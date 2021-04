El brote de la residencia de Segura alcanza los 18 positivos en COVID-19 entre mayores vacunados, aunque todos están asintomáticos

El brote de la residencia San Juan de la localidad guipuzcoana de Segura sigue creciendo. Este centro acumula ya 18 positivos entre los mayores (y tres entre los profesionales). Es el primer foco de entidad en una residencia vasca desde que el efecto de la vacunación dejó a cero tanto los positivos como los fallecimientos en estos recursos, donde perdieron la vida más de 1.000 personas en los primeros meses de la pandemia.

Los primeros siete positivos se conocieron este miércoles y un nuevo cribado entre los residentes ha detectado que otros once mayores han contraído el Sars-Cov-2. Todos ellos habían recibido ya la doble dosis de la vacuna de Pfizer hace semanas y han ido siendo derivados a la planta sociosanitaria del hospital de Eibar para procurar un adecuado aislamiento y que la cadena de contagios no se extienda al resto de los mayores. La Diputación de Gipuzkoa, competente en materia de residencias, interpreta que la inmunización no corta la transmisión pero sí que los vacunados desarrollen los síntomas y, desde luego, que mueran a causa del coronavirus. De hecho, todos ellos están bien de salud pero han de completar la cuarentena por precaución.

El virus llegó por el contagio de una trabajadora. Segura está en la comarca del Goierri, la que más incidencia acredita en todo Euskadi, por encima de 600 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días, el doble que la media autonómica. Otros dos profesionales están también infectados. En Álava también se ha contagiado una gerocultora en la residencia municipal de Vitoria San Prudencio. Esta profesional estaba a la espera de la segunda dosis cuando contrajo el virus. Por prevención, 18 mayores están en cuarentena aunque han dado negativo en las primeras pruebas.

Brote en una parroquia de Bolueta, en Bilbao

Por otro lado, continúan apareciendo nuevos brotes. Este jueves el Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) ha informado que realizará un cribado entre los feligreses que acudieron el domingo 28 de marzo a la parroquia Santa Ana de Bolueta en Bilbao. La toma de muestras se realizará este viernes en el hospital de Basurto en horario de tres a cinco de la tarde. Mientras tanto, en Vitoria, la Ertzaintza ha tenido que acudir a una conocida sala de fiestas del centro de la ciudad (The Garage) ante las aglomeraciones que se estaban produciendo. En las últimas semanas se han confirmado algunos brotes en zonas hosteleras de los tres territorios.

