Cae la página web en la que se consultan las notas de la Selectividad en Euskadi

Miles de jóvenes estudiantes vascos se han agolpado este jueves sobre la pantalla del ordenador para consultar la nota en los exámenes de la Evaluación para el Acceso a la Universidad (la EvAU, lo que antes se conocía como Selectividad). Se venía anunciando desde hace días que las doce del mediodía era la hora clave, el momento en el que se iban a volcar los resultados. La UPV/EHU, sin embargo, se ha visto obligada a retrasar la publicación de los resultados hasta las 13:30 por unos problemas técnicos. “Por problemas técnicos, la publicación de los resultados de la EAU se retrasa a las 13:30. Disculpad las molestias”, ha explicado la Universidad a través de las redes sociales. A las 14:00, desde la UPV/EHU se da por solucionada la incidencia, que atribuyen a un “cuello de botella” inicial, pero la página en la que los estudiantes han de introducir sus datos para identificarse sigue dando problemas.

Algunos estudiantes, sin embargo, confirman a este periódico que han podido consultar sus resultados, pero lo han hecho a través de una ruta alternativa, no de la prevista para ello. Así, si bien han podido saber la nota con su DNI y la contraseña correspondiente, no pueden hacer otros trámites, como descargar la hoja con los resultados o hacer la solicitud de traslado a otras universidades. “Se ha generado un cuello de botella porque mucha gente estaba entrando antes de las 12:00 y por eso se ha lanzado el anuncio”, explican desde la UPV/EHU, que ya habían dado por solucionada la incidencia. La dirección pensada para acceder a los resultados, no obstante, sigue presentando problemas y hay estudiantes que siguen sin poder acceder.

La UPV/EHU, en cualquier caso, ya ha presentado unos datos preliminares sobre las calificaciones. Según el primer avance, han aprobado 11.819 estudiantes, que representan el 97,62% de los que se presentaron a la prueba, frente al 98,35% que consiguió el aprobado el curso pasado.

Se pueden consultar en este especial las notas de corte orientativas para cada carrera de la UPV/EHU.