Ayuso aprovecha un acto en la campaña vasca para acusar a la Fiscalía de actuar a la “venezolana” contra su pareja

Isabel Díaz Ayuso ha desembarcado en la campaña electoral vasca para apoyar al candidato a lehendakari del PP, Javier de Andrés y, de paso, hablar de 'su tema', del conflicto que mantiene su pareja con la Fiscalía. En un acto en Bilbao, la presidenta de la comunidad de Madrid ha afirmado que “todas” las instituciones del Estado están actuando “a la venezolana” para convertir a su pareja “en una diana”. “Sólo por ser alguien relacionado con un adversario político”, ha dicho. Ayuso se ha referido así a la declaración del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en la que asumía la “responsabilidad” de la nota de prensa que emitió la Fiscalía de Madrid sobre el caso de su pareja, que está siendo investigada por la presunta comisión de dos delitos de defraudación tributaria y un delito de falsedad en documento mercantil.

Ayuso ha afirmado que España está en un momento de “total impunidad”, en el que un fiscal general del Estado “puede confesar públicamente que es el responsable de filtrar los datos personales de un particular” y no “pasa nada”. “Este es el país de la impunidad”, ha afirmado Ayuso en relación al caso de su pareja que está siendo investigada por la presunta comisión de dos delitos de defraudación tributaria y un delito de falsedad en documento mercantil. “Y, ¿de quién depende la Fiscalía?”, se ha preguntado. “Están gobernando en contra del adversario político, a la venezolana, como en los peores países donde hace ya muchos años abandonaron la libertad para que no haya alternancia”, ha dicho. Ha señalado en este sentido que el Gobierno de Sánchez tiene “siete y ocho los escándalos diarios”, mientras los ciudadanos se acostumbran a la impunidad.

Metida en harina de electoral, Ayuso ha señalado que las elecciones vascas van mucho más del País Vasco. “Van de España entera”, ha afirmado, porque “a nadie se nos escapa que hay una hoja de ruta para dividirnos como españoles”.

En su primera visita a Bilbao para apoyar al candidato a lehendakari Javier de Andrés, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha señalado que los “males del nacionalismo se están extendiendo a toda España”. En este sentido, ha señalado que el PP “debe hacer de contrapeso”. “El PP es el único voto constitucionalista y que defiende la libertad, de empresa, de las familias”. “Estas elecciones son fundamentales para el PP porque es el que tiene que hacer de contrapeso a todo”, ha señalado.

Sin ninguna referencia a ETA, y muy pocas a EH Bildu, ha pedido a los jóvenes vascos que “no se echen en manos de los que quieren gobernar por ellos”, en referencia a la coalición abertzale. “Ese es el paso a la tiranía y por supuesto a la pobreza”, ha dicho.

Más directo contra la posibilidad de que gane EH Bildu las elecciones fue el máximo dirigente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que en un mitin en Bilbao el pasado sábado, afirmó que “si gana EH Bildu será lo peor que le puede pasar al país. No pueden ganar los que nos han hecho sufrir tanto”, en referencia al terrorismo de ETA.

De Andrés critica la “hipocresía” de los socialistas con EH Bildu

Por su parte, el candidato Javier de Andrés ha cargado contra la “hipocresía” y la “bajeza moral” del candidato del PSE-EE, Eneko Andueza, porque critica que EH Bildu no condene a ETA cuando “Sánchez gobierna precisamente por la cobardía y bajeza moral que el dirigente socialista critica”. De Andrés se ha referido así a unas palabras de Eneko Andueza, en las que criticaba “la indecencia, cobardía y bajeza moral” del aspirante a la Lehendakaritza de EH Bildu, Pello Otxandiano, al afirmar que ETA fue “un grupo armado” y no condenar a la banda terrorista. El dirigente socialista ha asegurado que no puede “permitir que esa gente gobierne y muchísimo menos que gobierne gracias a nosotros”.

“Uno del PSOE dice que no le va a salir gratis a Bildu no llamar a ETA banda terrorista y es uno del PSOE, del País Vasco, el que dice que no van a contar con su apoyo para gobernar. El grado de hipocresía al que están llegando el Partido Socialista ya es un escándalo, esto causa sonrojo”, ha dicho Javier De Andrés.

También la ministra portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha calificado las palabras de Otxandiano de “desprecio enorme hacia todas las víctimas y hacia la sociedad vasca y española en su conjunto”.

De Andrés ha recordado que el Partido Socialista “ha quitado en Pamplona a UPN del gobierno del Ayuntamiento y ha puesto a Bildu” con sus votos. “Si Andueza piensa de esta manera, lo que tiene que hacer el próximo domingo es votar a aquellos que sí que hemos cumplido con nuestra palabra” y pedir el voto para el PP vasco“.