Euskadi estrena las zonas tensionadas sin que las Haciendas forales hayan enviado datos para fijar los precios del alquiler

Errenteria es el primer municipio vasco en declararse zona tensionada en materia de vivienda, pero todavía no se sabe cuáles serán precios de referencia de los alquileres a los que deberán someterse los arrendadores y especialmente los grandes tenedores -los que tengan más de cinco viviendas- a la hora de fijar las rentas de sus inquilinos. Las Haciendas forales vascas no han remitido aún al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana los datos sobre Euskadi, necesarios para elaborar ese índice. Es la única zona que queda pendiente de remitir esta información, ya que la otra Hacienda foral, la de Navarra, ya los ha remitido, y en el resto es una información que tiene la Agencia Tributaria y se puede consultar directamente por el Ministerio de Vivienda.

El consejero de Vivienda, Denis Itxaso, restaba este miércoles importancia a este retraso, también criticado por EH Bildu, que es el partido que gobierna en Errenteria y que apoyó decididamente esta normativa del Ejecutivo de Pedro Sánchez. “Llegaremos a tiempo”, decía Itxaso, ya que los plazos no prevén que la declaración de zona tensionada de Errenteria entre en vigor de forma oficial antes del mes de enero. Pero lo cierto es que no puede obviarse que las tres Haciendas vascas están en manos del PNV, y que este partido ha rechazado desde el primer momento la ley de Vivienda aprobada en el Congreso, hasta el punto de forzar incluso un recurso ante el Tribunal Constitucional por considerar que invade competencias y aunque la cartera de Vivienda en el Gobierno vasco esté manos de sus socios, del PSE-EE.

Fuentes de las tres Haciendas vascas justifican que no se haya enviado la información en que no hay una “petición formal por escrito” en la que se especifique los datos que precisan, y niegan por tanto que se trate de ningún tipo de boicot a que avance la aplicación de la ley. “Cuando nos llegue esa petición nos pondremos a ello y remitiremos lo que nos pidan, pero tiene que haber esa petición que no se ha dado”, insisten. Aunque tanto el propio consejero de Vivienda como desde el Ministerio confirman conversaciones, que las Haciendas forales no creen suficientes sin una petición formal.

“Vamos a llegar a tiempo. Yo tengo plena confianza en que las Haciendas forales realizarán su trabajo”, ha insistido el consejero de Vivienda y Agenda Urbana. En este sentido, Itxaso ha señalado que el secretario de Estado de Vivienda está hablando con las Haciendas y le ha pedido a él mismo que como consejero “trabaje” con el titular de Hacienda del Gobierno vasco, Noël D'Anjou, del PNV, “para que se coordinen las tres Haciendas forales en el Órgano de Coordinación Tributaria”. Ha recodado que “la transmisión de datos tiene que hacerse en términos de garantía jurídica y de anonimidad, y así se hará”, ha insistido. “Para cuando Errenteria esté publicada ya en el BOE como zona tensionada confiamos en que esa transmisión de datos con la que el Ministerio puede confeccionar el Índice de Precios aplicable a Euskadi esté ya producido. Estamos trabajando en ello y creo que alcanzaremos ese plazo”, ha insistido.

De momento, Errenteria ha formalizado este miércoles su declaración de zona tensionada. En breve se publicará en los Boletines Oficiales de Gipuzkoa y del País Vasco. Será entonces cuando se remitirá al Ministerio para lo incluya en el listado de municipios tensionados, algo que se espera que ocurra en diciembre por lo que en enero podría entrar ya en vigor la medida. “A partir de entonces, los vecinos y vecinas que estén viviendo en Errenteria de alquiler podrán hacer valer sus derechos, y tendrán efectos plenos efectos jurídicos para reclamar que no se incrementen los alquileres por encima de lo que establece la Ley”, ha señalado el consejero.

Denis Itxaso, que ha comparecido junto a la alcaldesa de Errenteria Aizpea Otaegi, ha mostrado su satisfacción por este “gran paso inicial” que ha dado esta localidad y ha defendido que “la declaración de zona tensionada no es sólo una etiqueta, es un reconocimiento de que el municipio enfrenta una crisis en el mercado de la vivienda, donde la demanda supera con creces la oferta disponible”. “Es un compromiso para enfrentar una realidad difícil, pero necesaria”. Por su parte, la alcaldesa, ha querido poner en valor las herramientas que la declaración como municipio tensionado traerá consigo, si bien ha remarcado la necesidad de trabajar con un “enfoque integral” que active diferentes medidas dada la complejidad del reto de la vivienda. En este sentido, ha manifestado la necesidad de que en el área metropolitana de Donostialdea sean más las localidades que se sumen a este camino para así tener un impacto mayor, dado que la problemática de la vivienda “no entiende de fronteras municipales”.

Tras la declaración de Errenteria, el Gobierno vasco ha confirmado que están avanzadas las de Zumaia, Galdakao y Lasarte-Oria, y se espera que en breve se presenten las de Irún y Donostia y posteriormente las de Bilbao y Vitoria. Itxaso ha resaltado que la declaración es compleja porque debe acompañarse de un plan trianual para intentar que el municipio revierta esa situación. Estos planes “buscan avanzar en cinco grandes áreas que no sólo respondan a las necesidades de hoy, sino que sienten las bases para un cambio duradero” con foco en el impulso a la construcción de vivienda protegida de alquiler, con un 50% reservado para jóvenes menores de 36 años. Itxaso ha insistido en la necesidad de movilizar todo el suelo disponible “tanto público como privado, para la construcción de viviendas protegidas”. Además ha abogado por sacar al mercado todas las viviendas vacías a través de programas de alquiler como como Bizigune o la aplicación del canon de vivienda deshabitada, promover la división de viviendas grandes, la conversión de locales comerciales en hogares, o facilitar que las actividades profesionales se trasladen a las calles.

La medida de las zonas tensionadas fue aprobada el pasado año en el Congreso de los Diputados dentro de la ley de Vivienda para lo que los municipios deben cumplir unos requisitos que en Euskadi cumplen 43 municipios en los que viven el 68% de la población -en torno a 1,5 millones de personas-. Con la declaración de zona tensionada se pueden topar los precios de alquiler, se establecen tres prórrogas anuales extraordinarias para los contratos que finalicen y fija límites reforzados para los grandes tenedores –que poseen cinco o más viviendas-. Se limita también el precio del alquiler de nuevos contratos en viviendas que no hayan estado alquiladas los últimos 5 años con un límite que vendrá marcado por los precios de referencia.

Errenteria realizó a principios de año la solicitud al Gobierno vasco, que, tras los estudios pertinentes, ahora la aprueba y comunicará al Ministerio de Vivienda la resolución para su publicación en el BOE y que así entren en vigor las medidas. Será zona tensionada durante tres años, susceptibles de ampliación si la situación no revierte. En referencia a ello, el Consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, ha recordado que la vivienda “es un pilar central del estado de bienestar” y que “acceder a un espacio habitacional digno es prioridad del Gobierno vasco, con especial atención a jóvenes y colectivos vulnerables”. El avance del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Errenteria contempla construir 1.200 nuevas viviendas, siendo el 54% de ellas públicas, lo que permitirá un salto desde las 723 actuales a 1.371, lo que supone un incremento del 90%.

Dilaciones por “falta de voluntad política”, dice EH Bildu

Desde EH Bildu, partido que gobierna Errenteria en coalición con Elkarrekin Podemos, el parlamentario Xabi Astigarraga ha urgido a las instituciones a “ponerse a trabajar en la misma dirección” a fin de resolver “la problemática” de la vivienda en Euskadi. Ha destacado que “cuando existe voluntad política, es posible hacer otras políticas públicas”. “El Ayuntamiento de Errenteria ha dado un paso importante en esa dirección, pero hay que recordar que para aplicar la Ley en su conjunto, quedan pendientes trabajos que dependen del Gobierno Vasco y Diputaciones Forales gobernadas por PNV y PSE”, ha afirmado, para añadir que “en ello ya vamos tarde”.

Astigarraga ha opinado que “se les ha acabado el tiempo para las excusas” y así ha preguntado al Gobierno Vasco “cómo es posible que el gobierno del PSN en Navarra vaya a declarar en un plazo de tres meses todas las zonas tensionadas” y aquí el Ejecutivo vasco diga “que no se puede hacer”. “Hace falta voluntad y ambición politica”, ha finalizado.

En el mismo sentido la parlamentaria de EH Bildu Nerea Kortajarena, advertía de que las diputaciones “deben mandar ya los datos que el Gobierno necesita para poder establecer ese índice de precios”, y señalaba que es una cuestión “de voluntad política”. Por ese motivo, alertaba de que “el miedo que surge es que vemos que los partidos que conforman este Gobierno, el PSE y el PNV, tienen posiciones muy diferentes con respecto a este tema”. Kortajarena mostraba su “preocupación” por el hecho de que los procesos de designación de las zonas tensionadas o las “tareas” que deben asumir el Gobierno vasco y las diputaciones “entren en un proceso de dilación por esa falta de voluntad política”.