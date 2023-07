Mertxe Aizpurua, EH Bildu: “Apoyaremos un Gobierno que satisfaga a la ciudadanía vasca y a las clases populares del Estado”

Mertxe Aizpurua (Usurbil, 1960) atiende a elDiario.es/Euskadi por teléfono después de la resaca de las elecciones generales del 23J. EH Bildu sigue en su fase expansiva y, de hecho, enviará más diputados al Congreso que el PNV. La coportavoz junto con Oskar Matute ve a su formación “cada vez más y más fuerte” y recalca que solamente ellos mejoran sus resultados desde 2019 además de los grandes, PP y PSOE.

Así las cosas, se ven con fuerzas para disputarle al PNV las autonómicas vascas de 2024. “Puede ser. Sí. ¿Por qué no?”, lanza en voz alta. EH Bildu tiene muy claro que no permitirá ninguna fórmula de Gobierno de la derecha. “Si depende de EH Bildu, nunca habrá un Gobierno del PP y Vox ni por activa ni por pasiva. Ni en solitario ni en coalición. Tenemos el mandato de la ciudadanía. [...] Es verdad que es un escenario complicadísimo, pero creemos que es posible que se pueda construir una alternativa para poder continuar otros cuatro años el camino que se ha emprendido en estos cuatro anteriores”, explica la diputada electa.

¿Se está fraguando verdaderamente un cambio de ciclo político?

Creo que sí. Creo que sí. Se está viendo en las últimas convocatorias electorales. Paulatinamente y sucesivamente hemos hemos ido recabando apoyos y ganando. Y, no sólo eso, sino que además los mantenemos. Es decir, no son apoyos que surgen de un día para otro y de la misma forma que vienen se pueden ir. Los vamos consolidando. En las anteriores elecciones municipales, tras los resultados, ya empezamos a hablar de ese cambio de ciclo . Se ha vuelto a demostrar ahora. Es un voto que se queda en EH Bildu. Y se queda, entre otras cosas, porque no defraudamos a la ciudadanía.

¿Creen que la victoria socialista en Euskadi es un voto útil coyuntural?

Tanto en la comunidad autónoma vasca como en Nafarroa el electorado se comporta de forma diferente en unas municipales o en unas autonómicas respecto a las generales. Normalmente, se moviliza mucho más voto de PSOE o de PP en estas elecciones. Suelen ser habitualmente las más difíciles para nosotros por esa centralidad que coge Madrid y por ese querer hacerlas aparentar como si fuesen presidenciales, aunque no lo sean. En esta ocasión, no ha sucedido esto y los únicos que hemos subido en votos en todo el Estado español, aparte del PP y del PSOE, que era lo lógico, hemos sido EH Bildu. Sí es verdad que ante el riesgo que suponía una vuelta de la derecha y de la extrema derecha al PSOE le ha servido para para recoger ese voto y ha salido reforzado. Pero también creo que EH Bildu ha sabido recoger esa utilidad de voto desde el principio. Lo hace para poder levantar un dique de contención y que la derecha no avanzara. Creo que también nosotros hemos recibido parte de ese voto útil.

Precisamente entre las fuerzas independentistas o nacionalistas la subida de EH Bildu es una excepción. El resto, ERC, Junts, la CUP o el PNV, va hacia abajo.

Sí. Pero eso no quiere decir que el tema de la territorialidad, el problema que hay en el Estado español, baje de intensidad. Hay dientes de sierra. Siempre los ha habido. Pero esa cuestión siempre va a estar ahí y estoy convencida de que algún día habrá que darle solución. En Catalunya, por ejemplo, vienen de un 'procés' que ha podido influir en que la gente tenga una cierta decepción. Pero esa gente sigue ahí. No creo que la cuestión territorial vaya a variar sustancialmente. No lo creo, de verdad.

Superan al PNV en escaños. Es la segunda vez que ocurre. Lo hizo también Amaiur en 2011. ¿Ha dejado de ser el PNV la voz de Euskadi en el Congreso?

Nosotros, sobre todo, nos miramos a nosotros mismos. Cada formación política debería hacer una reflexión, mirarse un poco hacia dentro y ver qué es lo que ha pasado. Ver qué te está diciendo la sociedad. Cuando tu sociedad se pronuncia a través de las urnas, te manda diferentes mensajes. En estas elecciones ha habido varios y muy claros. Nosotros hemos subido en votos. Hemos ganado 56.000 respecto a 2019. De cinco diputados y dos senadores, que era lo que teníamos en la anterior legislatura, pasamos a seis diputados y cinco senadores. Somos primera fuerza en Gipuzkoa, segunda fuerza en Araba y en Nafarroa y, por muy pocos votos, en Bizkaia nos hemos quedado de tercera fuerza. Nosotros miramos a los resultados y vemos que somos cada vez más y más fuertes en el conjunto del país. En las elecciones de mayo empezó una tendencia que se ha consolidado en éstas. Estamos ante un cambio de ciclo político en Euskal Herria.

¿Y en relación al PNV?

Salimos reforzados. Claro que sí. Que cada cual saque sus conclusiones. Pero es verdad que, mientras el PNV ha bajado, nosotros estamos subiendo. Además, en un momento en el que la abstención juega un papel importante, si cuando hay mucha no sólo mantienes sino que subes también es un dato indicativo.

De cara a la investidura, han dejado claro que harán todo lo posible para que no haya un Gobierno de la derecha.

Sí, sí. Lo dijimos en campaña. Nos hemos hartado de decirlo. Fuimos clarísimos desde el principio. Vamos a cumplir la palabra dada. Desde luego, no será por nosotros y por nosotras que haya un Gobierno de la derecha y de la extrema derecha. Si depende de de EH Bildu, no habrá un Gobierno del bloque reaccionario en el Estado español. Si depende de EH Bildu, nunca habrá un Gobierno del PP y Vox ni por activa ni por pasiva. Ni en solitario ni en coalición. Tenemos el mandato de la ciudadanía. El pueblo vasco ha hablado muy, muy claro. Sabemos que un Gobierno de PP y Vox se llevaría por delante todo lo que este pueblo defiende y ama. Nuestra cultura, nuestra lengua, nuestro futuro, en definitiva. No. No en absoluto. No somos equidistantes.

¿Está preparada la izquierda abertzale para apoyar una investidura de un presidente de un Gobierno de España?

Bueno, ya veremos. A ver, estamos preparados para poder responder a cualquier situación que se nos ponga delante. Ésa es nuestra fortaleza: somos claros y anunciamos lo que vamos a hacer. Ya veremos cómo transcurren los acontecimientos. Supongo que será un verano muy complicado, también para ustedes los periodistas. No se aburrirán. Es verdad que es un escenario complicadísimo, pero creemos que es posible que se pueda construir una alternativa para poder continuar otros cuatro años el camino que se ha emprendido en estos cuatro anteriores. Y para eso sí estamos preparadas.

¿Y está preparada España para que la izquierda abertzale todavía participe más en la gobernabilidad del Estado?

Nuestro punto de partida es Euskal Herria. Es a la gente de aquí a la que nos debemos. No aspiramos a ser parte del Gobierno del Estado. Otra cosa es que apoyemos una posibilidad de creación de un Gobierno que satisfaga lo que quieren tanto la ciudadanía vasca como las clases populares del Estado español. Nunca apoyaremos un Gobierno de derechas. No lo haremos. No lo hacemos aquí, en Euskal Herria, y no lo haremos en el Estado español ni ni en ningún sitio. Sabemos simplemente que es malo para la gente. Para toda la gente.

¿Pero está España preparada?

Es que no aspiramos a la gobernabilidad. A lo que aspiramos es a ser independientes y soberanos. Sabemos que eso nos da instrumentos para para vivir mejor. Somos independentistas, no lo ocultamos y nuestro objetivo final es ése, el conseguir ser independientes para poder vivir mejor. Mientras tanto, haremos todo lo posible para que las cosas nos vayan mejor a todo el mundo. A todo el mundo. A todas las clases populares, naturalmente.

Está pendiente la conformación de un Gobierno navarro y la posición de EH Bildu es determinante. ¿Hay ya una decisión en este sentido?

Supongo que a lo largo de este mes de agosto se aclararán las cosas. Las elecciones siempre suponen un impás o una especie de paréntesis en el que nadie se mueve, pero ahora creo que se seguirán dando pasos. Ya veremos. En cualquier caso, ahí también actuaremos con la responsabilidad que nos ha caracterizado siempre.

¿Cómo valoran la posición de Junts en este momento? ¿Ven posible que se pueda llegar a bloquear la la investidura?

No entramos a valorar lo que vaya a hacer Junts o lo que vayan a hacer otras fuerzas. Cada uno es dueño de sus decisiones. Cada uno tiene que hacer su análisis. Nosotras hemos sido claras y no vamos a fallar. Siempre inclinaremos la balanza hacia la izquierda, sin ninguna duda. Ante todo, somos responsables y tenemos sentido común. Pero que cada uno saque sus conclusiones. Cada partido tiene que leer los resultados que ha habido y y tiene que saber qué es lo mejor para el futuro y para su país.

Como muy tarde, en 2024 habrá elecciones autonómicas. ¿Podría ganar EH Bildu?

Podría ser. Si seguimos con esta tendencia, es algo posible. Hay cosas que hace un tiempo podrían parecernos imposibles y las estamos haciendo realidad. La posibilidad existe. No es una entelequia. No es hacer castillos en el aire. Cada vez somos más. Creo que la ciudadanía nos valora. Ha sabido valorar también todo lo que hemos hecho hasta ahora, también en las instituciones que gobernamos aquí. Tenemos ese rasgo de fiabilidad y de credibilidad que lamentablemente es tan poco común en la política. Si lo mantenemos y damos confianza a la ciudadanía, cada vez vamos a ir creciendo en apoyos, en votos y en referencialidad. Puede ser. Sí. ¿Por qué no?