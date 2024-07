Bizkaia dice “basta” a acoger más menores migrantes: “Los recursos no son ilimitados”

La diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe (PNV), ha considerado que hay que “decir basta” y poner un límite a la acogida de menores migrantes. “Nuestros recursos” no son ilimitados, ha argumentado. En una entrevista a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, ha dicho a la vez que Bizkaia es “un territorio acogedor y convencido con el cumplimiento de los derechos humanos de apoyo a los colectivos más vulnerables, y más si se trata de menores, como es en este caso” pero también que hay que “poner un límite”. “Estaríamos si no haciendo la ficción de que nuestro recursos también son ilimitados y eso no es así”, ha agregado tras criticar que otras comunidades autónomas no acogen a tantos niños.

Etxanobe ha pedido un “reparto justo” de los menores llegados a Canarias. “Lo que no puede ser es que haya comunidades autónomas mirando hacia otro lado y nosotros sigamos, de forma continuada, abriendo recursos, como lo hemos estado haciendo todo este año”, ha señalado. En ese sentido, ha dado a conocer que este martes Bizkaia estaba acogiendo a 540 menores no acompañados, cuando “la semana pasada eran 511”. “Y son exactamente más del doble de los que atendíamos el año pasado en la red foral”, ha avisado.

“En proporción de la población que tiene la comunidad autónoma vasca, se demostraba que nosotros estábamos haciendo un esfuerzo más del que nos correspondía”, mientras otras comunidades autónomas “no hacían el mismo esfuerzo. Nosotros pensamos que es una cuestión de justicia”, ha dicho. En Euskadi, las diputaciones y no el Gobierno vasco tienen la competencia de atención y tutela de menores.

Cree Etxanobe que el PNV es “absolutamente cuidadoso” en sus mensajes sobre este colectivo “precisamente porque se trata de personas menores y un colectivo al que de ninguna manera hay que estigmatizar”. Según ha apuntado, es “un porcentaje mínimo, el 2% de todo el colectivo” que atiende la red foral, “el que presenta problemas de conducta”. “Quizás lo más fácil es estigmatizar a este colectivo, pero es una cuestión que nosotros no compartimos y no debemos fomentar ningún tipo de mensaje en este sentido”, ha subrayado.