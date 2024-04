Elkarrekin Podemos Alianza Verde llama a Pradales “neoliberal de libro” y lo compara con Díaz Ayuso

Elkarrekin Podemos Alianza Verde considera que no habrá cambio de ciclo político en Euskadi si eso no pasa por “un cambio de modelo económico y productivo” y “una nueva economía pensada desde la izquierda”, ha señalado la coordinadora general de Podemos en Euskadi, Pilar Garrido. En un mitin en la localidad vizcaína de Santurtzi, Garrido ha señalado que “hay que cambiar el liderazgo del mercado insaciable por un liderazgo de la economía desde lo público”.

“Necesitamos un Gobierno vasco valiente, no un Gobierno en el que señores que no se presentan a las elecciones le digan lo que puede o no puede hacer”, ha señalado en referencia a directivos de las grandes empresas que imponen sus intereses. “No queremos esa economía”, ha insistido.

En un acto en el que ha estado acompañado por Roberto Uriarte, el que fuera el primer coordinador de Podemos en Euskadi, que está muy volcado en esta campaña electoral, Garrido ha recordado que lo que importa la gente es “la economía y el empleo” y por eso ha señalado que hay que acabar con un modelo que sólo sabe “poner la alfombra roja a las grandes multinacionales” que vienen a Euskadi y “arrasan con todo”. “Eso es lo que lo que ha conseguido la política industrial vasca”, ha dicho.

Garrido ha recordado que se han perdido “más de 60.000 puestos en la industria vasca” en los últimos años y que zonas como Santurtzi y la Margen Izquierda sufren en mayor medida las consecuencias de esta pérdida industrial. “Con nuestra industria ha pasado como con Osakidetza. Hemos pasado de tener un industria puntera, propia y productiva a ser el paraíso para empresas transnacionales, fondos buitres que llegan, arrasan con sus practicas especulativas y se van corriendo sin mirar atrás. No vamos a dejar que se venda ninguna industria estratégica más”, ha señalado recordando a empresas como Euskaltel o Gamesa. “No podemos vender ninguna empresa más al mejor postor porque perdemos soberanía y poder de decisión. Así no se construye país. Sólo se hace negocio lucrativo para unos pocos”, ha reiterado.

Ha señalado también que el “modelo económico” del candidato del PNV, Imanol Pradales, natural de Santurtzi, “es neoliberal de libro”. “Es el mismo modelo de [Isabel Díaz] Ayuso del 'sálvese quien pueda',” ha indicado. Por eso ha recalcado que no habrá un cambio de ciclo político “si los que hablan de ese cambio sólo hablan de seguir o de empezar a gobernar con el PNV”, ha dicho en referencia a PSE-EE y EH Bildu. “Eso es cerrar la puerta al cambio”, sostiene.

Por su parte, Uriarte ha cargado de nuevo contra el proyecto del Guggenheim de Urdaibai y ha criticado que se esté derivando dinero público a Astilleros Murueta “por la puerta de atrás”, a través de la compra de sus terrenos y la recuperación medioambiental de los mismos, cuando “no se quiso ayudar al Astillero La Naval” diciendo que no se le podían dar ayudas. Uriarte ha defendido la separación entre lo público y lo privado, y ha recordado que Elkarrekin Podemos Alianza Verde no tiene nadie en la cárcel porque no tiene ningún caso de corrupción.

“Ni casas sin gente ni gente sin casa”

Por la mañana, la candidata a lehendakari, Miren Gorrotxategi, ha afirmado que aspiran a convertir la vivienda en Euskadi “en el quinto pilar del Estado del Bienestar” y ha asegurado que “una sociedad socialmente injusta no puede permitir que haya casas sin gente y gente sin casa”. Ha recordado que el autogobierno y las competencias no pueden ser “una coartada para frenar el avance de derechos”, sino que debe servir para “solucionar los problemas, no para cronificarlos en interés de los bancos, los fondos buitre y los grandes especuladores”, ha señalado en relación al recurso presentado por el PNV contra la ley de Vivienda.

Gorrotxategi ha planteado sacar al mercado todas las viviendas deshabitadas, declarar zonas tensionadas “para topar los precios del alquiler”, construir vivienda pública de alquiler y, por último, restringir la compra masiva de vivienda por parte de quienes “acumulan metros cuadrados para especular con ella”.