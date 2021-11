Euskadi se plantea ya recuperar la emergencia sanitaria y las mascarillas en la calle por el fuerte incremento de la COVID-19

La consejera de Salud, Gotzone Sagardui, ha planteado este martes ya por vez primera la recuperación de la emergencia sanitaria en Euskadi por el fuerte incremento registrado por la COVID-19 en las últimas semanas. También quiere que las mascarillas vuelvan a ser obligatorias en todo momento, incluido en la vía pública a pesar de que las distancias interpersonales se puedan garantizar. En cuanto al pasaporte COVID, vetado por la Justicia en Euskadi, se desea una "norma común" en España que dé garantías jurídicas a las comunidades autónomas, aunque el Gobierno de Iñigo Urkullu se mantiene en su postura de no recurrir ante el Tribunal Supremo el 'no' inicial del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco a pesar de considerar que tiene razones jurídicas a su favor.

En 24 horas han aparecido casi 800 positivos nuevos -ha revelado- y la incidencia acumulada ha pasado de 180 a 320 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días en solamente siete días. Asimismo, la presión hospitalaria está creciendo de manera rápida, de 144 a 207 personas hospitalizadas en ese mismo período. Tras el revés de la Justicia a la propuesta de implementar el pasaporte COVID en el ocio, Euskadi ha pedido expresamente al Gobierno de España que lo apruebe para todo el territorio con carácter inmediato pero, a la vez, también ha sugerido volver a un marco de excepción ya vigente en Euskadi en la primera ola y de agosto de 2020 hasta octubre de 2021 para poder aplicar medidas más "severas" previstas en la ley antipandemia, aunque no se ha precisado cuáles prevé el Ejecutivo de Iñigo Urkullu. Esto supondría la constitución, nuevamente, del órgano conocido como Labi, la mesa de crisis que ha ido endureciendo o suavizando restricciones en las sucesivas olas.

La consejera ha explicado que el margen que se da Euskadi para contener la nueva ola es alcanzar las 50 camas de UCI ocupadas con casos graves de COVID-19. Ahora mismo hay 31 casos pero se prevé un aumento a corto plazo por el mayor volumen de ingresos en planta que podrían empeorar en los próximos días. En esta ola sin emergencia sanitaria la presión hospitalaria es un 80% más alta que en la del pasado verano. Asimismo, Sagardui ha explicado que pedirá en el consejo interterritorial que sienta al Ministerio de Sanidad con las comunidades autónomas que la mascarilla vuelva a ser obligatoria en toda España en la calle y no como hasta ahora, que solamente era exigible cuando no se garantizaban las distancias, lo que abre la puerta a un volumen importante de incumplimientos. "Se necesitan medidas aquí y ahora", ha remarcado la titular de Salud. Igualmente, también emplaza al Estado a que acelere las terceras dosis de refuerzo a los vacunados y la autorización de una fórmula apta para los niños menores de 12 años, los únicos no vacunables en este momento. "Vacunación, vacunación, vacunación", ha clamado Sagardui, que ha sido muy clara: "No vamos bien. Estamos mal".

En todo caso, el Ejecutivo insiste en que existen protocolos sanitarios en vigor tras el final de la anterior emergencia sanitaria y que es importante que se cumplan. Además, desde la pasada semana hay recomendaciones "complementarias", por lo que Sagardui ha emplazado a instituciones locales, promotores privados o particulares que atiendan a ese marco si organizan eventos o actos multitudinarios. "Cumplir y hacer cumplir" las normas, es el mantra después de que se haya puesto en evidencia la relajación en ámbitos como partidos de pelota o de baloncesto. Según el Gobierno, no importa que lo que se celebre sea una feria cultural o "la asamblea general de un partido", en referencia a un acto convocado por el propio PNV en próximas fechas. "Que el virus no se propague es tarea de todos", ha enfatizado la máxima autoridad sanitaria vasca, que ha revelado que se están detectando brotes de importancia en bodas, excursiones o cenas de empresa.