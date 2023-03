Escribir, editar y leer: la versatilidad en la literatura empujada por la precariedad, a debate en Gutun Zuria Bilbao

Escritores que editan sus propias obras. Lectores a los que les da por escribir. Editores que no dejan de leer. Y viceversa. La realidad está empujando a que el mundo de la literatura sea cada vez más versátil, muchas veces por la necesidad a la que lleva la precariedad que hay en el sector, otras por las nuevas formas que nacen de escribir o consumir literatura. Todo ello y mucho más se debatirá en la 15 edición del Festival Internacional de las Letras Gutun Zuria Bilbao que tendrá lugar del 28 de marzo al 1 de abril de 2023 bajo el título de 'Escribir, editar, leer'.

“Nuestra idea de multitarea no es la de un hobby, nos hemos acompañado de autores que lo practican casi por necesidad. Esto es muy siglo XXI, muy de actualidad y la forma de la precariedad en la que se mueve el sistema literario. Evidentemente no todo el mundo va a hablar de eso, pero nos interesa el proceso de los autores y no solo el resultado”, ha explicado el ensayista y crítico de arte Iván de la Nuez, quien asesora el festival durante la presentación del mismo este martes en Azkuna Zentroa, el centro de sociedad y cultura contemporánea de Bilbao donde tendrá lugar el festival.

Sin embargo, la intención de esta nueva edición de Gutun Zuria no es abordar el tema de esa precariedad desde la denuncia, sino desde “una realidad que existe”. “La idea de la multitarea es algo que es muy evidente en todo el contexto de la literatura. Lo que intenta el festival es explicar un proceso, como puede ser la construcción de un libro en tiempo real con esa idea de escribir, editar y leer, pero también a la inversa”, ha detallado el director de Azkuna Zentroa, Fernando Pérez.

A pesar de que el festival comenzará el martes 28 de marzo, el viernes 17 se entregarán los premios Gutun Zuria Bilbao BBK a los escritores Cristina Rivera Garza y Anjel Lertxundi. El propio Anjel Lertxundi acompañado de Adan Kovacsics será el encargado de dar comienzo al Gutun Zuria con la conversación 'Lecturas de los demás, lecturas de mí mismo'. A partir de ahí, talleres, presentaciones, conversaciones entre autores y hasta un espectáculo audiovisual se darán cita a lo largo de seis días.

Migración, lenguas minorizadas y literatura vasca

Según han adelantado durante la presentación, las autoras Uxue Apaolaza e Irene Pujadas, acompañadas de Beñat Sarasola hablarán en su conversación titulada 'Cuéntame un cuento' sobre la narración breve y al mismo tiempo sobre la trastienda de las historias que escriben. El escritor gallego Manuel Rivas y el portugués Gonçalo Tavares, hablarán en 'Otra manera, otra marea' sobre la escritura en lenguas minorizadas, aquellas que “a pesar de no tener millones de hablantes, han conquistado el mundo”, como ha recodado De la Nuez.

El festival también abordará el tema de la migración desde la literatura, en la charla 'La ciudad mutante' de la mano del mexicano Juan Pablo Villalobos y la española Elvira Navarro. “Ella es una española que ve cómo la comunidad migrante cambia la ciudad, mientras que él es un migrante que viene de México y Brasil y ve ese cambio desde la otra perspectiva”, ha explicado el asesor del festival.

La literatura en euskera, como viene siendo habitual en este festival, cobrará un espacio especial con autores como Jon Gerediaga e Iñigo Martínez, que protagonizarán la charla 'Ahopean esan' o las escritoras Eider Rodríguez y Katixa Agirre con su charla 'Idazle hedatua' en la que abordarán los procesos y las dificultades que lleva el hecho de que su obras sean traducidas a otros idiomas y cómo la traducción es una forma de reescritura.

Para cerrar Gutun Zuria contará con la participación de Bob Pop y Alba Carballal que abordarán en su charla 'Contra la sinopsis: las historias no importan' el proceso de la escritura, más allá de lo que pasa en ella, del texto y de la edición. “Sabemos que estamos programando diversidad y queremos predicar con el ejemplo. No se trata de que todos los autores que participen sean iguales, sino que alojamos el conflicto y la polémica de escritores y escritoras muy distintas, que vienen de entornos lingüísticos, políticos, sociales y de violencias muy distintas y evidentemente no van a estar de acuerdo. Ese, de algún modo, es el objetivo de este festival, que haya conversaciones magistrales y sin filtro”, ha concluido De la Nuez.