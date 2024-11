Andueza pide a los cargos locales del PSE-EE que hagan “país” sin “utopías” soberanistas

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha realizado un llamamiento a cargos municipales y forales de su partido para que hagan “país” y que no se “pierdan” en “utopías identitarias”. Entre otras cuestiones, ha reivindicado un reparto económico “justo” para que “los que más tienen compartan con los que menos tienen”.

Andueza, que ha mantenido este lunes por la mañana un encuentro en Vitoria con cargos institucionales locales y forales del PSE-EE, entre ellos la alcaldesa de la capital alavesa, Maider Etxebarria, ha reconocido la labor diaria de los representantes del PSE-EE en los ayuntamientos y las instituciones forales de Euskadi, probablemente la “más complicada” porque, como administración cercana, tienen que “atender y buscar soluciones con urgencia a las demandas diarias” en primer lugar. “Eso sí que es hacer país, gobernar, gestionar, para luchar contra las desigualdades, para trasladar a municipios y entidades forales lo que sóis y lo que somos: socialistas vascos”, ha remarcado.

El secretario general del PSE-EE ha subrayado que, como socialistas, deben “defender los intereses de todos los ciudadanos sin excepción”. “Eso significa apostar por políticas que aumenten el bienestar en vuestros municipios y territorios; más y mejores servicios públicos, transportes, educación y sanidad; preocuparse por la juventud, por los mayores, los desempleados y desempleadas, porque la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres de toda condición sea real”, les ha añadido. También ha subrayado que eso supone acoger a quienes vienen a Euskadi “en busca de una nueva vida que se les niega en sus lugares de origen”, y facilitar el acceso a la vivienda poniendo todas las medidas disponibles para hacerlo posible.

Andueza ha apostado por “un justo reparto económico, que los que más tienen compartan con los que menos tienen”. “Está en nuestro ADN, como también lo está dialogar y colaborar”, ha indicado. En su opinión, todo esto “es más perceptible para la sociedad vasca” desde que en 2015 el PSE-EE firmó con el PNV acuerdos de Gobierno en ayuntamientos y diputaciones “que solo buscaban una cosa: otorgar estabilidad a las distintas instituciones para que pudieran dedicarse a lo que tienen hacer, a gobernar”, y cuyo fin último “es beneficiar a la ciudadanía vasca”.

Igualmente ha valorado los pactos entre socialistas y 'jeltzales' en el Gobierno vasco, que se han “renovado y mejorado hace bien poco con más influencia socialista” y que permiten “avanzar” a la comunidad autónoma vasca. “Eso es lo que verdaderamente hace país, y no perderse en utopías identitarias soberanistas que cada vez interesan menos a la mayoría de la ciudadanía vasca”, ha advertido.

El máximo dirigente del PSE-EE ha racalcado que todos estos avances han sido posibles “gracias a la voluntad del Partido Socialista”, mientras que el PNV y EH Bildu no son capaces de asumir que “sus objetivos independentistas” lo ponen “en riesgo”. A su juicio, la labor de los socialistas ha sido gratificada por la ciudadanía con más apoyo en las distintas elecciones de los últimos años. “El escenario es bueno, y las perspectivas, mejores. Pero os voy a pedir una cosa: no os dejéis llevar, no os relajéis porque queda mucho por delante. La confianza de los ciudadanos se gana y se renueva a diario”, ha dicho a los cargos institucionales municipales y forales, de los que ha asegurado que son “la punta de lanza del partido”.

También la alcaldesa de Vitoria, Maider Etxebarria, en su discurso, ha destacado el papel de las instituciones locales, “las más cercanas y las que más interaccionan” con la ciudadanía. En ese sentido, ha asegurado que esa cercanía les permite reforzar su proyecto, “aplicar políticas progresistas y demostrar que la izquierda vasca útil es la del Partido Socialista”. Etxebarria ha puesto en valor la manera de gobernar socialista para que los municipios sean lugares “más amables, mejores, con buenos servicios públicos y un elevado nivel de bienestar; ciudades y pueblos donde la justicia social, la ecología y el feminismo cuenten”.

En el encuentro también han participado las alcaldesas de Zambrana, Trinidad Zarza; Ermua, Beatriz Gámiz; Larraul, Maite Arana; Portugalete, Marijose Blanco; e Irún, Cristina Laborda; los alcaldes de Iruña de Oca, Mitxel Montes; Muskiz, Eduardo Briones; Trapagaran, Miguel Ángel Gómez Viar; Eibar, Jon Iraola; Zumarraga, Mikel Serrano; y Lasarte-Oria, Agustín Valdivia. También han estado presentes las tenientes de alcalde y portavoces municipales de Bilbao, Nora Abete, y de Donostia, Ane Oyarbide; la teniente de diputado general Cristina González, el teniente de diputada general José Ignacio Asensio; las diputadas forales Teresa Laespada, Azahara Domínguez, Ana del Val y Sonia Pérez; el diputado foral Jon Nogales; los portavoces en las Juntas Generales Josu López Ubierna, Alberto Albistegui y Goyo Zurro; y las integrantes de la Mesa de Juntas Jesús Zaballos y Eva Jiménez; además del secretario de Organización del PSE-EE, Miguel Ángel Morales; la secretaria de Política Institucional, Begoña Gil; y el secretario de Organización de Álava, Víctor García Hidalgo.