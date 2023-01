Azkuna Zentroa, el centro que aspira en 2023 a impulsar el arte como herramienta de reflexión y de servicio público

Acercar el arte y la cultura a todo tipo de personas, con una clara intención de hacerles reflexionar. Ese es uno de los objetivos que el centro cultural Azkuna Zentroa lleva impulsando desde su nacimiento, pero que este 2023 planea llevar un paso más allá. “Aspiramos a partir de 2023 a llegar a un público que tiene más dificultades de acceso a la cultura, con recursos y capacidades diferentes, por eso muchos de los servicios son de acceso libre, y sobre todo, trabajar desde el servicio público para todos con la complejidad que eso conlleva”, ha asegurado su director Fernando Pérez este martes durante la presentación de la nueva programación.

Para ello, a lo largo de este año el centro contará con más de 200 actividades, dos festivales internacionales y un centenar de artistas que presentarán sus trabajos relacionados con la literatura, el arte contemporáneo, el cine, las artes plásticas o la danza. Todos ellas con una mirada social. “Azkuna Zentroa no es solo un centro de arte. Siempre intentamos que las exposiciones vayan más allá y planteen nuevos debates. Muchas veces desde el arte vamos hacia lo social, pero a veces también es a la inversa, y desde lo social se va hacia el contexto artístico”, ha explicado Pérez.

Como ejemplo de lo que le espera al público a lo largo de 2023, el director, en una rueda de prensa que ha contado con la presencia del alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, ha adelantado 'Somewhere from here to heaven', una exposición en torno a la obra de Bruce Baillie, cineasta esencial de los años 60 y uno de los promotores del cine experimental que estará disponible hasta el 16 de abril. De cara al verano, concretamente en junio, será el turno de 'Decrecer', una exposición de la escultora bilbaína Bene Bergado comisariada por Juan Luis Moraza. Bergado buscará a través de sus instalaciones y esculturas, hablar sobre la necesidad de desaceleración frente al crecimiento ilimitado de la producción y el consumo de la sociedad actual. La exposición 'The Artwork As Living System (1992-2022)', de los artistas Christa Sommerer y Laurent Mignonneau, también llegará al centro cultural con la intención de hacer reflexionar al público, pero esta vez sobre el uso de las nuevas tecnologías y la videovigilancia de la sociedad a través de dispositivos electrónicos.

Estas tres, junto con 'Ciencia fricción', la exposición que imagina un mundo en el que animales y humanos tienen los mismos derechos, de María Ptqk, forman parte de una programación que se irá destapando hasta sacar a la luz otras cuatro composiciones de artistas. Más allá de las exposiciones, como viene siendo habitual, Azkuna Zentroa contará con su Festival Internacional de las Letras, Gutun Zuria, desde el 28 de marzo hasta el 1 de abril y con su Bienal Internacional de Nuevas Formas Artísticas, del 30 de mayo al 3 de junio. También será sede de dos simposios internacionales, el primero, que tuvo lugar el pasado 10 de enero bajo el título de 'La ola de la mente' y el Simposio Internacional de Comisariado 'El ensayo de la exposición (1977-2007)' los próximos 8 y 9 de febrero. Por último, a lo largo de 2023, llegará también a Azkuna Zentroa 'Hitza 22', un Foro Internacional de Pensamiento que se lleva a cabo desde 2019.

Otra de las cuestiones que alejan a Azkuna Zentroa de ser un mero museo son las actuaciones de artes escénicas que diversos artistas realizarán a lo largo del año. Desde el próximo marzo y hasta junio artistas como Ane Pikaza y Gheada, Macarena Recuerda Shepherd, Poliana Lima, Alberto Cortés o Sergio Luque y Juan Carlos Blancas llevarán su música experimental al centro cultural.

Tras dejar atrás la pandemia, Azkuna Zentroa ha recuperado el número de visitantes que obtuvo en 2019 y se ha plantado en 2022 con más de 2 millones de visitas. Su exposición 'Una voz para Erauso. Epílogo para un tiempo trans' ha sido la más vista de la historia del centro, ya que un total de 27.000 personas se acercaron a verla, cifra que aumentó hasta 40.000 el pasado verano si se suman las visitas a todas las exposiciones. Más allá del presencial, con la pandemia se descubrió otro tipo de público al que, desde Azkuna Zentroa, no han querido dejar a un lado: las personas que disfrutan del arte desde casa. Por ello, en el último año se ha impulsado la creación de nuevos formatos digitales de los que han disfrutado más de 23.000 personas y los podcast de AZ Irratia, la radio de Azkuna Zentroa, que han alcanzado las 15.7666 escuchas.