EH Bildu cree que el Parlamento pone “excusas absurdas” frente a las “amenazas” a uno de sus miembros

EH Bildu ha acusado este martes al PNV y al PSE-EE de recurrir a una “excusa absurda” para rechazar, en el seno de la Mesa del Parlamento Vasco, la posibilidad de realizar una declaración de apoyo al parlamentario Unai Fernández de Betoño ante las “amenazas” que este recibió por parte de la abogada de un cargo del Gobierno autonómico, el socialista Iván Pedreira, que fue amonestado por la Comisión de Ética a raíz de una denuncia que había presentado ante este órgano.

La coalición soberanista ha afirmado, a través de un comunicado recogido por Europa Press, que la posición mantenida por el PNV y el PSE-EE en la Mesa ha sido “grave, incomprensible y sectaria”. Los partidos del Gobierno tienen tres de los cinco asientos en el órgano del Gobierno del legislativo.

La coalición ha subrayado que los miembros de la Comisión de Ética “deben guardar secreto sobre toda la información que hayan conocido en el ejercicio de sus funciones, incluida la identidad de las personas denunciantes”. Y ha señalado que “es evidente que en el caso de Fernández de Betoño [la comisión] vulneró su derecho al anonimato e hizo así posible la amenaza que recibió posteriormente”.

EH Bildu ha afirmado que la Mesa del Parlamento “tiene la responsabilidad de defender los derechos de todos los parlamentarios”, y ha lamentado que, “ante la amenaza a Fernández de Betoño, ha preferido mirar para otro lado”. Además, ha calificado de “absurda” la “excusa” del PNV y PSE-EE para no apoyar su petición, dado que “han argumentado que Fernández de Betoño no recurrió a la Comisión de Ética como parlamentario, cuando cualquiera puede comprobar que eso no es cierto, y que la propia resolución de la comisión especifica que la denuncia partió de un miembro del Parlamento”.

“La Mesa ha demostrado su sectarismo; ha mirado más a la filiación política de Fernández de Betoño que a la amenaza que recibió”, ha criticado. Además, ha afirmado que “como ya hizo antes la presidenta de la Comisión de Ética, la consejera Olatz Garamendi, esta vez ha sido la Mesa del Parlamento la que ha respaldado las irregularidades de la comisión”. En este sentido, ha lamentado que “en lugar de apoyar al parlamentario víctima de esas irregularidades y de exigir el esclarecimiento de lo ocurrido y la depuración de responsabilidades, la Mesa ha optado por respaldar el funcionamiento incorrecto de ese órgano”. “¿Quién se atreverá a denunciar prácticas irregulares sabiendo que eso puede volverse en su contra y que, en ese caso, nadie lo defenderá?”, se ha preguntado.