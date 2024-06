Euskadi activa sus recortes horarios de verano en los ambulatorios con al menos 126 centros de salud afectados

El Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) ha elaborado su ya tradicional plan de recortes horarios en los centros de salud de cara a los meses de verano. Las cifras globales del documento, preparado por la Subdirección para la Coordinación de la Atención Primaria el 31 de mayo y al que ha tenido acceso a este periódico, arrojan un total de 126 ambulatorios o consultorios que verán reducida su actividad asistencial, 83 de Bizkaia, 26 de Gipuzkoa y 17 de Álava. De ellos, al menos quince cerrarán totalmente durante algunos días en la temporada estival. Se puede consultar en la parte inferior el detalle centro por centro.

El plan, con todo, deja en el aire posibles reducciones adicionales en siete puntos de atención continuada (los PAC, el servicio intermedio para no colapsar las Urgencias), incluidos los de Bilbao y de Donostia, y en otros ocho centros de salud, así como en toda la zona rural alavesa. Los recortes no son simultáneos pero han empezado ya, este 3 de junio, como es el caso del consultorio de Baños de Ebro, en la Rioja Alavesa, y se prolongarán más de tres meses, hasta incluso el 27 de septiembre. Es decir, se ven con alguna afección casi cuatro meses completos.

En comparación con 2023, son más los centros afectados pero menos en los que se plantea el cierre total. El pasado verano hubo reducción horaria en un total de 117 recursos y 43 cerraron en algún momento. La consejera, Gotzone Sagardui, minimizó entonces los datos al considerar que más de 200 mantenían la normalidad y que la población adscrita a los consultorios cerrados no pasaba de 20.000 habitantes. La planificación prevé por el momento cierres en los consultorios alaveses de Artziniega y Luiaondo, el de Nabarniz en Bizkaia y los de Gabiria, Abaltzisketa, Baliarrain, Beizama, Ikaztegieta, Belauntza, Elduain, Gaztelu, Leaburu, Orexa y Txarama.

No obstante, este 2024 hay una larga lista de consultorios de la Bizkaia interior en los que se plantean días en los que no se hará horario “habitual”, sin que se concrete cómo será la atención. Son casi una treintena. El total de centros de salud de la red de Osakidetza rondaba el pasado año los 340, lo que implica que los cambios horarios afectan a más de un tercio del conjunto. El plan, eso sí, contempla algunos “refuerzos” en puntos concretos, sin dar más detalles. No se precisa si hay casos que ya se han producido en las últimas temporadas: que haya consultorios abiertos pero sin personal médico y solamente con enfermería.

La idea general del plan es que, como en cada período vacacional, el horario estándar se modifica para dejarlo de 8.00 a 17.00 horas de la tarde, es decir, tres horas menos. Eso ocurrirá en la mayoría de ambulatorios de Bilbao, Vitoria o Donostia. El centro de salud del Casco Viejo de Bilbao, por ejemplo, estará casi todo julio y agosto así, lo mismo que algunos recursos de Vitoria. Pero hay centros con menos horario aún. Hay pueblos donde hay apenas hora y media de servicio prevista en algunas jornadas, otros con tres horas y media y otros con siete horas, de 8.00 a 15.00 horas.

Históricamente, se ha defendido que estos “ajustes”, al igual que el cierre de camas hospitalarias, se deben a una menor presión asistencial. Sin embargo, el motivo real es la escasez de personal por la acumulación de vacaciones en una plantilla ya de por sí tensionada en Atención Primaria. Los recortes se producen también en Navidad -precisamente la época del año con más casos de infecciones respiratorias- o en Semana Santa.

La presentación de este plan coincide con el tramo final del Gobierno de Iñigo Urkullu en funciones. La gestión de la Sanidad pública ha sido uno de los grandes asuntos que ha marcado la etapa final del mandato. Se da por hecho que la actual consejera, Gotzone Sagardui, no continuará en el nuevo equipo que conformará Imanol Pradales. El nuevo lehendakari tomará posesión el sábado 22 de junio en Gernika y se espera que ese mismo fin de semana se conozca ya la composición de su primer gabinete.