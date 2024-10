La Diputación de Álava incluirá el sexo no binario en todos sus documentos oficiales, formularios y encuestas

El Pleno de las Juntas Generales de Álava ha aprobado que la Diputación Foral incluya el género no binario como una opción válida en todos sus documentos oficiales, formularios, encuestas, estadísticas y otros instrumentos de recopilación de datos. PNV, EH Bildu, PSE-EE y Elkarrekin Araba han acordado una enmienda transaccional a una propuesta original de la coalición morada que ha contado con la negativa del PP y Vox en el pleno de las Juntas Generales de Álava.

El texto insta también a la Diputación a “seguir incorporando la perspectiva de género en todos sus ámbitos de trabajo”, poniendo a disposición de los diversos departamentos asesoramiento y formación en materia de diversidad sexual y de género, así como guías que permitan un enfoque y un lenguaje adecuado en documentos, publicaciones y comunicaciones. Por otro lado, ha solicitado promover la visibilización y la sensibilización en materia de diversidad sexual y de género, con el fin de “garantizar un trato inclusivo y respetuoso hacia todas las personas y que puedan sentir y desarrollar su vida con libertad”, según recoge Europa Press.

La procuradora de Elkarrekin Araba Begoña Seco ha explicado que “el género no binario se refiere a identidades de género que no se sitúan estrictamente con las categorías tradicionales de hombre y mujer”. “Esta identidad es válida y legítima, y es importante reconocer su identidad, porque negar su existencia contribuye a la exclusión y discriminación de las personas que se definen como no binarias”, ha añadido.

A su juicio, “la inclusión del género no binario en los formularios utilizados por la Diputación Foral de Álava es un paso crucial hacia una sociedad más igualitaria y respetuosa con la diversidad”. “Esta institución, comprometida con los derechos humanos y la equidad, tiene por tanto la oportunidad de liderar este cambio al reconocer y respetar la identidad de género no binario en sus documentos oficiales y en la recopilación de datos”, ha apelado.

“Sociedad más equitativa”

La juntera del PNV Encina Castresana ha señalado que, “desde el Servicio de Igualdad, Cooperación e Interculturalidad se incorpora la tercera casilla en formularios de actividades y cursos desde hace varios años, si bien no existe un documento normativo propio de la institución”, por lo que la propuesta “es positiva”, de cara a “respetar las identidades de todas las personas”. La juntera de EH Bildu June Múgica ha destacado “una iniciativa muy interesante para un mayor reconocimiento social de las personas LGTBI+”, ya que “reconocer a las personas que han evolucionado hacia su propia identidad no es solo una cuestión de respeto, también se enmarca en los derechos de toda persona a ser como quiere, a expresarse como quiere y a vivir como quiere”. La procuradora del PSE-EE Maialen Esnal ha valorado “un acuerdo que es un paso firme hacia la construcción de una sociedad más equitativa para todos y que demuestra que Álava es un lugar donde todos, sin excepción, tienen cabida, por un futuro inclusivo y por la igualdad”.

La juntera del PP Elisabeth Ochoa de Eribe ha abogado por “fomentar que se eliminen las discriminaciones”, pero ha advertido que “hay que regular las cosas bien para no crear un problema mayor del que ya existe” y que “unos derechos no interfieran en los otros”. El PP ha pedido votar la moción por puntos, pero ante la negativa de los proponentes, ha votado en contra de la iniciativa. Por último, y escuetamente, el juntero de Vox Jonathan Romero ha dicho que “no participa de este circo, porque cada uno se puede percibir como quiera, pero al final todo se resume en dos palabras, ginecología y urología”.