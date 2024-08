ESK denuncia que La Pau ha dejado ambulancias paradas por no cubrir las vacaciones del personal

El sindicato ESK ha reclamado este viernes la publificación del servicio de Emergencias de Osakidetza ante los “incumplimientos” de la empresa La Pau, adjudicataria del servicio en Álava y Bizkaia, ya que ha denunciado que durante este mes de agosto ha habido incidencias con el relevo en más de 200 turnos, casi un 20% de total de los turnos de la red de emergencias subcontratadas. “De estas incidencias, algo más del 50% de las veces supuso que la ambulancia dejó de funcionar durante todo el día dejando sin asistencia a esos pueblos”, ha destacado.

En una comparecencia en Vitoria, el sindicato ha afirmado que el servicio de Emergencias del Servicio vasco de Salud “se encuentra en una situación de emergencia” que “está generando un riesgo intolerable para la salud de la población”. Tras subrayar que “el ejemplo más conocido es el lamentable suceso en Laudio” con el fallecimiento de un paciente, ha asegurado que “estas situaciones son demasiado habituales en los últimos meses, aunque la inmensa mayoría no salten a los medios”.

Según ha informado, en la cobertura del servicio subcontratado de emergencias de Ambulancias La Pau, correspondiente a Álava y Bizkaia, “durante este mes de agosto ha habido incidencias con el relevo en más de 200 turnos, casi un 20% de total de los turnos de la red de emergencias subcontratadas”. “De estas incidencias, algo más del 50% de las veces supuso que la ambulancia dejó de funcionar durante todo el día dejando sin asistencia a esos pueblos. Estas faltas de relevo en los turnos se han producido en un 72% por no cubrir las vacaciones del personal, en un 10% por no contratar para cubrir bajas, casi un 5% por no contratar para cubrir excedencias o permisos, y el resto por otras múltiples casuísticas”, ha detallado.

En este sentido, ha puesto como ejemplo que “las ambulancias de las playas de Plentzia y de Bakio no han estado operativas ni un solo día completo en agosto” y ha afirmado que “las ambulancias 'rápidas' no han funcionado ni un solo día en todo agosto y menos de medio mes en julio porque se está utilizando su personal para suplir la falta de contratación en otras bases”. “En zonas maltratadas históricamente por Osakidetza por la falta de recursos de emergencias, como Encartaciones o el Duranguesado, han padecido de forma importante estas situaciones. Tener las ambulancias paradas, inoperativas, agrava la situación de desatención que sufren de forma crónica”, ha insistido.

Al respecto, ha denunciado que el Soporte Vital Avanzado (SVA) de Durango “ha llegado a estar 36 horas seguidas parado, inoperativo, entre los días 23 y 24 de agosto”. “Pero el problema no solo existe cuando las ambulancias están inoperativas; la falta de contratación de personal de enfermería ha hecho que sea algo habitual que ambulancias de SVA se conviertan en Soporte Vital Básico (SVB) durante la jornada, lo que significa que esas ambulancias dejan de poder atender los casos más graves”, ha subrayado.

ESK ha advertido de que “el servicio de ambulancias es especialmente sensible a los recortes en otros servicios de Osakidetza”, ya que “la falta de médicos en los Puntos de Atención Continuada (PAC), las largas listas de espera en los ambulatorios y el recorte tan grande en el transporte no asistido, el Transporte Sanitario No Urgente (TSNU), produce un aumento muy notable de la carga de los servicios en Emergencias”.

“Esto, en suma, significa más ambulancias ocupadas por más tiempo, o lo que es lo mismo, las personas que sufran accidentes, infartos o ictus son atendidas más tarde, con las consecuencias que eso supone para sus patologías”, ha advertido.

El sindicato ha afirmado que esta situación se produce porque “no se cubren los turnos, y los turnos no se cubren porque La Pau no contrata el personal necesario, a pesar de recibir religiosamente dinero público para hacerlo”.

“Una y otra vez La Pau ha pretendido criminalizar a la plantilla, pero un 70% de los turnos no cubiertos corresponden a las vacaciones de la plantilla que están fijadas desde el año anterior”, ha defendido.

Falta de control

Para ESK “es una vergüenza que La Pau pretenda hacer creer que se trata de problemas de cobertura puntuales e imprevisibles” y ha subrayado que “esta negligente gestión por parte de Ambulancias La Pau solo ha sido posible por una falta crónica de control y supervisión del cumplimiento del contrato por parte de Gobierno Vasco y Osakidetza”, por lo que ha reclamado la publificación del servicio.

Tras recordar que La Pau ha sido sancionada con un millón de euros a consecuencia de una inspección realizada en octubre, ha criticado que esta sanción “se pagará con el salario que La Pau no paga a su plantilla” y cree que “llega tarde”. “Por poner solo un ejemplo, hoy 30 de agosto los compañeros y compañeras no están pudiendo echar gasolina a las ambulancias porque la tarjeta de Solred de la empresa no tiene fondos. ¿Cuánto tardarán en sancionarlas por esto? ¿Qué consecuencias habrá mientras tanto?”, ha cuestionado.

También ha denunciado que “La Pau ha seguido prestando servicio a otros contratos que le reportan beneficios extra como fiestas de Bilbao, atención sanitaria en San Mamés o en Mendizorroza” y “para atenderlos, incluso, ha llegado a vaciar puntualmente la atención de emergencias” con “movimientos de trabajadores que dejaron inoperativas algunas bases de emergencias”.

Por último, los trabajadores han denunciado que tras meses de huelga, padecen “problemas en el pago de sus nóminas con cantidades sin cobrar, despidos de compañeros, amenazas de bajadas de sueldo y maltrato por parte de la empresa”.

Respecto a la primera reunión que se va a celebrar el próximo 5 de septiembre del Pacto por la Salud, ESK ha criticado que no hayan sido convocados a la misma. “Nos sorprende que un sindicato como el ESK, bastante activo dentro de Osakidetza en general y con muchas propuestas que hemos llevado adelante tanto en comisión parlamentaria como ante medios de comunicación, no hayamos sido convocados por el lehendakari, al menos para ser escuchados”, ha criticado.

No obstante, ha afirmado que si se les convoca al Pacto de Salud, el sindicato “acudirá, como no puede ser de otra manera, porque a pesar de que sus reivindicaciones son diametralmente opuestas a muchas de las propuestas que puede llevar adelante el Gobierno”, el objetivo de ESK es “mejorar la calidad asistencial de Osakidetza en general, también de las subcontratas y, evidentemente, mejorar las condiciones laborales de toda la plantilla”.