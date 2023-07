Ekain Rico (PSE-EE) tras la victoria electoral en Euskadi: “Somos el referente de la izquierda vasca”

Ekain Rico (Bilbao, 1979) es oficialmente responsable de Política Autonómica del PSE-EE y secretario del grupo del Parlamento Vasco. Pero es, además, un dirigente muy cercano al líder en Euskadi, Eneko Andueza, como antes lo fue con Idoia Mendia. Es la persona detrás de todas las grandes negociaciones. Concede por teléfono la entrevista con elDiario.es/Euskadi después de que su partido, por tercera vez en democracia, ganara unas elecciones en Euskadi, las generales del 23J. Admite que acapararon un voto útil, pero sostiene que su formación va avanzando convocatoria a convocatoria. “Y eso avala nuestra política de pactos”, afirma.

El PSE-EE no ganaba desde 2008 unas elecciones en Euskadi y solamente es la tercera vez en que esto ocurre.

Pues ocurrió... En Euskadi hemos entendido perfectamente el mensaje de lo que verdaderamente nos estábamos jugando en estas elecciones generales. Creo que los ciudadanos y las ciudadanas han apostado claramente por el partido que directamente puede ofrecer la garantía de seguir avanzando en derechos y en libertades e impedir que haya ningún retroceso desde la suma de la derecha extrema y la extrema derecha.

¿Entienden que esto es un voto útil coyuntural, como dice EH Bildu? ¿Creen que en las autonómicas se van a reordenar un poco las fuerzas o estamos ante un cambio de ciclo?

Es evidente que es un voto útil, pero es un voto útil en un sentido muy diferente al que algunos quieren plantear. Hay quienes dicen que el PSE-EE ha sido la fuerza más votada en estas generales por el miedo a que venga la derecha. Evidentemente, el mejor antídoto para que llegara la extrema derecha y la derecha extrema era el socialista. Pero los ciudadanos y las ciudadanas de Euskadi no votan socialista porque sólo les ofrezca eso. No, eso no sería realista. Votan porque saben que también les es útil para lo que hemos estado diciendo durante toda la campaña. Por ejemplo, para subir el salario mínimo interprofesional, para llevar adelante la reforma laboral -que ha traído el mayor número de contratos indefinidos y de derechos para los trabajadores y trabajadoras de Euskadi en toda la historia y que, por cierto, no contó con el voto ni del PNV ni de EH Bildu- o para subir las pensiones también en Euskadi. Claro que el PSE-EE ha recabado el voto útil, pero porque la ciudadanía de Euskadi sabe que somos útiles a sus derechos, a sus necesidades. También, por supuesto, para que podamos seguir aumentando en libertades y en servicios públicos.

El PP crece también en Euskadi, pero apenas tres puntos. Y Vox sigue sin existir. ¿Cuál es el factor diferencial de la política vasca?

Una de las mejores noticias que se pueden dar también es que la extrema derecha no consigue ni un solo representante en en Euskadi. Estamos muy acostumbrados aquí, en Euskadi, a los pactos entre diferentes desde los comienzos de la democracia. Ésa es una realidad que ha impregnado la política vasca en el ámbito parlamentario, en el ámbito municipal y en el ámbito foral durante muchos años. Y creo que eso nos ha llevado a tener una cierta percepción de compatibilidad entre ideologías diferentes sin tener que llegar a los extremos.

¿Y están cómodos con la Alcaldía de Vitoria teniendo en cuenta que se logró con el apoyo del PP?

Vitoria se logró por el acuerdo entre el PSE-EE y el PNV de que, entre las dos formaciones, la más votada en cada municipio accedería a la Alcaldía. Eso es lo que nosotros pactamos. Única y exclusivamente eso. Si luego el PP, por su cuenta y riesgo, quiso apoyar y permitir esa Alcaldía, por nosotros bien. Pero no hubo ningún acuerdo con ellos. Lo que ha decidido en el resto de España es precisamente quitar alcaldías al partido socialista.

¿Y cómo ve los resultados del PNV? ¿Cree que en esta campaña han pagado este mensaje de que las elecciones no iban de elegir entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo?

No creo que fuera un mensaje muy acertado. Pero creo que es un análisis que les toca a ellos. Serán ellos los que tengan que dilucidar cuáles han sido los resultados de esa campaña. Nosotros, evidentemente, estamos absolutamente orgullosos de que la ciudadanía vasca nos haya elegido como la fuerza más votada en Euskadi para representar sus intereses en el Congreso.

Son socios del PNV en el Gobierno vasco. ¿Estos resultados alteran un poco la correlación entre socios de aquí a lo que queda de legislatura?

Con independencia de estos resultados, hemos sido siempre enormemente exigentes en el cumplimiento de los acuerdos que hemos suscrito con el PNV en el ámbito parlamentario, en el ámbito municipal y en el ámbito foral. Evidentemente, lo que sí vemos cada vez que hay una cita electoral es que esta exigencia en que se cumplan los acuerdos que hemos desarrollado para garantizar un avance social en Euskadi tiene el apoyo de la ciudadanía. Cada vez que se produce una cita electoral vemos cómo el PSE-EE incrementa sus apoyos. Y eso avala nuestra política de pactos.

Dice que incrementan los apoyos. ¿Encaran las que serán las próximas elecciones, las autonómicas, con expectativas de ganarlas?

Bueno, es evidente que cada momento tiene su su afán. Pero cada proceso electoral en los últimos tiempos, como ya sucedió en las municipales, demuestra que hay un espacio consolidado y creciente que confía en el PSE-EE como el referente de la izquierda vasca. Incluso nos puede llevar a triunfos electorales como el de este domingo. Estoy muy satisfecho. Debemos felicitarnos por ello y reconocer que el trabajo que hemos hecho -y que estamos haciendo todos los días- es muy bueno y está dando resultados. La ciudadanía lo avala.

¿Pero creen que podrían ganar unas elecciones autonómicas?

Cada vez que salimos a la contienda electoral vamos a ganar. Evidentemente, nuestro objetivo siempre es sacar el mejor resultado.

¿Habrá acuerdo con el PNV para la reforma educativa o esto es misión imposible?

Es un ámbito en el que, como ya hemos dicho en muchas ocasiones, seguimos trabajando. Estamos interlocutando constantemente con el PNV. Tenemos un posicionamiento claro con respecto a determinadas mejoras que tienen que introducirse en el proyecto de ley. Fundamentalmente, la garantía del carácter público en el ámbito lingüístico. Coinciden en ello muchos de los planteamientos que se recogían en los propios informes que acompañaban al proyecto de ley. Estamos trabajando en ello y tenemos un objetivo sincero de conseguir limar esas asperezas para conseguir que las cuestiones que hemos puesto encima de la mesa sean llevadas a través de enmiendas y podamos contar con una ley de educación en Euskadi.