Denuncian que Vitoria ha usado hasta en 50 ocasiones en un mes autobuses diésel en la línea exclusiva del eléctrico

EH Bildu ha denunciado que, en apenas un mes, en Vitoria se han prestado más de medio centenar de servicios de la línea del autobús eléctrico inteligente (el conocido como BEI) con vehículos diésel. La coalición abertzale, que habla de una “decisión de carácter político” que está abocando al servicio a una serie de deficiencias, se queja de la falta de formación de los conductores de autobuses urbanos. El servicio de autobús eléctrico, como el resto de los urbanos, lo presta la empresa municipal Tuvisa. La ciudad dispone incluso de tramos específicos pensados para este autobús eléctrico por los que no pueden circular vehículos de particulares.

El grupo municipal de EH Bildu ha anunciado que en el pleno municipal del 19 de julio trasladará sus quejas sobre estos episodios relacionados con el BEI, un servicio que, por lo demás, consideran buen reflejo de una “apuesta por una movilidad sostenible, saludable y segura”. Cifran en más de cincuenta los servicios de la línea del BEI que se han prestado con autobuses diésel. “Tenemos un servicio de transporte público sostenible y no contaminante que se está dejando de usar porque la presidencia de Tuvisa se niega a formar en a toda la plantilla para que puedan conducir estos vehículos”, ha protestado esta semana Rocío Vitero, portavoz municipal del grupo.

El BEI lleva funcionando en Vitoria desde comienzos de 2022. Presta servicio en la línea periférica que abraza la ciudad, en una zona de influencia en la que reside alrededor del 50% de la población, unas 120.000 personas. En ciertos tramos del recorrido de la línea, la 2 de entre las que cubren la ciudad, los convoyes del autobús eléctrico circulan segregadas del resto del tráfico, por gateras diseñadas exclusivamente para ellos.

Falta de formación

Pero, habiendo transcurrido ya más de dos años desde la puesta en funcionamiento del servicio, EH Bildu achaca aún los problemas a la falta de formación de los conductores de la empresa municipal. Según sus propios datos, hay 276 conductores que pueden conducir autobuses de combustión, por los apenas 49 que pueden manejar el BEI. Ponen el foco sobre Iñaki Gurtubai, concejal del PNV que preside Tuvisa. “Saco una convocatoria interna para crear una bolsa de conductores y conductoras BEI. Pero esta no convocatoria no soluciona de ninguna manera el problema existente. Es un mero parche”, apuntan desde EH Bildu. Y señalan que no solo hay problemas en la línea del BEI, sino que también se están dejando de ofrecer refuerzos en algunas otras líneas convencionales por las mismas circunstancias.

La coalición abertzale exige que se forme “al total” de conductores, de tal manera que todos estén capacitados para ir al volante tanto de los autobuses convencionales como de los eléctricos. Para ello, dicen, se podrían usar horas de formación ya recogidas en el convenio de la empresa. EH Bildu, pese a todo, alaba que el del BEI es “un servicio puntero”, con más de 7.000.000 personas transportadas en lo que ha transcurrido de 2024. “Es una historia de éxito”, ha sintetizado Vitero.