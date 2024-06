Las consejeros socialistas Hurtado, Itxaso y San José dejan su escaño en el Parlamento Vasco

Instantes antes de tomar posesión como nuevos consejeros del Gobierno de Imanol Pradales dentro de la cuota socialista, Javier Hurtado (Turismo, Comercio y Consumo), Denis Itxaso (Vivienda y Agenda Urbana) y María Jesús San José (Justicia y Derechos Humanos) han renunciado a su escaño en el Parlamento Vasco. Por el momento, ya se han incorporado a la bancada socialista los alaveses Estíbaliz Canto, exedil en Vitoria y responsable de Fiestas durante años, y Adrián Fernández Rivas, exasesor del Gobierno vasco, exlíder de las Juventudes Socialistas de Madrid y “mejor orador de España” en 2020 por haber ganado una liga de debate universitario. Faltaría por concretar una tercera incorporación por Gipuzkoa, aunque previsiblemente será Itxaso Asensio.

Hay una cuarta consejera con escaño, Nerea Melgosa (Bienestar, Juventud y Reto Demográfico), de la parte del PNV. Fuentes nacionalistas indican que no ha presentado aún su renuncia y no se espera que lo haga a corto plazo. El Euzkadi Buru Batzar (EBB), de su lado, sí ha autorizado el nombramiento de dos independientes como consejeros. Son Juan Ignacio Pérez Iglesias y Begoña Pedrosa, consejeros de Ciencia, Universidades e Innovación y de Educación, respectivamente. Según la normativa interna del partido, cuando un no afiliado es propuesto para un cargo nacional de cualquier rango ha de recibir el visto bueno de la dirección. Esto se hizo con un EBB extraordinario. Ya antes ha habido otros consejeros sin carné como Nekane Murga o Ángel Toña.

El nuevo Gobierno de Pradales tiene más integrantes que nunca, dieciséis en total incluido el lehendakari. El Parlamento Vasco no tiene espacio físico para todos ellos en la bancada del Ejecutivo. Hay catorce huecos, más que suficientes desde 1991. Este martes, la Mesa de la Cámara ha analizado esta simbólica cuestión. El equipo de Mantenimiento de la institución ha presentado ya “varias propuestas” para que se pueda resolver esa cuestión de cara a la vuelta del verano.

Y es que no está previsto que hasta septiembre haya actividad normal en la Cámara. Este viernes sí se constituirán las comisiones, que suelen ser un espejo de la estructura del Gobierno y cuyas presidencias se reparten proporcionalmente los grupos del Ejecutivo y de la oposición, pero las primeras comparecencias y plenos no se celebrarán ni en julio ni en agosto. Cuando toque sesión de control con preguntas e interpelaciones al Gobierno, habrán pasado casi ocho meses desde la última, que fue en febrero. Además, la designación de los tres escaños en el Senado que le corresponden al Parlamento Vasco se pospone también para después de las vacaciones. Eso sí, no altera las mayorías de la Cámara alta ya que serán ratificados los mismos tres senadores que ahora, Estefanía Beltrán de Heredia del PNV, Idurre Bideguren de EH Bildu y Alfonso Gil del PSE-EE.