ELA se plantea no asistir a la reunión del pacto sanitario que promueve Pradales

ELA no ha confirmado todavía si asistirá a la primera reunión de la mesa por un pacto vasco por la salud. El propio lehendari ha desvelado este lunes que todos los diferentes agentes invitados a formar parte de este foro, entre los que se encuentran sindicatos -de clase y de sectoriales-, partidos políticos, colegios profesionales y universidades, han confirmado su asistencia al encuentro a excepción del sindicato ELA. Fuentes de la central que dirige Mitxel Lakuntza han señalado que darán su “respuesta oficial” el miércoles, la víspera de que se celebre el encuentro, por lo que todo parece indicar que el sindicato optará por no participar en el foro, ya que plazo fijado para confirmar los asistentes finaliza en principio este martes. “Quiero pensar que también ELA va a participar en la mesa”, ha confiado el lehendakari.

Sin embargo, ELA no es un sindicato que se prodigue en este tipo de foros multilaterales. De hecho, en el primer encuentro con Pradales, que el propio Lakuntza consideró un hito muy positivo porque hacía más de una década que un lehendakari no se reunía con ELA, el líder sindical ya advirtió de que, de hablar con el Gobierno vasco, lo haría de modo “bilateral”, no a través de mesas que considera “vacías de contenido”. De hecho este sindicato no asiste a la Mesa de Diálogo Social -LAB tampoco- ni a otros órganos sociolaborales como el consejo de Lanbide, el CES o el CRL, a los que el LAB sí se ha reincorporado después de años de ausencia.

La reunión de este jueves estará presidida por el lehedakari junto al consejero de Salud, Alberto Martínez, y será una primera toma de contacto para sentar las bases y la metodología de trabajo con el objetivo de conseguir un “pacto de país” en materia sanitaria, que el lehendakari quiere tener ultimado en el plazo de seis meses.

Los trabajos que lleve a cabo la mesa estarán coordinados por Javier Meana, catedrático de Farmacología en la UPV/EHU.