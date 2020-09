Johnny Depp, Matt Dillon, Viggo Mortensen y Gina Gershon protagonistas de la 68 edición del Festival de San Sebastián

Los actores Johnny Depp, Matt Dillon, Viggo Mortensen y Gina Gershon acudirán a la 68 edición del Festival de San Sebastián que comienza este viernes, y se desarrollará hasta el día 26, en la capital guipuzcoana. Además, Elena Anaya, Candela Peña, Blanca Suárez, Paz Vega, Raúl Arévalo, Javier Cámara, Irene Escolar, Bárbara Lennie y Roberto Álamo representarán al cine español, según informa Europa Press.

Según han informado desde el festival, entre las presencias de esta edición destaca la de Johnny Depp, que ejerce de productor de 'Crock of Gold: A Few Rounds with Shane MacGowan' (Sección Oficial a concurso), documental de Julien Temple sobre Shane MacGowan, líder del grupo The Pogues.

Su director participará en las presentaciones de un año en el que hay otra película musical en la Sección Oficial, 'El gran Fellove' (Proyección Especial fuera de concurso), dirigida por Matt Dillon, que regresa a San Sebastián 14 años después de recibir el Premio Donostia.

Esta distinción la recibirá el jueves 24 otro actor que también se ha pasado a la dirección, Viggo Mortensen, que presentará 'Falling', su debut tras la cámara.

Woody Allen, director de 'Rifkin's Festival', con la que se inaugurará la Sección Oficial fuera de competición, intervendrá telemáticamente desde Nueva York en la rueda de prensa de este viernes, en la que sí participarán de modo presencial sus protagonistas femeninas, la estadounidense Gina Gershon y la española Elena Anaya.

Entre los cineastas europeos que presentarán sus trabajos en la Sección Oficial a concurso figuran Danielle Arbid ('Passion simple'), a quien acompañarán los intérpretes Laetitia Dosch y Sergei Polunin; Arunas Bartas ('Sutemose / In The Dusk' (En la oscuridad)); y Harry Macqueen ('Supernova').

También pasarán por la alfombra roja del Festival debutantes como la directora georgiana Dea Kulumbegashvili (Dasatskisi / Beginning), que también entrará en la pugna por la Concha de Oro. Luca Guadagnino presentará la serie 'We Are Who We Are' como Proyección Especial fuera de concurso y ejercerá de presidente del jurado oficial.

En otras secciones participarán la directora y actriz Suzanne Lindon y el actor Arnaud Valois ('16 printemps/ Spring Blossom', New Directors); el cineasta Philippe Garrel y la actriz Louise Chevillotte ('Le sel des larmes/ The Salt of Tears', Zabaltegi-Tabakalera); el director Adilkhan Yerzhanov ('Zheltaya koshka/ Yellow Cat', Zabaltegi-Tabakalera); la cineasta y actriz Maïwenn ('ADN / DNA', Perlak); y el realizador Florian Zeller ('The Father' (El padre), Perlak).

El cine latinoamericano estará representado por cineastas como Pablo Agüero ('Akelarre', Sección Oficial), Eduardo Crespo ('Nosotros nunca moriremos/ We Will Never Die', Sección Oficial), Joâo Paulo Miranda Maria ('Casa de antiguidades/ Memory House', New Directors), Santiago Loza ('Edición ilimitada/ Unlimited Edition', Horizontes Latinos), Clarisa Navas ('Las mil y una/ One in a Thousand', Horizontes Latinos), Maite Alberdi ('El agente topo/ The Mole Agent, Perlak') y Michel Franco ('Nuevo orden / New Order, Perlak').

Otras presencias destacadas son las del director Jayro Bustamante, presidente del Jurado del Premio Horizontes, y la actriz Mariana di Girolamo, que tras presentar el año pasado 'Ema' vuelve junto al director Leonardo Medel ('La Verónica', Horizontes Latinos).

Cine español y vasco

En lo referido a presencias del cine español y vasco, los actores Alex Brendemühl y Amaia Aberasturi acompañarán al director Pablo Agüero ('Akelarre', Sección Oficial), mientras que Rodrigo Sorogoyen, responsable de la serie 'Antidisturbios' (Sección Oficial fuera de concurso), regresará al Festival al frente de un elenco formado por Álex García, Hovick Keuchkerian, Patrick Criado, Raúl Arévalo, Raúl Prieto, Roberto Álamo y Vicky Luengo.

La serie 'Patria' (Proyección Especial) estará representada por su creador, Aitor Gabilondo, y un reparto capitaneado por Elena Irureta y Ane Gabarain, que también cuenta con José Ramon Soroiz, Mikel Laskurain, Jon Olivares, Susana Abaitua, Loreto Mauleón e Iñigo Aranbarry. La película de clausura, 'El olvido que seremos' (Sección oficial fuera de concurso), contará con su director, Fernando Trueba y el actor protagonista Javier Cámara.

Patricia López Arnaiz participará por partida doble junto al director David Pérez Sañudo ('Ane/ Ane Is Missing', New Directors) e Imanol Rayo ('Hil Kanpaiak/ Death Knell' (Campanadas a muerto), New Directors), con quien también han trabajado, entre otros, Yon González y Eneko Sagardoy.

Pepón Nieto presentará la película rodada a las órdenes de Juan Cavestany ('Un efecto óptico/ An Optical Illusion/ Interval', Zabaltegi-Tabakalera) y Carla Simón el corto que ha codirigido junto a Dominga Sotomayor ('Correspondencia/ Correspondence', Zabaltegi-Tabakalera).

También visitarán la ciudad la directora Iciar Bollaín y la actriz Candela Peña ('La boda de Rosa', Made in Spain), la actriz Nerea Barros y la directora Paula Cons ('La isla de las mentiras', Made in Spain), y el codirector de 'Hermanas' (Made in Spain), Diego Postigo, escoltado por las actrices Bárbara Lennie e Irene Escolar. Esta última repetirá junto al director Eduard Cortés ('Dime quién soy', Gala Movistar) en compañía de la escritora y guionista Julia Navarro y del actor Oriol Pla.

Dentro de las Proyecciones RTVE el director Cesc Gay liderará al amplio reparto formado por Alberto San Juan o Javier Cámara ('Sentimental'), mientras que Nacho Álvarez hará lo propio con Ingrid García-Jonsson, Fernando Tejero y Natalia Millán ('Explota explota'). Además, el realizador Carlos Sedes se pondrá al frente de un elenco artístico que incluye a Blanca Suárez, Javier Rey, Carlos Cuevas, Guiomar Puerta, María Pedraza, Pablo Molinero y el músico Alejandro Sanz (El verano que vivimos, Gala Benéfica). Paz Vega participará en la presentación de 'El lodo' (Otras actividades).

En la sección Zinemira se darán cita figuras como el músico Enrique Villarreal, protagonista del documental 'El Drogas' y Tanya Diane Ibar y Michael Ibar, esposa y hermano de Pablo Ibar, sobre el que versa la serie documental 'El Estado contra Pablo Ibar/ The Miramar Murders: The State vs. Pablo Ibar'.

Además, Juan Mari y Elena Arzak encabezan el listado de chefs que participarán en las películas y cenas de Culinary Zinema. Por otra parte, Thierry Frémaux, director del Festival de Cannes, participará en la gala inaugural junto al director del Zinemaldia, José Luis Rebordinos, con quien pronunciará un discurso en apoyo a los certámenes internacionales cancelados por el Covid-19.

La cineasta Isabel Coixet también volverá a la ciudad para recibir el Premio Nacional de Cinematografía, mientras que la Gala Tous contará con Tamara Falcó, Eugenia Martínez de Irujo y Paula Echevarría, entre otros invitados.

El actor Joe Alwyn, jurado oficial

El actor británico Joe Alwyn (1991) debutó en 2016 en el papel que daba título a 'Billy Lynn's Long Halftime Walk' (Billy Lynn, Ang Lee) y coprotagonizó un año después 'The Sense of an Ending' (El sentido de un final), de Ritesh Batra, basada en el libro de Julian Barnes.

También participó en 'Operation Finale' (Chris Weitz, 2018), 'Boy Erased' (Identidad borrada, Joel Edgerton, 2018) y 'Mary Queen of Scots' (María, reina de Escocia, Josie Rourke, 2028), en el mismo año en que recibió el Trofeo Chopard al actor revelación del año en Cannes.

Tras actuar en 'Harriet' (Kasi Lemmons, 2019), apareció en la 'The Favourite' (La favorita, 2019), de Yorgos Lanthimos, y el próximo año Alwyn actuará en 'Last Letter from Your Lover' (Augustine Frizzell), junto a Felicity Jones y Shailene Woodley, y en la producción de BBC Films 'The Souvenir: Part II', con Tilda Swinton y Richard Ayoade.