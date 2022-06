Bilbao planta también una secuoya en memoria de los fallecidos por la COVID-19: “Nunca nos arrebatarán su recuerdo”

Una placa junto a una secuoya sempervirens, ubicada en el parque de Doña Casilda, recuerda desde este miércoles a todas los fallecidos por la COVID-19 en Bilbao. Es un lugar -según ha destacado el alcalde, Juan Mará Aburto- que quedará “para siempre en la historia de la ciudad”. Servirá “para recordar y también llorar a todos aquellos seres queridos que un maldito virus nos arrebató de nuestro lado”, porque “nunca nos arrebatarán su recuerdo”, ha solemnizado. También ha estado presente Gotzone Sagardui, consejera de Salud, así como el vicelehendakari, Josu Erkoreka, y el consejero de Hacienda, Pedro Azpiazu, según informa Europa Press.

En Vitoria ya existe un parque similar, también con secuoyas, y que fue inaugurado en 2020. En total, son ya más de 7.000 los vascos fallecidos en la pandemia, según los datos oficiales. Eso sí, desde hace muchos meses no hay un desglose local y es imposible saber, por ejemplo, cuántos decesos ha habido en Bilbao, donde se ha producido el homenaje.

Este nuevo rincón en Doña Casilda será un espacio “muy especial” que sirva de “lugar de encuentro y recuerdo a todas aquellas personas a las que el coronavirus arrebató sus vidas”. El alcalde ha destacado que este parque es “uno de los puntos más emblemáticos y queridos”. “Esa sencilla placa que hemos colocado junto a la secuoya sempervirens será, desde hoy, el simbólico centro de la memoria que nos sirva para recordar y también para llorar a todos aquellos seres queridos que un maldito virus, la COVID-19, nos arrebató de nuestro lado. Pero nunca nos arrebatarán su recuerdo”, ha enfatizado.

Aburto ha recordado que este homenaje era “una promesa” que el Ayuntamiento, en nombre de toda la ciudad, había hecho en honor de los centenares de personas “a las que esta pesadilla de enfermedad se llevó como una ola cruel”. Además -ha señalado-, quieren que Bilbao “guarde en su historia escrita, pero también en las páginas del paisaje urbano, el recuerdo de todos ellos, una memoria de lo que aconteció en todo el mundo y en Bilbao, con muerte, con sufrimiento, con tristeza, con incertidumbre, con incredulidad, con confinamientos, luego con vacunas, desescaladas, esperanza, mascarillas e ilusión”.

“Todo ha ocurrido, es cierto, no es un mal sueño, y aún hoy sentimos sus efectos”, ha apostillado. Y ha añadido: “Yo os aseguro que vendré, porque yo también he perdido familiares y amigas muy cercanos. Y he sufrido, y podría decir que tocado con los dedos, la crudeza de esta enfermedad, la impotencia ante un virus que nos ha hecho comprobar lo débiles, los vulnerables que somos. Pese a ello, seguimos luchando y trabajando por superar los obstáculos que hayan de venir”.

Sagardui, ha recordado que más de 7.000 personas han perdido la vida en Euskadi por la COVID-19 en los dos años y medio que dura la pandemia, que ha supuesto “un antes y un después”. “Nunca antes nos habíamos enfrentado a una circunstancia de estas características, y el sistema sanitario, las instituciones y la sociedad en general nos hemos unido en una única para hacerle frente hasta en los momentos más duros de la pandemia”, ha resaltado. “Todos hemos perdido a alguien cercano en esta pandemia, extrañamos a alguien. Y todos hemos tenido en nuestras vidas momentos difíciles provocados por la COVID-19 y vidas que no se han podido salvar”, ha apuntado. “No lo hago desde la cortesía, lo hago desde el corazón. Hablo como consejera pero también como ciudadana de este país, como Gotzone. Queremos acompañarles en su sentimiento de pérdida, en su duelo, no estáis solos”, ha subrayado a los allegados de los difuntos.