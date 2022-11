EH Bildu defiende su pacto con Sánchez porque “mejora la vida de la gente” y critica la falta de “voluntad” de Urkullu

Tras las duras reflexiones del presidente del PNV, Andoni Ortuzar, este domingo en Sukarrieta contra EH Bildu, por haber secundado por los presupuestos de España y haber roto las negociaciones en Euskadi -resumido por Ortuzar en que la izquierda abertzale decía “sí” a la Guardia Civil y al Ejército y “no” a Osakidetza o a la RGI-, la respuesta no ha tardado en llegar desde la coalición. Por un lado, la portavoz en el Parlamento Vasco, Maddalen Iriarte, ha afirmado que las cuentas del Estado “mejoran la vida de la gente” mientras que las propuestas por el lehendakari, Iñigo Urkullu, incluso suponen menos capacidad de gasto que el presupuesto actualizado de 2022. Por otro lado, el diputado Oskar Matute ha asegurado que EH Bildu se abstuvo expresamente cuando se votaban las partidas para Interior, Defensa y Casa Real y que el PNV sí las apoyó.

Iriarte ha comparecido en Vitoria coincidiendo con la presentación de la enmienda de totalidad a los presupuestos vascos de 2023. Late un enorme enfado en EH Bildu por el desarrollo de las tres reuniones de negociación. El contexto: en 2022 la coalición apoyó las cuentas y siente que algunos compromisos como la limitación de los alquileres no se han cumplido, se queja de que antes de hacer público el borrador el Gobierno no se quisiera reunir con ellos -como sí sucedió en Navarra-, denuncian que las reuniones estuvieron plagadas de “líneas rojas”, como la fiscalidad, y finalmente aseguran que solamente cuando se ponían el abrigo tras haber dado por finalizadas las conversaciones el Ejecutivo se avino a explorar algunas medidas. “En Lakua advertimos falta de voluntad política”, ha resumido Iriarte, que ha anunciado también 95 enmiendas parciales por valor de 450 millones de euros.

Preguntada por las críticas de Ortuzar, ha sido contundente: “En Madrid sí, en Navarra sí y aquí también sí. En la ecuación quien falla es el Gobierno vasco, que no ha llegado a acuerdos con nadie”. EH Bildu denuncia el conservadurismo del PNV en un Ejecutivo en el que cogobierna con los socialistas. “Sólo hace falta ir a un ambulatorio y preguntar a la gente lo que piensa de Osakidetza”, ha ironizado Iriarte, que ha recalcado que la propuesta para 2023 es de 14.200 millones cuando ya la revisión de 2022 marca un disponible de 14.300. “La mentira tiene las patas muy cortas”, ha clamado Iriarte, que ve “obsesión” del PNV por atacar a EH Bildu y “nerviosismo” y una falta de respeto a la salud mental el llamar a alguien “bipolar” cuando es una patología muy grave.

Iriarte también se ha mostrado incrédula ante las acusaciones de que la negociación con el Gobierno viene condicionada por su condición de candidata electoral en Gipuzkoa. “Cuando yo me siento en cualquier mesa, no me siento como candidata, sino como portavoz de EH Bildu en este Parlamento”, ha aseverado para promete “máxima seriedad” en su trabajo hasta que definitivamente deje la Cámara. “Hay otras personas que también son candidatas. ¿Hacen su trabajo o también hacen campaña?”, se ha preguntado en voz alta en referencia a la consejera del PNV Beatriz Artolazabal, que aspirará a ser alcaldesa de Vitoria.

Desde el PNV, el coordinador del grupo parlamentario, Iñigo Iturrate, ha afirmado en Bizkaia Irratia: “Los ciudadanos tienen que estar tranquilas porque en 2023 tendremos unos buenos presupuestos para responder a la actual situación de crisis y para ayudar a las personas que más lo necesitan. Habrá una respuesta para salir adelante”. Sobre EH Bildu, ha asegurado que “tendrán que explicar por qué el año pasado sí y ahora no” y “por qué lo que sí vale en Madrid o Nafarroa, en la comunidad autónoma vasca no es posible”. “Sus movimientos, al igual que los de otras formaciones, han estado enfocados a las elecciones”, ha agregado en la entrevista.