EH Bildu gana en Euskadi, el PSE-EE se lleva Álava, Bizkaia y las capitales y el PNV se desploma a tercera fuerza

Las elecciones europeas de 2024, con victoria EH Bildu, pasarán a la historia política de Euskadi. Desde la restauración de la democracia, es la cita con las urnas número 62 y la séptima en la que no gana el PNV. Sin embargo, apenas unas pocas semanas después de haber ganado las autonómicas y en puertas de que Imanol Pradales se convierta en nuevo lehendakari, es la primera ocasión en que los nacionalistas quedan relegados a tercera fuerza en el conjunto de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, ya que también han sido superados por los socialistas. También han sido terceros, por cierto, en Mamariga, el barrio de Santurtzi de donde es originario Pradales. Sin embargo, su coalición CEUS (compuesta también por Coalición Canaria, el PI balear y los socios navarros de Geroa Bai, Socialverdes y Atarrabia Taldea), ha logrado retener el escaño en Europa con Oihane Agirregoitia.

Es la segunda ocasión en que la izquierda abertzale gana en la comunidad autónoma, un hecho muy aplaudido desde Pamplona, donde la formación celebra sus resultados. Lo hizo antes en 1987, precisamente en las primeras europeas que se celebraron y con la marca HB, que también obtuvo 110.000 papeletas de fuera de Álava, Bizkaia, Gipuzkoa y Navarra. La marca Ahora Repúblicas, compuesta también por ERC y BNG, alcanza las 227.000 papeletas y el 26% de apoyos. Se sustenta este triunfo en una gran ventaja en Gipuzkoa.

Los militantes han hecho un pasillo al eurodiputado electo, Pernando Barrena, y al coordinador de la formación, Arnaldo Otegi. Muy sonriente, el dirigente Iker Casanova se ha hecho un selfi en medio de la celebración. La coalición complementa sus números con una tercera posición en Navarra. Otegi se ha felicitado por los datos propios y también ha agradecido a los votantes del resto de España que han apoyado a Ahora Repúblicas. El dirigente abertzale ha insistido en que la política vasca vive un “cambio de ciclo” y ha puesto como ejemplo de su éxito que “por vez primera en la historia” EH Bildu ha ganado en Elgoibar, que es su localidad natal.

Los socialistas le siguen muy de cerca y han estado a punto de vencer, con 225.000 sufragios y un 25% de papeletas. Técnicamente, es posible que la situación varíe. Este viernes se hará el escrutinio definitivo con subsanación de posibles errores y se incorporará el voto exterior.

Los socialistas, de hecho, se sienten también como covencedores de la noche. El PSE-EE -aunque en esta ocasión la marca era PSOE, a secas- se ha impuesto en Álava y en Bizkaia, mientras que la coalición abertzale lo ha hecho en Gipuzkoa. También lo ha hecho en las tres capitales, Vitoria, Bilbao y Donostia. A los socialistas vascos claramente les funciona la figura de Pedro Sánchez como dique de contención contra la ultraderecha. Euskadi, de hecho, sigue siendo una isla frente a los avances de este sector político en el conjunto de Europa, aunque ha emergido en los márgenes del sistema un pequeño pero relevante apoyo al ultra Luis Pérez (Alvise) y su plataforma Se Acabó la Fiesta. En la ejecutiva socialista la sensación era de euforia, de tener en la mano unos resultados “históricos”. “Un extraordinario resultado”, ha resumido Eneko Andueza.

Precisamente PNV y PSE-EE negocian ahora un nuevo Gobierno vasco. Lo presentarán en breve, ya que el 22 de junio Pradales tiene que jurar como lehendakari en Gernika. No ha sido un buen domingo para el PNV. Después de conocer el sondeo a pie de urna, que les daba opciones de ganar y les ofrecía una gran ventaja con respecto a EH Bildu, así como salvar el escaño de Agirregoitia, imperaba cierto optimismo. Pero incluso antes de que a las 23.00 horas se hiciera público el escrutinio ya eran conscientes de que los números no iban a cuadrar.

Además, el PNV añade otro muy mal resultado en Navarra. Hace tiempo que la coalición Geroa Bai no funciona en Navarra más allá de las forales y del tirón de Uxue Barkos. Ya en las generales de 2023 quedó como séptima fuerza y ahora, incluso sin UPN en liza, repite posición. Los nacionalistas ha sumado poco más del 3%. En Canarias, la coalición CEUS ha sido cuarta. El PNV forma parte en Europa del grupo liberal Renew, el mismo de Emmanuel Macron y que se ha llevado un duro revés en Francia hasta el punto de convocar elecciones. Sin embargo, la marca de Iparralde acudía en otra coalición ecologista que ha quedado en decimocuarta posición allí, con apenas 1.800 sufragios.

El PNV ha acometido una renovación institucional con salidas como la de Iñigo Urkullu, la del portavoz parlamentario, Joseba Egibar, o la de la propia eurodiputada desde 2009, Izaskun Bilbao, y ahora tiene que abordar si da continuidad a ese proceso a nivel orgánico. Andoni Ortuzar finaliza su mandato en 2025 y, en las últimas semanas, ha dejado en el aire la posibilidad de aspirar a seguir.

Ortuzar ha comparecido a las 23.50 horas. Lo ha hecho de la mano de Agirregoitia y entre aplausos. “Hemos cumplido el primer objetivo”, ha arrancado el líder de la formación nacionalista. Acto seguido, ha lamentado el “bajo nivel de participación”, del 50% en Euskadi. Insiste el PNV en que ellos no pierden votos en favor de otras opciones, sino que “parte del electoral clásico” se ha quedado en caso. Pero “lo importante”, ha repetido, era salvar el escaño. Agirregoitia será la voz también de canarios, gallegos o catalanes, ha señalado. En Catalunya, donde se habían buscado apoyos de la extinta CiU, CEUS ha perdido la mitad de los votos obtenidos en 2019.

Iturgaiz, sin escaño

El PP ha sido la cuarta fuerza en Euskadi. Supera la barrera del 10% de votos y roza los 100.000 apoyos. Pero la noche ha sido agridulce para los 'populares'. En España han logrado 22 escaños y el expresidente del partido en Euskadi, Carlos Iturgaiz, no será eurodiputado, ya que iba en el puesto 24 de la lista. A su derecha, Vox no termina de despegar y se queda por debajo del 3%. Su líder, Amaia Martínez Grisaleña, no irá a Bruselas y Estrasburgo. Se Acabó la Fiesta se estrena con unos 15.000 votantes, el 1,7%.

En la izquierda, Sumar y Podemos han acabado muy igualados. Pero, como en las autonómicas, la coalición de Yolanda Díaz, que ha tenido en Andeka Larrea su referente en Euskadi, se ha impuesto a los de Irene Montero. En concreto, ha logrado 28.442 papeletas frente a 27.704. Ahora bien, la división ha dilapidado más de la mitad de los apoyos de 2019, cuando ese espacio unido llegó a 124.115.