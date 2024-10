EH Bildu y Sumar presionan al Gobierno vasco para que el nuevo impuesto al turismo sea municipal

EH Bildu y Sumar presionan al Gobierno vasco para el nuevo impuesto a la estancia turística sea de carácter municipal y progresivo, en función del tipo de alojamiento. Ambos grupos han transaccionado una enmienda para presentar en el Parlamento Vasco una propuesta conjunta en este sentido, pero ha sido rechazada por la mayoría que conforman los partidos del Gobierno PNV y PSE-EE, que, de momento, no quieren decantarse por ningún tipo tributo. “Dejemos trabajar al consejero”, han señalado desde estos partidos aludiendo al compromiso de Javier Hurtado de presentar una propuesta de tributo a estancia turística en el plazo de seis meses de acuerdo con el Departamento de Hacienda y Finanzas y respetando el entramado institucional vasco.

La propuesta conjunta de EH Bildu y Sumar parte de una iniciativa del parlamentario de esta última formación. Jon Hernández, su único representante, insta al Gobierno vasco a que en el plazo de seis meses, en colaboración con Eudel y resto de instituciones de la comunidad autónoma vasca, se cree un impuesto para gravar las pernoctaciones, “que sea progresivo en función del nivel o tipo de alojamiento”, y que “a través de la gestión potestativa de los municipios contribuya a la mejora de los servicios públicos e infraestructuras de estos municipios”. La enmienda que ha salido adelante con los votos de PNV y PSE-EE, se insta de igual forma al Gobierno a promover este impuesto, “en coordinación con el resto de instituciones vascas”, pero sin hacer ningún tipo de referencia al tipo de tributo, aunque indicando que debe servir para “fomentar la competitividad y sostenibilidad del sector”.

El debate que se ha suscitado en el Parlamento Vasco sobre el tema ha servido para ratificar que en estos momentos todos los grupos salvo el PP y Vox, están a favor de este tributo y que donde van a estar las discrepancias es el tipo de impuesto que va a ser, es decir, municipal, foral o autonómico, y a qué se va a destinar el dinero que se recaude con él. En este sentido tanto Sumar como EH Bildu apuestan porque sea de gestión municipal. “Tiene que ser gestionado y recaudado por los Ayuntamientos porque tiene que revertir en los municipios para aliviar el gasto que genera el turismo y que este no recaiga en los vecinos”, ha señalado el parlamentario de Sumar, Jon Hernández. “No estamos de acuerdo en que el dinero recaudado sirva para apoyar a la patronal del sector”, ha señalado convencido de que es la idea que tienen en mente los partidos del Gobierno cuando hablan en su enmienda de “fomentar la competitividad del sector”.

La parlamentaria de EH Bildu Itziar Murua ha incidido, además, en la necesidad de que tenga un carácter progresivo en función de los alojamientos que se elijan o el lugar “porque eso tiene que ver con el nivel económico del que tiene que pagar la tasa”, ha señalado. De igual forma, ha compartido con Sumar que tiene que ser municipal porque “porque se tiene que devolver a los vecinos los gastos que se derivan del turismo”, ha dicho, y deben ser los Ayuntamientos los que fijen los índices a aplicar.

Por su parte, desde el PSE-EE, Aroa Jilete, que fue directora de Turismo, y desde el PNV, Lorea Bilbao, han hecho hincapié en que está en marcha el proceso y que el debate que se ha mantenido en el Parlamento este jueves está superado por la comparecencia en comisión del consejero de Turismo, Comercio y Consumo, Javier Hurtado, que ya anunció que tendría una propuesta en el plazo de seis meses. Hurtado, por cierto no ha estado presente en el pleno por encontrarse en Tenerife en la convención anual de Turespaña.

La representante socialista se ha decantado por la preferencia de que sea un tributo autonómico, como ya lo manifestó en su día el propio Hurtado, mientras que la parlamentaria del PNV se ha mostrado de acuerdo en que lo recaudado debe servir para mejorar la vida de la ciudadanía , pero “teniendo en cuenta a arquitectura institucional de Euskadi”, con competencias forales. Por ello ha pedido que se deje trabajar al consejero para buscar una colaboración entre departamentos e instituciones para llegar al impuesto que debe establecerse. Desde el PP, Ainhoa Domaica, ha sido muy crítica con este nuevo impuesto y ha asegurado que tiene en contra al sector. “El sector no lo necesita, les han dicho que no, y ustedes no les están haciendo ni caso”, ha señalado.