El PNV ataca a EH Bildu por apoyar el presupuesto “de la Guardia Civil y del Ejército” y decirle no a Urkullu

El PNV ironiza que EH Bildu sea “bipolar” porque, al apoyar los presupuestos del Estado en Madrid, “vota sí al presupuesto de la Guardia Civil o el Ejército”, mientras que su rechazo a los de Euskadi supone un “no a Osakidetza o la RGI”. Para el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, que ha pronunciado un discurso en Sukarrieta, resulta “sangrante” que EH Bildu -pero también Podemos- “quiera montar una revolución presupuestaria” en Euskadi que “llevaría a la ruina” mientras en Madrid “aceptan todo” sin una “contradicción ideológica”. Su partido también apoya esas mismas cuentas del Gobierno central.

EH Bildu logra que el Gobierno central financie el memorial de la matanza de la Policía Armada en Vitoria en 1976

Saber más

Durante su intervención, ante dirigentes y afiliados de la formación 'jeltzale' congregados en Sukarrieta con motivo del homenaje a su fundador, Sabino Arana, en el 119 aniversario de su fallecimiento, Ortuzar ha asegurado la política actual “discurre por caminos lejanos a la responsabilidad y al bien común”. “Hay más de cálculo partidista y de populismo que de seriedad y de mirar por la sociedad a la que nos debemos”, ha dicho, según recoge Europa Press.

“Sin querer caer en ninguna arrogancia” el PNV es “una rara avis en este panorama de política líquida, de Twitter y eslóganes facilones”, ha asegurado Ortuzar. “Y así vamos a seguir: aunque a veces nos den ganas de pasarnos al bando de los irresponsables, no lo vamos a hacer”, ha añadido. Y ha señalado que “en medio de ese clima tan poco propicio para hacer las cosas con seriedad”, el PNV “va amarrando logros importantes” para Euskadi y su futuro.

En concreto, se ha referido a la negociación de los presupuestos generales del Estado, en la que se ha conseguido “cinco años más de paz con el Cupo”, que la Ley del Deporte “abra las puertas a la participación de las selecciones vascas en el ámbito internacional”, así como “casi doblar las partidas dedicadas a Euskadi con respecto al año pasado”. Además, ha confiado en que “la transferencia de trenes [de Cercanías] llegue pronto también, antes de fin de año”. También ha citado la limitación de “los daños que los nuevos gravámenes a las empresas energéticas y a la banca podrían hacer a Euskadi vía ingresos económicos o por limitar las inversiones aquí”. Se refiere a una enmienda de su partido para que Iberdrola y otras grandes compañías se vean menos afectadas por la nueva tributación si bien el Gobierno cerró con EH Bildu que esos ingresos nuevos sean recaudados por las Haciendas forales.

El PNV no escatima en críticas a EH Bildu aunque Aitor Esteban, este domingo en 'El Correo', haya asegurado que no compiten en Madrid. “En Madrid aceptan todo: aumentos bastante elevados para gasto militar, ninguna medida fiscal relevante, crecimientos en políticas sociales muy inferiores a los nuestros, inconcreciones en los gastos de los fondos europeos, cierto descontrol sobre lo que entra y lo que no entra en el presupuesto”, ha señalado como aparente crítica a unas propuestas que el PNV también secunda. “Allí no pasa nada: se vota que sí y aurrera”. “Ni una contradicción ideológica. Todo sea por el Gobierno de izquierdas, aunque presupuestariamente sea un poco menos 'progre' que los nuestros. Pero si venimos a Euskadi, la venda se convierte en lupa y nos quieren montar una revolución presupuestaria que nos llevaría a la ruina”, ha censurado sobre la coalición abertzale y también sobre Podemos.

Cree Ortuzar que si se comparan “datos objetivos”, el proyecto de presupuestos vascos “es mucho más social y avanzado que lo que han aceptado en Madrid”. “Tienen la cara dura de decirlo así”, ha dicho el presidente del PNV. ¿Está “celoso” el PNV por que EH Bildu negocia en Madrid? “Pues no: nos ponemos contentas y contentos. Porque cuarenta años después, cuarenta años tarde, hacen lo que deben. Y porque hacerlo es la mayor autoenmienda a la totalidad que se puede hacer a una trayectoria política”, ha destacado. A su juicio, “es bueno para Euskadi que pisen moqueta en Madrid y que se normalicen”, aunque “todavía tengan que pagar su bisoñez y los de Madrid, que son bastante pillos, les cuelen cosas que ya estaban negociadas y conseguidas”. Precisamente en Euskadi la oposición se ha quejado de que el Ejecutivo de Urkullu ha tratado de 'colar' cuestiones ya existentes. “Cualquier día les venden un acuerdo para crear Euskaltzaindia”, ha bromeado.

“En todo caso, el cambio ha sido a mejor. Como lo es que se corresponsabilicen también de los presupuestos en Nafarroa, con peticiones sensatas y aquilatadas a las posibilidades que hay allí”, ha indicado. Pero es “sangrante” -ha insistido- que “lo que en Madrid e Iruñea es pragmatismo y colaboración, en Vitoria -o en las tres Juntas Generales- es populismo e irresponsabilidad”. “O sea, que se puede votar que sí al presupuesto de la Guardia Civil y del Ejército español, pero no al de Osakidetza o de la RGI. ¿Se puede hacer eso? ¿Un abertzale? Sé que no van a responder”, ha emplazado.

En su opinión, esta actitud es “desde un punto de vista abertzale, tremendo” y “desde una óptica social, es una actitud totalmente bipolar”. “Sé que estoy siendo duro. Pero es que esta manera de hacer política debe ser denunciada. Es esa política líquida tan negativa para una sociedad”, ha arremetido. En este punto, se ha preguntado si “estos son los que quieren ser alternativa”. “Pobre Euskadi si, en la situación que hoy vive el mundo, su futuro depende de gente con tan poca seriedad y responsabilidad, con tan poco fundamento”, ha agregado.