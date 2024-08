Competencia multa al Colegio Notarial Vasco por recomendar precios de las escrituras y repartirse el mercado

La Autoridad Vasca de la Competencia (AVC) ha multado con 26.569 euros al Colegio Notarial vasco por recomendar precios de las escrituras y repartirse el mercado, lo que el organismo considera que se trata de dos infracciones “muy graves”. En concreto, las infracciones hacen referencia, en primer lugar, a la recomendación realizada desde el Colegio Notarial a sus colegiados sobre el importe del arancel a cobrar a la entidad bancaria Kutxabank por la autorización de las escrituras notariales de moratorias crediticias dentro de la normativa de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social de la COVID-19. En segundo lugar, Competencia sanciona el reparto igualitario de las escrituras a autorizar entre los notarios que se adhirieran a aplicar esta recomendación.

El Colegio Notarial emitió una circular entre sus asociados en enero de 2021 con la recomendación del importe de los aranceles a la cobrar a Kutxabank a través de la sociedad Gestión Documental de Euskadi -Gesdek- que es una sociedad 100% del colegio de notarios, así como el reparto igualitario de las escrituras. En dicha circular se establecía que “el coste arancelario recomendado por operación y por todos los conceptos, facturable a Kutxabank, es de 60 euros más IVA menos la retención legalmente aplicable”, -cuando la normativa fijaba una horquilla entre un arancel mínimo de 30 euros y un máximo de 75 euros-. Establecía además, que “verificado el número de notarios interesados”, se procedería al “reparto igualitario entre todos ellos de las moratorias”.

Esta circular, emitida el 29 de enero de 2021, dio lugar a un queja de un notario que se recibió en la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública del Ministerio de Justicia en el mes de abril, lo que provocó que en el mes de mayo de ese año el Colegio de Notarios Vascos dejara sin efecto el acuerdo. Desde el Colegio argumentaron que el sistema que proponían se basaba en “la voluntariedad para todos los Notarios, el tratar de evitar la concentración de documentos y, en tercer lugar, salvaguardar el interés público al tratarse de documentos que, en última instancia su finalidad es la protección de las personas, empresas o autónomos más vulnerables y perjudicados por las consecuencias económicas de la pandemia, tratando de conseguir un sistema ágil para su gestión”. Señalaban en este sentido que la intención de la Junta Directiva no fue nunca que se entendiera “como una recomendación que pudiera afectar al mercado”.

En su investigación tras la apertura del expediente sancionador, la Autoridad Vasca de la Competencia constató que antes de que el Colegio de Notarios emitiera su circular con la recomendación de la tarifa a facturar a Kutxabank y con el objetivo de realizar un reparto igualitario de las moratorias entre los notarios, fueron 6 los notarios que otorgaron escrituras, dos de los cuales realizaron el 91,2 % de las mismas. En el periodo en el que estuvo en vigor la circular, se produjo un reparto de las escrituras entre prácticamente todos los notarios, y del total de 115 notarios que han otorgado escrituras de moratoria COVID-19, 111 realizaron alguna en dicho periodo, según señala el organismo en su resolución emitida este pasado mes de julio. Además, un total de 96 notarios otorgaron un número de escrituras que oscila entre 8 y 12, es decir un número muy similar, que además supone el 82,4% del total de escrituras otorgadas en ese periodo. A partir del mes de junio, cuando queda sin efecto la circular, se vuelven a concentrar las escrituras de moratoria en un número bastante más reducido de notarios, un total de 61, a pesar de que el número de operaciones fue superior al triple. Además, el 87,12 % de las escrituras son otorgadas por 31 notarios.

Durante la época en la que estuvo vigente la circular, la tarifa de 60 euros se aplicó en el 99,72 % de las moratorias gestionadas (3.873 de un total de 3.884 escrituras). Señala Competencia que la medida de las moratorias crediticias COVID-19 se aprobó en marzo de 2020 y hasta el 31 de marzo de 2023, fueron otorgadas 4.884 escrituras, lo que supuso una facturación a Kutxabank de 301.062,38. euros por parte de los notarios. Durante el período que estuvo en vigor la circular de 29 de enero de 2021, hasta junio de ese año el importe facturado a Kutxabank ascendió a 71.258,90.euros, por el otorgamiento de 1.130 escrituras.

No implica a Kutxabank en las infracciones

La investigación de Competencia no implica a Kutxabank en las infracciones, porque no constata ningún acuerdo con el Colegio Notarial Vasco para el precio o el reparto del mercado. Kutxabank tenía en vigor entonces un contrato de prestación de servicios suscrito en 2013 con Gesdek. Tras analizar el contrato así como el procedimiento técnico específico para la tramitación de las escrituras de moratorias COVID-19, “no se desprende cláusula o directriz alguna que permita extraer la conclusión de que fue Kutxabank quien estableció el reparto igualitario de las escrituras entre dicho colectivo”, señala Competencia. En cuanto a Gesdek, sociedad 100% del Colegio de Notarios, la define como un “un mero ente instrumental, por lo que no se le considera responsable de la conducta”.