se explote al ponerle aire.

Para montar la cubierta comenzaremos cerca de la válvula, dejando esa zona para el final, pues ello nos facilitará su montaje. Iremos introduciendo la cubierta al mismo tiempo que vamos girando la rueda hasta llegar al final. Este quizá sea el momento más complicado para muchos, pero os prometemos que es mas maña que fuerza. Hay que ayudarse con ambas manos y poco a poco llegar a introducirla. Si cuesta que entre un buen método es empezar a mover la cubierta y cámara lateralmente, al tiempo que vamos subiendo, para facilitar el alojamiento en el interior de la cubierta, lo que reducirá la distancia y será más fácil de introducir la última parte.

5: Poner aire y montar la rueda

Ya solo quedará poner aire en la cámara, que será la que recomiende el fabricante, y adaptarla al peso de la persona que va a utilizar la rueda. Ahora debemos montar la rueda en la bicicleta, para lo que realizaremos el proceso inverso a cuando la sacamos y apretaremos bien la palometa, o tuercas, para evitar algún susto. Una vez finalizado el montaje deberemos hacer girar la rueda para ver que todo funciona correctamente.

Hoy en día existen una gran variedad de bicicletas y cada una tiene un sistema de frenado, con lo que debemos tener en cuenta, si nuestra bici es de freno V-BRAKE o CANTILEVER (sistemas con cable), en cuyo caso hay que soltar el cable para poder extraer la rueda. Para ello con una mano se juntan ambos frenos a la llanta y observaremos cómo el cable queda suelto, con lo que lo podremos liberarlo de su alojamiento sin necesidad de soltar el cable con una llave.

Si el sistema de frenado es de discos hidráulicos, no hay que hacer nada: solo tener la precaución de no tocar las manetas de freno mientras tengamos la rueda fuera, pues el sistema juntará las pastillas al disco y luego no podremos introducir dicho disco en su alojamiento, con lo que deberías meter una pieza de plástico (para no dañar las pastillas de freno) y así separar las pastillas para que entre el disco.

Algunos consejos

Nuestra recomendación para las salidas en bici es llevar al menos el llamado kit de supervivencia, que estaría conformado por una cámara de la medida de nuestra rueda, un juego de desmontables y una bomba o inflador de mano. Hoy en día también existen unas bombonas de aire comprimido que meten la cantidad exacta en un segundo.

Nuestra experiencia a lo largo de muchos años es que también es bueno llevar un trozo de cinta americana enrollada sobre sí misma, pues nos puede servir de mucho en caso de sufrir una raja en la cubierta, ya que con ella podremos tapar el agujero y evitar que salga al exterior la cámara nueva, o también para cubrir cualquier imprevisto que nos pueda surgir con el fondo de llanta.

Otro pequeño accesorio muy útil es un adaptador de válvula fina a válvula gorda, en el caso de que nuestra bici lleve sistema de cámara fina, para poder poner aire en alguna estación de servicio que solo están preparadas para válvula gorda, que es la que llevan los coches o las motos.

En ocasiones hemos comprobado que nuestra cámara es de válvula gorda y no llevamos repuesto. Pero si un compañero tiene una de válvula fina, no habría problema ya que la podremos montar sin dificultad. Si el caso es al contrario, no podríamos hacer nada.

Normalmente en todas las cubiertas viene marcadas las medidas; por ejemplo 700x25, 26x2.0 o 29x2.2. Explicación: el primer número nos indica el diámetro de la rueda, 700 son cubiertas para bicis de carretera o de paseo y nos indican las medidas en milímetros. Cuando son dos dígitos normalmente suelen ser de bicis de montaña y nos indican la medida en pulgadas: por ejemplo, 26 significa que la cubierta es de 26 pulgadas, y el segundo número nos dice el ancho de la misma. Algo que tenemos que tener en cuenta a la hora de comprar una cámara de repuesto.

Con estas indicaciones, y sobre todo con la práctica, esperemos que nadie se quede sin capacidad de reacción ante un simple pinchazo. Ya sabéis lo que dice el refrán: “Comer y rascar, todo es empezar”.