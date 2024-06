El nuevo Gobierno de Pradales toma posesión en Ajuria Enea y el lehendakari pide a los consejeros rigor y ejemplaridad

“Un poco de paciencia, porque va para largo”, ha bromeado el lehendakari, Imanol Pradales, al inicio del acto de toma de posesión del Gobierno vasco más amplio de la historia, con quince consejeros al margen de él mismo. Son diez propuestos por el PNV (dos de ellos no afiliados) y cinco socialistas. En efecto, la ceremonia ha durado 38 minutos. A diferencia del propio Pradales, que juró su cargo e introdujo una referencia a Dios, todos los consejeros han “prometido”. En concreto, han dado su palabra de “cumplir fiel y lealmente” y “de acuerdo con la ley” las “obligaciones del cargo” y “al servicio de Euskadi”. Pradales ha pedido a la ciudadanía el “debido respeto” para las disposiciones que promulguen todos los miembros del Gobierno. Solamente uno, el nacionalista Alberto Martínez Ruiz, ha excluido el euskera del formulismo y ha asumido sus funciones como consejero de Salud exclusivamente en castellano.

Por orden de prelación, han ido tomando posesión los dos vicelehendakaris, Ibone Bengoetxea del PNV y Mikel Torres del PSE-EE, y luego Noël d'Anjou, María Ubarretxena, Mikel Jauregi, Bingen Zupiria, Begoña Pedrosa, Denis Itxaso, Alberto Martínez, Nerea Melgosa, Susana García Chueca, Juan Ignacio Pérez Iglesias, Javier Hurtado, Amaia Barredo y María Jesús San José. “Gracias por haber dado este paso adelante. Gracias por haber adquirido el compromiso para trabajar al servicio de Euskadi”, les ha felicitado Pradales al término de la ronda de promesas. A ellas les ha dado besos y a ellos la mano.

El objetivo de este “nuevo equipo”, en el que solamente repiten tres consejeros del último gabinete de Iñigo Urkullu (aunque San José ya fue consejera en una etapa anterior), es trabajar en “tres ejes”, que son una Euskadi de bienestar, global y humanista. Hay que “volver a conectar” con la sociedad, ha pedido Pradales. “Os pido que os atreváis, que no tengáis miedo a equivocaros, que siempre que se trate de mejorar la vida de las personas en Euskadi lo intentéis siempre. Y quiero que, cuando lo hagáis, cuando lo hagamos, pensemos en los ojos de las personas a quienes vamos a dirigir las políticas públicas”, ha solemnizado. De hecho, ha repetido una frase que ya usó en el debate de investidura: “Siempre he creído que es mejor equivocarse por haberlo intentado que arrepentirse por no haber dado el paso”. Asimismo, ha pedido el Ejecutivo ha de “dar ejemplo” y “actuar con rigor”. “No podemos perder ni un solo minuto”, les ha arengado.

Pradales ha llegado en un Lexus gris del que se ha bajado con una mochila al hombro. Ha saludado a todos los presentes, también a los periodistas, y ha sido el primero en entrar en Ajuria Enea. A las 9.30 horas han empezado a llegar los nuevos consejeros, empezando por Begoña Pedrosa, la titular de Educación. Cuatro agentes con uniforme de gala de la Ertzaintza les esperaban en las escalinatas traseras del palacio. El mando de la guarnición ordenaba 'tente!' ('firmes' en euskera) y 'agurtu' ('saluden') al paso de los miembros del Gobierno. La última en entrar ha sido Amaia Barredo, responsable de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca. Los consejeros han estado acompañados por los líderes de PNV y PSE-EE, Andoni Ortuzar y Eneko Andueza, respectivamente, y por asesores del anterior y del futuro Ejecutivo que colaboran para realizar esta transición. Los miembros de la Mesa del Parlamento, encabezados por la presidenta, Bakartxo Tejeria, han ejercido de notarios de la toma de posesión.