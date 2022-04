El equivalente al 82% de los usuarios de residencias ha tenido coronavirus en Euskadi, según el Imserso

En Euskadi, las residencias son gestionadas por las diputaciones y no por la comunidad autónoma. Ello hace que no haya habido una estadística homogénea y conjunta de la incidencia de la COVID-19 en estos dos años largos de pandemia. El único documento de ámbito vasco es el informe que maneja la Fiscalía pero que no es público salvo en algunas ocasiones que ha sido enviado al Parlamento a petición de la oposición. Sin embargo, el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (más conocido por las siglas Imserso) del Gobierno de España sí tiene publicada una base de datos. En ella se aprecia que 14.745 residentes vascos han contraído el virus, el equivalente al 82% de la población actual de esos centros, 17.957. Este documento eleva a 1.286 los decesos, algo por encima de los 1.199 que ofrecen las estimaciones de este periódico.

Estos datos, en todo caso, tienen información desde el 14 de marzo de 2020. En el caso vasco, ya hubo residencias con brotes de COVID-19 en los días previos. De hecho, el 8 de marzo un centro de Vitoria, Sanitas San Martín, fue el primero de España en entrar en cuarentena y ya había fallecimientos. Euskadi ha tenido el 6,88% de los casos conocidos en residencias de todo el territorio y el 5,59% de las defunciones. 1.282 de los muertos eran ancianos y el resto de otro tipo de centros, como las residencias de discapacidad. La letalidad es del 8,72%. Es más baja que los datos en la población general de más de 80 años, que llega en algunas edades al 20%.

Los datos, claramente, muestran dos fases. Antes de la llegada de las vacunas (marzo-diciembre de 2020) murieron 993 personas y desde enero de 2021 los decesos registrados han sido 293. 88 de esos casos se han registrado en lo que va de 2022. Como en el conjunto de la sociedad, la variante ómicron del Sars-Cov-2 ha generado la mayor incidencia nunca antes conocida, con hasta casi 1.300 casos de golpe y casi 400 trabajadores también. Desde mediados de noviembre al menos muere una persona cada semana a causa del coronavirus en las residencias.