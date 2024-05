EH Bildu ve “excluyente” y “sin ambición nacional” el nuevo Gobierno vasco de PNV y PSE-EE

EH Bildu ha querido escenificar este lunes en el Parlamento Vasco su nueva fuerza en Euskadi después de las elecciones del 21 de abril. Ahora tiene 27 escaños, tantos como el PNV y seis más que su mejor resultado anterior, el de 2012 y 2020. Encabezados por Pello Otxandiano, todos ellos han llegado a la Cámara caminando por donde suele hacerlo el Gobierno y se han acreditado para que este martes arranque formalmente la nueva legislatura con la sesión inaugural. Otxandiano, que no ha querido responder a preguntas de los periodistas, ha señalado que la ciudadanía votó una mayoría soberanista o de izquierdas y ha criticado que PNV y PSE-EE negocien “en secreto” un nuevo Gobierno “excluyente” que no responderá a esas dos claves y sí a “intereses partidistas”.

Otxandiano se ha estrenado ya en el Parlamento, aunque en su etapa anterior como dirigente de EH Bildu ya tuvo algunas incursiones, particularmente en las negociaciones de la reforma educativa. Sin embargo, la portavoz en el día a día será Nerea Kortajarena. Ella ha sido la que ha ofrecido respuestas a los informadores. La coalición presenta su equipo con quince parlamentarios “con experiencia” que repiten. Tres de ellos, de hecho, están desde el inicio de la creación de EH Bildu, Julen Arzuaga, Eva Blanco y Rebeka Ubera. Doce son nuevos, incluido el propio Otxandiano pero también Edurne Benito del Valle, Itziar Murua, Ima Garrastatxu o Igor Zulaika. Ha contado Kortajarena que muchos de ellos provienen del municipalismo, de la “política de kilómetro cero”. En la Cámara estará el líder de Sortu, Arkaitz Rodríguez, cuatro miembros de EA y una de Alternatiba. Organizados por Oihana Etxebarrieta, el nuevo equipo se ha hecho una fotografía de familia en la que será su bancada, el flanco izquierdo del hemiciclo. Pero esta legislatura se les quedará pequeña y, metafóricamente, tendrán que sentarse algunos de ellos también en el centro.

El que fuera candidato y Kortajarena han comparecido juntos ante los medios de comunicación. Lo han hecho en el exterior del Parlamento, donde ha habido un problema con la ikurriña. Dos funcionarios la estaban sujetando porque se había desprendido del mástil, de modo que solamente ondeaban la española y la europea, cuando es preceptivo que lo hagan todas ellas. La expectación era relevante. Otxandiano y Kortajarena tenían enfrente ocho cámaras. En el exterior, el dirigente Unai Urruzuno observaba la escena.

Otxandiano ha repetido en euskera y en castellano que la ciudadanía votó o una mayoría abertzale o una mayoría de izquierdas, pero no ha querido responder a preguntas. El “mandato popular”, a su juicio, implicaría conformar un Gobierno para “avanzar en soberanía y políticas de izquierdas”. Pero ha criticado que el PNV ni siquiera les haya contactado y que esté negociando “en secreto” la reedición de la coalición con los socialistas. Será “un Ejecutivo con muchas hipotecas y sin ambición nacional” el de Imanol Pradales, ha diagnosticado. “Nos encontramos con la política de siempre, la exclusiva y excluyente”, ha señalado. “Ni siquiera se han respetado los códigos, los usos y costumbres. Ni siquiera se ha hecho una ronda de contactos. Quien ha ganado las elecciones no ha llamado a la segunda fuerza empatada en escaños”, ha añadido en un comentario que también ha hecho el PP en los últimos días.

Kortajarena, de su lado, ha señalado que la coalición “entra con fuerza” en esta legislatura. No ha aclarado si EH Bildu se presentará como alternativa a la sesión de investidura aunque sea estéril dado el acuerdo que alcanzarán PNV y PSE-EE y sí ha dado a entender que no encajarán con satisfacción si nacionalistas y socialistas, como parece, exhiben ya esa mayoría absoluta desde la misma constitución de la Cámara y desplazan a EH Bildu de la vicepresidencia primera del Parlamento, como ocurrió hace cuatro años, a pesar de ser segunda fuerza. La coalición, eso sí, logrará dos de cinco asientos en la futura Mesa con Eva Blanco y con Eraitz Sáez de Egilaz, la primera en no ser de EA en entrar por EH Bildu en este órgano desde 2012.