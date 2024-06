Andueza pide a Pradales que “enmiende” los “errores” de gestión de Urkullu y avisa de que será un socio leal pero “exigente”

El líder del PSE-EE, Eneko Andueza, ha comparecido en la sesión de investidura de Imanol Pradales, celebrada este jueves en el Parlamento Vasco, satisfecho por haber alcanzado un “gran acuerdo” con el PNV. Los socialistas, probablemente con cinco consejeros, entrarán a su Ejecutivo y con más peso que hasta ahora por la “fuerza” de haber crecido en las urnas. Eso sí, Andueza ha dejado un mensaje de advertencia a su socio, que a la vez era una crítica a Iñigo Urkullu, a quien también habían apoyado desde 2016. “Señor Pradales, a partir de hoy tendrá la inmensa responsabilidad de dirigir este país. Tendrá, también, la oportunidad de enmendar los errores del Gobierno anterior, y sentar sus bases sobre los aciertos y el camino recorrido por ambos hasta la fecha”, ha planteado. El anterior lehendakari no ha escuchado tampoco esta parte del debate. Andueza quería haberse despedido de él pero ha afirmado que no lo iba a hacer ante su ausencia. Se ha limitado a desearle suerte.

Y ha seguido Andueza: “Se abre un nuevo tiempo, también, en la manera de gobernar. Un nuevo liderazgo. Con una nueva generación al frente, con otro estilo, acorde a lo que necesitará la Euskadi del mañana. Una nueva generación que ofrecerá nuevas respuestas a los nuevos retos y desafías de país que tenemos por delante. Sabe que contará con la lealtad del Partido Socialista de Euskadi-Euskadiko Ezkerra. Así lo hemos demostrado siempre. Lealtad al acuerdo y a la palabra dada. Pero también seremos exigentes con usted y con el conjunto del Gobierno”. Un ejemplo: si Pradales ha planteado que quiere que los vascos estén “orgullosos” cuando entran al ambulatorio, Andueza le ha corregido y le ha dicho que han de estarlo al salir bien atendidos.

Andueza, que ya ha confirmado que no entrará como vicelehendakari al nuevo Gobierno, ha aprovechado también su turno para desgranar medidas del acuerdo de coalición. Casi ha sido más detallado que el propio Pradales, quien ha optado por otro tipo de discurso en el que ha combinado las explicaciones de las propuestas -según el PNV eran mil y los socialistas las han bajado a 847- con reflexiones más filosóficas y políticas. El líder del PSE-EE, por ejemplo, ha hablado de las 2.000 nuevas plazas para Osakidetza, de reducir el paro por debajo del 5% en 2028 o de la gratuidad del transporte público para los menores de 26 años. Además, ha lanzado como idea también la reducción de la jornada laboral.

El líder socialista ha criticado duramente también el modelo alternativo de EH Bildu. Ha expresado que les separan grandes cosas en materia económica o educativa, pero ha insistido en criticar que no asuma la izquierda abertzale su “responsabilidad” por décadas de terrorismo de ETA. “Una vez más les exijo que sean justos con ustedes mismos. Y llamen a cada cosa por su nombre. Que sitúen en un plano de rechazo absoluto a cualquiera que ejerciera la violencia en aquella época, fuera del tipo que fuera. Que condenen todas ellas, como lo hemos hecho los demás, y dejen de hablar de ciclos políticos y grupos armados para llamar a ETA por su nombre y asumir su responsabilidad”, ha señalado. Al PNV le ha avisado que no escuche los cantos de sirena soberanistas de la bancada abertzale en el proceso pactado de reforma del autogobierno. Hay que lograr “un Estatuto que debe estar al servicio de la ciudadanía y no de los intereses y obsesiones de una parte de esta sociedad”.