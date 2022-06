La dirección de Mercedes-Benz Vitoria acusa a los sindicatos de “boicotear” la inversión con las huelgas

La dirección de Mercedes-Benz Vitoria ha emitido un comunicado interno a la plantilla en el que acusa a los sindicatos de querer “boicotear” el proceso de negoción y considera “totalmente incoherente” que la respuesta del comité al plan de inversiones en la multinacional en la planta alavesa sea la convocatoria de un calendario de huelgas. La propuesta de inversiones para la planta de Vitoria asciende a 1.230 millones de euros, pero está condicionada a que se firme el convenio colectivo y a que se acepten nuevos criterios de flexibilidad en la plantilla para adaptarse a las nuevas producciones.

“Los argumentos utilizados por los convocantes solo es posible interpretarlos como una estrategia para intentar boicotear el proceso de negociación”, dice la dirección, que considera que se quiere generar “tensión entre los trabajadores, que de ninguna manera puede contribuir a la consecución del esperado acuerdo” para el convenio.

Este miércoles la planta se enfrenta a la primera jornada de paro en la que confluirán todos los sindicatos, aunque las convocatorias son diferentes. Por un lado convocan ELA, LAB y ESK y por otro CCOO y UGT, que ya habían convocado el paro de forma previa. Además, habrá nuevos paros del 27 al 1 de julio. Desde la dirección rechazan las convocatorias de huelga en un momento en el que negociación “está completamente abierta” . Además, advierte a los trabajadores que el paro será “especialmente dañino” para la planta alavesa, ya que el suministro previsto de semiconductores para la producción de este y otros días de huelga “será derivado a otras fábricas que, gracias a nosotros, sí podrán mantener su flujo productivo”.

Los sindicatos exigen unos “mínimos” para el futuro convenio, que pasan por perder poder adquisitivo, no ampliar la flexibilidad (no a la sexta noche), contrato de relevo mejorado, no a un 'Modelo V' “discriminatorio” con las nuevas incorporaciones, cerrar y concretar la movilidad en el propio acuerdo de convenio y regular y acordar las condiciones de las alrededor de 500 personas que trabajan fines de semana y festivos.

Las posibles inversiones en Mercedes-Benz Vitoria han organizado todo un movimiento político de presión para que lleguen a buen puerto. El propio lehendakari viajará a Alemania en julio para entrevistarse con dirigentes de la multinacional. El lehendakari recordó en su momento que se trata de un “proyecto que tiene importancia estratégica. Supondría un gran paso para la transformación de toda la industria del automóvil y la consolidación de la planta de Vitoria-Gasteiz como una de las más competitivas de la compañía en el mundo”. En este sentido, recordaba que la producción de la planta alavesa supone el 5% del total del PIB vasco por su efecto tractor y el empleo inducido que genera, por lo que la inversión supone “una oportunidad para las y los 5.000 trabajadores directos y 30.000 indirectos de Mercedes; para garantizar el futuro de más de 600 empresas proveedoras de componentes con que contamos en Araba y Euskadi”.